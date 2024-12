Integracja krajowych aktywów wydobywczych Grupy ORLEN

Dzięki konsolidacji krajowego segmentu poszukiwań i wydobycia powstanie jedna, silna spółka, która będzie zarządzać wszystkimi polskimi aktywami upstream Grupy ORLEN, co z kolei przełoży się na zmaksymalizowanie efektywności ekonomicznej i operacyjnej krajowych zasobów wydobywczych.

Kierunek: neutralność klimatyczna i bezpieczeństwo energetyczne

Segment upstream jest jednym z filarów działalności Grupy ORLEN. Ma istotny i pozytywny wpływ na wynik finansowy a jednocześnie odgrywa zasadniczą rolę w realizacji aspiracji strategicznych koncernu, które idą w parze z transformacją energetyczną krajowej gospodarki. Gaz ziemny – jako paliwo pomostowe – ułatwia odchodzenie od węgla i sprzyja rozwojowi odnawialnych źródeł energii, ponieważ elektrownie zasilane gazem są w stanie elastycznie stabilizować system w coraz większym stopniu oparty na źródłach zależnych od warunków atmosferycznych. Dzięki własnemu wydobyciu ORLEN jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo dostaw jak i efektywną ewolucję krajowej gospodarki w kierunku neutralności klimatycznej.

Integracja spółek nie tylko poprawi efektywność operacyjną i obniży koszty. Według prognoz znaczenie gazu ziemnego w zapewnieniu stabilnych dostaw energii w kraju będzie wzrastać, dlatego krajowy segment upstream w Grupie ORLEN zamierza utrzymać wydobycie błękitnego paliwa na wysokim poziomie w kolejnych latach. W tym celu spółka inwestuje w poszukiwania i wydobycie gazu i ropy, intensyfikując zastosowanie nowoczesnych technologii oraz stawiając na doświadczenie i wiedzę pracowników z segmentu upstream.

Wykwalifikowana kadra pracownicza

Na bogate doświadczenia spółek Grupy ORLEN, działających w sektorze poszukiwawczo-wydobywczym składa się praca i umiejętności wielu osób: geologów, geofizyków, petrofizyków, wiertników, inżynierów złożowych i zespołów, które zajmują się projektowaniem inwestycji dotyczących zagospodarowania i rozbudowy infrastruktury wydobywczej, przesyłowej i magazynowej. Doświadczenie i kompetencje pracowników Grupy ORLEN są unikalne nie tylko w skali kraju, ale także w wymiarze międzynarodowym. Integracja aktywów upstream Grupy ORLEN umożliwi zdecydowanie efektywniejsze zarządzanie tym ogromnym potencjałem, który przed połączeniem z PGNiG oraz Grupą Lotos był rozproszony w kilku podmiotach.

Konsolidacja aktywów zapewni lepsze zarządzanie krajowymi zasobami

Aktualnie podmioty wchodzące w skład segmentu upstream Grupy ORLEN są na etapie intensywnych prac łączących zasoby, procesy, systemy i kompetencje w sektorze poszukiwawczo-wydobywczym. W efekcie integrator, ORLEN Upstream Polska oficjalnie przejmie wszystkie krajowe aktywa najprawdopodobniej w pierwszej połowie 2025 r.

Grupa ORLEN stale rozwija działalność poszukiwawczo-wydobywczą. Niedawno uruchomiona została tłocznia gazu ziemnego w Kopalni Kościan-Brońsko w woj. wielkopolskim. Choć tamtejsze złoża odkryto już w latach 1995-1998, to wydobycie gazu rozpoczęło się w 2002 r. Ta inwestycja ma zwiększyć wydobycie błękitnego paliwa o dodatkowe ok. 10 mld m. sześc. w ciągu kilkunastu lat, wydłużając o ten czas funkcjonowanie kopalni. Na tym jednak spółka nie poprzestaje i wciąż poszukuje nowych złóż (oraz optymalizuje wydobycie z już istniejących), aby zrealizować cele związane z neutralnością klimatyczną, utrzymać na wysokim poziomie lub zwiększyć krajową produkcję gazu i zapewnić nieprzerwane dostawy tego paliwa do odbiorców w Polsce. Konsolidacja aktywów wydobywczych pozwoli zoptymalizować wykorzystywanie krajowych zasobów złóż węglowodorów.

Działalność wydobywcza na 4 kontynentach

Grupa ORLEN prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą i posiada aktywa upstream na czterech kontynentach – w Europie oprócz Polski to Norwegia, Litwa i Ukraina, w Ameryce Północnej – Kanada, w Azji – Pakistan i Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz w Afryce – Libia. Pod koniec 2023 r. koncern dysponował zasobami węglowodorów na poziomie ok. 1,3 mld boe (ekwiwalent baryłki ropy naftowej, równoważność ilości energii znajdującej się w jednej baryłce ropy). Prace realizowane są na podstawie ok. 360 koncesji na 239 złożach. W 2023 r. produkcja krajowa gazu ziemnego wyniosła ok. 3,4 mld m sześc., pokrywając ok. 20 proc. zapotrzebowania Polski. Natomiast łącznie ze złóż krajowych i zagranicznych Grupy ORLEN produkcja wyniosła ok. 7,1 mld m sześc., co odpowiadało 42 proc. zapotrzebowania na gaz w naszym kraju.