Jak bezpiecznie płacić za zakupy online – przewodnik po płatnościach internetowych

Gdzie i jak płacimy za zakupy online?

Metod płatności elektronicznych jest sporo, jednak zanim przejdziemy do ich omówienia, warto bliżej przyjrzeć się temu, gdzie właściwie dokonujemy zakupów online. Godny zaufania sklep powinien posiadać politykę prywatności oraz regulamin. Bardzo istotna jest rozbudowana oferta produktowa, choć oczywiście są też sklepy, które handlują wyłącznie wybranymi akcesoriami. Stawiając na e-commerce, trzeba zwrócić uwagę na sposób dokonywania płatności. Bezpośrednio z poziomu sklepu klient powinien zostać przekierowany na stron banku lub do panelu płatności. Tymczasem, jeśli sprzedawca przesyła linki do płatności mailowo lub przekierowuje na nieznaną stronę, należy zachować czujność. Najczęściej są to próby wyłudzenia dostępu do bankowości internetowej, a tym samym do pieniędzy. Przy dokonywaniu transakcji nigdy nie jest konieczne podawanie kodu PIN do karty ani haseł do bankowości online. Sprzedawca nie może również wymagać skanów jakichkolwiek dokumentów potwierdzających tożsamość, w tym na przykład dowodu osobistego.

Jak bezpiecznie płacić za zakupy? Podstawowe zasady

Wybór zaufanych sklepów internetowych to pierwszy krok do tego, aby zakupy w sieci były bezpieczne. Należy jednak przestrzegać także innych zasad, takich jak:

korzystanie z zabezpieczonej sieci Wi-Fi - innymi słowy, najlepiej robić zakupy w swoim domu, korzystając z własnej sieci. Nie należy natomiast łączyć się z tymi, które są ogólnodostępne celem realizacji płatności,

niepodawanie dodatkowych danych - takich jak wspomniany kod PIN lub kod CVC2/CVV2,

sprawdzenie zabezpieczenia połączenia - najprościej rzecz ujmując, należy sprawdzić, czy obok adresu strony widnieje zamknięta kłódka.

Cyberbezpieczeństwo zaczyna się od nas samych, dlatego powinniśmy przestrzegać podstawowych reguł, dzięki którym zabezpieczymy swoje pieniądze.

Jakie są najpopularniejsze metody płatności i na co warto uważać?

Jedną z najpopularniejszych metod płatności za zakupy online jest szybki przelew. Bezpośrednio z poziomu sklepu klient zostaje przekierowany na stronę banku, gdzie musi zalogować się do konta, a następnie potwierdzić transakcję. Wybierając ten sposób, należy sprawdzić, czy wszystkie pola zostały uzupełnione odpowiednimi danymi, zwracając szczególną uwagę na kwotę. Innym rozwiązaniem jest przelew bankowy zwykły, jednak w tym przypadku wszystkie pola należy wypełnić samodzielnie. Klient nie zostanie przekierowany na stronę banku - samodzielnie musi więc dopełnić formalności. Ze względu na dłuższy czas księgowania, ta metoda traci na popularności. Coraz chętniej natomiast korzystamy z szybkich przelewów na telefon. Transakcje polegają na wpisaniu kodu, który wygenerowany zostanie w bankowości internetowej. W tym przypadku również sprawdzamy kwotę transakcji. Niektórzy klienci chętnie dokonują płatności kartą, która może wymagać dodatkowej autoryzacji na przykład za pomocą SMS-a. W przypadku karty nie podajemy wszystkich danych, a jedynie te, które są niezbędne do zrealizowania płatności.

Płatność odroczona - czy jest bezpieczna?

Rozkwit e-commerce następuje m.in. dzięki płatnościom odroczonym. Umożliwiają one przekazanie sprzedawcy pieniędzy po upływie określonego czasu. W praktyce mamy do czynienia z kredytem, ponieważ pośrednikiem w tej transakcji jest kredytodawca. Niemniej jednak, z punktu widzenia klienta możliwość odroczenia płatności wydaje się atrakcyjna. Najczęściej płaci on za zakupy dopiero po 30 dniach - w tym czasie może też sprawdzić, czy produkt spełnia jego oczekiwania. Jeśli nie, ma prawo dokonać zwrotu. Korzystając z płatności odroczonej, trzeba zwrócić uwagę na ewentualne koszty dodatkowe. Sprawdźmy również, kim jest podmiot pośredniczący i jakich danych wymaga od klienta.

Co zrobić w przypadku podejrzenia fałszywej płatności?

Kradzież pieniędzy klientom korzystającym z oferty sklepów internetowych jest niestety powszechną praktyką, dlatego zawsze należy zachować czujność, zwłaszcza w momencie dokonywania płatności. Gdy pojawia się podejrzenie tak zwanej fałszywej płatności, która ma na celu wyłącznie wyłudzenie danych, nie należy podejmować dalszych kroków na stronie. Bardzo często samo kliknięcie w podejrzany link nie rodzi jeszcze żadnych skutków, ale już wypełnienie formularza może mieć przykre konsekwencje. W takiej sytuacji warto dokonać zgłoszenia na policji, ponieważ działania tego typu są traktowane jako przestępstwo.

Bezpieczeństwo w sieci - o tym warto pamiętać, dokonując płatności online

Płatności online dotyczą dziś nie tylko sklepów internetowych - coraz częściej w ten sposób można też zapłacić za usługi. Cyberbezpieczeństwo to temat, który dotyczy także środków przechowywanych na koncie bankowym i dostępu do bankowości internetowej. Jak bezpiecznie płacić za zakupy? Najważniejsza jest analiza wiarygodności sklepu. Uwagę zwracają na przykład zbyt niskie ceny w stosunku do rynkowych lub brak podstawowych elementów, takich jak regulamin. Ponadto zawsze sprawdzamy, czy strona, na którą zostaliśmy przekierowani, to strona banku albo pośrednika płatności. Niektóre fałszywe strony do złudzenia przypominają prawdziwe, dlatego tym bardziej trzeba zachować ostrożność. W razie jakichkolwiek wątpliwości lepiej nie wykonywać następnych ruchów. Ochrona danych i dostępu do środków pieniężnych to temat, który dotyczy nie tylko seniorów. Coraz częściej ofiarami przestępców są młodzi ludzie, którzy teoretycznie mają świadomość zagrożenia. Dlatego warto być wyczulonym i zakupy internetowe robić bez zbędnego pośpiechu.

Więcej informacji na temat cyberbezpieczeństwa znajdziesz we własnym banku lub na stronie www.bankiwpolsce.pl.