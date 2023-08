Jak opiekować się starszym kotem lub psem? Poradnik dla opiekunów

Wyniki Lotto z 19.08.2023, Lotto Plus. Jakie padły liczby? Najnowsze losowanie. Czy i gdzie padła szóstka?

Za okres starości uznaje się ostatnie 25 proc. życia organizmu, co sprawia, że określenie tego momentu u zwierząt nie jest proste. Umownie przyjmuje się, że psy w okres starości wchodzą między 7. a 10. rokiem życia, a koty po osiągnięciu 10. roku życia.

Pamiętajmy, że wiek to nie choroba. Chociaż starsze psy i koty mogą mieć problemy związane z wiekiem geriatrycznym, możemy im pomóc na tyle, by prowadziły szczęśliwe, zdrowe i aktywne życie.

W opiece nad każdym zwierzęciem, nie tylko w podeszłym wieku, najważniejsze jest zaspokajanie jego potrzeb fizycznych, psychicznych i zdrowotnych.

Regularne badania weterynaryjne mogą umożliwić wczesne wykrycie problemów zdrowotnych, zanim staną się one poważne lub zagrażające życiu naszych pupili. Wczesna reakcja może prowadzić do dłuższego i zdrowszego życia zwierzęcia.

i Autor: Shutterstock

Dbałość o zdrowie

Starsze zwierzęta podatne są na problemy zdrowotne związane z ich wiekiem, niezależnie od tego, jak dobrze o nie dbamy. Wymagają większej uwagi niż zwierzęta młodsze, częstszych wizyt u lekarza weterynarii oraz dbałości o odpowiednią dietę i otoczenie.

Opieka weterynaryjna

Zgodnie z zaleceniami starsze zwierzęta powinny odwiedzać gabinet weterynaryjny dwukrotnie (lub częściej) w ciągu roku. Kontrole weterynaryjne mają na celu wczesne wykrycie chorób i szybkie wdrożenie ich leczenia. To także istotne działanie pomagające zapobiegać problemom zdrowotnym zwierzaków – konsultacje stomatologiczne, kardiologiczne czy badania USG jamy brzusznej. Wszystkie badania diagnostyczne powinny być zlecone przez lekarza weterynarii i odpowiednio dobrane do danego pacjenta.

Dieta i odżywianie

Zwierzęta w starszym wieku potrzebują często lekkostrawnej diety o odpowiednim składzie, umożliwiającej pokrycie dziennego zapotrzebowania na energię. Starsze koty mają trudności z trawieniem tłuszczu i białka, a ich dieta powinna być odpowiednio zbilansowana, aby dostarczyć im odpowiednią ilość wysoko strawnego białka, witaminy E, witamin z grupy B, potasu i innych minerałów.

Kontrola wagi

Zwiększenie się masy ciała u starszych psów wiąże się ze wzrostem ryzyka problemów zdrowotnych, a u starszych kotów to utrata masy ciała jest większym problemem. Warto o tym pamiętać i okresowo sprawdzać kondycję zwierzęcia poprzez system oceny kondycji ciała (BCS w skali 1-9). Prawidłowa kondycja zwierzęcia (pozycja 4 i 5 na skali) charakteryzuje się delikatnie wyczuwalnymi żebrami oraz widocznym wcięciem w talii.

Zwalczanie pasożytów

Starsze zwierzęta miewają osłabione układy odpornościowe, przez co mogą nie radzić sobie z pasożytami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Należy dbać o regularne odrobaczanie zwierząt i profilaktykę inwazji kleszczy, a szczegóły takich zabiegów ustalić z lekarzem weterynarii.

Szczepienia

Osłabienie układu odpornościowego nie sprzyja także walce z chorobami zakaźnymi. Przed ich ostrym przebiegiem chronić może szczepienie zgodne z kalendarzem szczepień zalecanym przez lekarza weterynarii czuwającego nad zdrowiem naszego pupila. W Polsce szczepieniem obowiązkowym jest to przeciwko wściekliźnie, powinno zostać wykonane raz do roku.

Dbanie o mobilność

Z wiekiem zwierzaki mogą stać się mniej aktywne i chętne do zabawy. Warto zadbać wtedy o odpowiednie ćwiczenia, które pomogą im zachować większą mobilność i dobrą kondycję.

Zdrowie psychiczne

Starsze zwierzęta mogą wykazywać osłabienie funkcji poznawczych, wiążących się z ich wiekiem. Zmiany starcze w obrębie mózgowia prowadzą do spowolnienia procesów myślowych oraz spowolnienia ruchowego organizmu, a nasz starszy przyjaciel potrzebuje więcej czasu, żeby wykonać dotychczasowe czynności. Powinniśmy wykazać się cierpliwością i zrozumieniem, a jeżeli jego stan zdrowia nas zaniepokoi, skonsultować go w gabinecie weterynaryjnym.

Środowisko

Starsze zwierzęta mogą potrzebować zmian w swoim stylu życia. Mogą to być na przykład nowe miejsca do spania, na które nie trzeba wchodzić po schodach czy system ułatwiający starszemu kotu dostanie się do swoich ulubionych miejsc.

Choroby układu rozrodczego

Starsze zwierzęta, które nie zostały wykastrowane, są bardziej narażone na raka gruczołu mlekowego, jąder i prostaty. W związku z tym wymagają one regularnych kontroli weterynaryjnych.

i Autor: Shutterstock

Najczęstsze choroby

Choroby często diagnozowane u starszych zwierząt, to:

choroby nowotworowe,

choroby serca,

choroby nerek lub dróg moczowych,

choroby wątroby,

cukrzyca,

problemy ze stawami lub kośćmi,

nadwaga lub otyłość,

utrata wzroku lub słuchu.

