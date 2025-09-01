Jak miasta inwestują w transport zbiorowy?

Inwestycje w transport zbiorowy przynoszą wiele korzyści – ułatwiają codzienne dojazdy, zwiększają bezpieczeństwo, zmniejszają korki i zanieczyszczenie powietrza, a komunikacja staje się bardziej dostępna dla wszystkich. To wpływa na rozwój miasta i wygodniejsze życie mieszkańców. Aby wszystko dobrze działało, inwestycje są starannie planowane. Dzięki Funduszom Europejskim miasta i gminy tworzą Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, które są konsultowane z mieszkańcami, uwzględniają ich potrzeby i są nastawione na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług oraz poprawę jakości życia w obszarach miejskich. Dzięki temu każda nowa droga, ścieżka rowerowa czy linia autobusowa wpisuje się w większy plan i przynosi realne korzyści mieszkańcom.

Nowoczesny transport szynowy

W wielu miastach kluczową rolę odgrywa transport szynowy. We Wrocławiu powstaje nowa trasa tramwajowo-autobusowa na Swojczyce, która będzie przedłużeniem linii tramwajowej kończącej się na Sępolnie. Trasa będzie przebiegać m.in. przez nowe Mosty Chrobrego i zakończy się pętlą z parkingiem „Park&Ride”. Lokalizacja parkingu „Park&Ride” blisko stacji kolejowych Wrocław Swojczyce i Wrocław Strachocin umożliwi przesiadki z kolei aglomeracyjnej na transport miejski. Mieszkańcy Wrocławia oraz gmin ościennych zyskają wygodne połącznie do centrum miasta tramwajem lub autobusem. Jednocześnie Wrocław kupuje 33 niskopodłogowe tramwaje, które będą obsługiwały nowe i istniejące linie tramwajowe. Nowy tabor poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania, szczególnie dla osób starszych, z niepełnosprawnością czy rodziców z wózkami.

W Gdańsku powstanie nowa trasa tramwajowa z południa miasta do Wrzeszcza, która umożliwi szybsze połączenie dzielnic mieszkaniowych z miejscami pracy i usługami, co przełoży się na wygodniejsze codzienne dojazdy i oszczędność czasu dla mieszkańców. Planowana linia pozwoli odciążyć zatłoczone arterie.

Nowoczesne rozwiązania w transporcie

Miasta coraz częściej sięgają po rozwiązania cyfrowe wspierające transport zbiorowy. Kraków rozwija inteligentne systemy transportowe, które nadają autobusom pierwszeństwo przejazdu, rozbudowuje system kontroli przejazdów na buspasach czy instaluje tablice dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach autobusowych. Efekt dla pasażerów jest oczywisty: płynniejszy przejazd i lepsza informacja.

i Autor: MFiPR/ Materiały prasowe Dofinansowana z Funduszy Europejskich modernizacja transportu miejskiego w Stargardzie, źródło MFiPR

Przesiadka blisko domu

W transport zbiorowy inwestują nie tylko duże miasta, ale również mniejsze miejscowości. Przy nowym przystanku kolejowym Oława Zachodnia powstanie węzeł przesiadkowy z pętlą autobusową, miejscami „Kiss&Ride”, monitoringiem i informacją pasażerską. Do dyspozycji będzie 279 miejsc dla samochodów i motocykli oraz 126 dla rowerów. Bezpośrednie dojście do peronu i nowa wiata ułatwiają przesiadki i sprawiają, że miejsce jest wygodne i dostępne dla wszystkich użytkowników.

Całą sieć przesiadek układa też gmina Siechnice. Cztery nowe i dwa rozbudowane centra w Iwinach, Smardzowie, Zębicach, Kotowicach, Siechnicach i Świętej Katarzynie łączą kolej podmiejską z autobusami, ruchem pieszym i rowerowym. Celem projektu jest zmiana nawyków transportowych. Zamiast dojeżdżać autem do samego centrum Wrocławia, łatwiej będzie „złapać” pociąg bliżej domu. Zyskują mieszkańcy gmin i całej metropolii, bo mniej aut w miastach to czystsze powietrze i cichsze ulice.

Reda rozbudowuje węzeł integracyjny o parking „Park&Ride” na 190 aut i 20 motocykli oraz „Bike&Ride” na 60 rowerów, z infrastrukturą pod ładowarki i instalacjami OZE. Skawina inwestuje w parkingi „Park&Ride” przy liniach kolejowych 94 i 97 oraz w wygodne dojścia pieszo-rowerowe, żeby przesiadka była naturalnym wyborem, a nie logistycznym wyzwaniem. We wszystkich przypadkach z wybudowanej infrastruktury korzystają mieszkańcy mniejszych miejscowości – podróż staje się dla nich tańsza, krótsza i bardziej komfortowa. Realne korzyści odczuwają także mieszkańcy miast, ponieważ mniej samochodów na drogach to mniejsze korki, szybsza komunikacja miejska i wyższa jakość przestrzeni publicznej, a ekologiczne rozwiązania, takie jak wspomniane instalacje OZE czy ładowarki, sprawiają, że inwestycje przyczyniają się także do poprawy jakości powietrza i ochrony klimatu w całej metropolii.

Dostępność od pierwszego dnia

Wspólny mianownik tych działań to dostępność. Każda nowa inwestycja jest projektowana z myślą o wszystkich użytkownikach. Niska podłoga w pojazdach, równe nawierzchnie, kontrastowe krawędzie peronów i windy, zapowiedzi głosowe i czytelne tablice informacyjne – to nie dodatki, ale standardy. Dla osób starszych, z niepełnosprawnością czy rodziców z małymi dziećmi oznacza to mniej barier i stresu w codziennych podróżach.

i Autor: MFiPR/ Materiały prasowe Dofinansowana z Funduszy Europejskich modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu, źródło MFiPR

Jedna sieć, wspólne korzyści

Najważniejszy efekt tych inwestycji to zmiana sposobu myślenia o transporcie. Zamiast pojedynczych inwestycji powstaje spójna sieć, w której tramwaj, autobus, pociąg, rower i komunikacja piesza działają jako jeden system. Mieszkańcy zyskują możliwość dogodnych przesiadek i większy komfort podróży – niezależnie od tego, czy mieszkają w dużym mieście czy w mniejszej miejscowości. Transport zbiorowy staje się częściej pierwszym wyborem. To konkretna odpowiedź na potrzeby współczesnych miast – mniej korków, czystsze powietrze i więcej przestrzeni dla ludzi.

Więcej informacji o projektach transportowych finansowanych z Funduszy Europejskich znajdziesz na stronie programu. Sprawdź też najnowszy numer newslettera „Rozejrzyj się!" i przekonaj się, jak transport miejski zmienia się w Twojej okolicy.