To całkiem normalne, że wraz z wiekiem zwierzęta tracą ostrość wzroku i słuchu, podobnie jak ludzie. Może wystąpić u nich zaćma, wpływając na ograniczenie zdolności widzenia i mogą nie reagować odpowiednio na komendy.

Zwierzęta ze słabym wzrokiem czy nawet niewidome mogą nadal sprawnie się poruszać, o ile znają otoczenie. Jeśli nasze zwierzę ma taki problem, powinniśmy unikać przestawiania mebli lub innych przedmiotów, które mogą stać się dla niego przeszkodą.

i Autor: Shutterstock

Starcze zmiany w zachowaniu

Zmiany w zachowaniu zwierzęcia mogą być pierwszymi oznakami starzenia i wynikać z odczuwanego dyskomfortu lub bólu (chociażby w związku z zapaleniem stawów) czy też „dysfunkcji poznawczej”.

Zmiany w zachowaniu starszych zwierząt domowych związane z zaburzeniami funkcji poznawczych:

nasilona reakcja na dziwne lub głośne dźwięki,

nasilone szczekanie/miauczenie,

częstsze zachowania agresywne/obronne,

zwiększony niepokój,

dezorientacja,

częste wędrówki bez celu,

wypróżnianie się w nieodpowiednich miejscach,

zmiany związane ze snem,

spadek zainteresowania zabawą,

powtarzanie w kółko tych samych czynności,

zmniejszona reakcja na komendy,

gorsza pamięć i zdolność uczenia się.

Jeśli zwierzak wykazuje takie zmiany zachowania lub inne niepokojące objawy, należy udać się z nim do lekarza weterynarii i poinformować go o konkretnych zachowaniach, które zaobserwowaliśmy.

W leczeniu zwierzęcia z demencją starczą stosuje się leki usprawniające krążenie w mózgowiu, suplementy korzystnie wpływające na pracę neuronów i niekiedy leki psychiatryczne pomagające opanować lękliwość albo agresję.

Czas, by się pożegnać

Starość i związane z nią choroby mogą być dla zwierzęcia wyjątkowo obciążające, a rokowanie bardzo złe. Decyzja o eutanazji pupila może być najtrudniejszą, jaką ma do podjęcia opiekun zwierzęcia. Jednak może też być jedynym sposobem na zatrzymanie cierpienia, z którym zwierzę się mierzy. Czasem eutanazja to jedyna rzecz, jaką można zrobić dla swojego ukochanego psa czy kota.

Bardzo ważna w takim momencie jest ocena jakości życia zwierzęcia, która nie należy do najłatwiejszych dla opiekuna i powinna być dokonana wspólnie z lekarzem weterynarii, wskazującym, na co zwrócić uwagę.

Jakość życia zwierząt zgodnie z naukowymi wytycznymi uważana jest za synonim jego „dobrostanu” i obejmuje trzy elementy:

1. pozytywne i negatywne uczucia, czyli doświadczenia odczuwane przez zwierzęta, które mieszczą się w spektrum od bardzo negatywnych (np. silny ból) do bardzo pozytywnych (np. radość),

2. sprawność fizyczna i zdrowie – obejmujące elementy takie jak objawy chorobowe, zdolność do reprodukcji i fizyczna zdolność zwierzęcia do radzenia sobie w środowisku,

3. naturalność, czyli prawidłowa postawa fizyczna zwierzęcia, wolność od okaleczeń oraz zdolność prezentowania swoich naturalnych zachowań i interakcji z elementami środowiska naturalnego.

Warto pamiętać, że wszelkie wątpliwości co do zdrowia starszych zwierząt powinny być konsultowane z lekarzem weterynarii. Chociaż moment eutanazji jest decyzją osobistą, to właśnie lekarz weterynarii może wesprzeć nas w procesie jej podejmowania – odpowiedzieć na wszelkie pytania, rozwiać wątpliwości oraz pomóc rzetelnie ocenić jakość życia pupila.

Akademia Esthima to projekt edukacyjny Esthima Polska. Bardzo często opiekunowie zwierząt pytają :„Jak mam poradzić sobie ze stratą zwierzęcia? Dlaczego strata zwierzęcia tak boli? Czy mogłem jeszcze coś zrobić, żeby go uratować? Jak mam poradzić sobie z życiem ze świadomością, że zgodziłem się na eutanazję mojego psa? Jak przygotować się do śmierci mojego kota? Nie chcę o tym myśleć …”

W ramach działań Akademii Esthima grupa ekspertów przygotowuje materiały edukacyjne oraz spotkania ze specjalistami z zakresu psychologii, behawioryzmu zwierząt oraz weterynarii. Wszystko po to, aby pomóc opiekunom zwierząt we trudnych sytuacjach związanych z opieką nad ich ukochanym pupilem. Czy to ze starością, ciężką chorobą, decyzją o eutanazji zwierzęcia czy też przejściem przez kolejne etapy żałoby po stracie.

Celem projektu jest zwiększenie społecznej świadomości na temat prawa do godnego traktowania ciał zwierząt po ich śmierci, pochówku pełnego szacunku oraz do respektowania żałoby po zwierzętach. Współczesny świat jest pełen kontrastów. Otóż posiadanie zwierząt jest bardzo popularne, zaś nie ma świadomości ich społecznej oraz psychologicznej roli w życiu codziennym ich opiekunów. Żałoba po śmierci zwierzęcia bywa niezrozumiała dla otoczenia, przez co staje się również nieakceptowana.

Partnerem materiału jest