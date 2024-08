Jak skorzystać z bonu energetycznego

Tak jak do tej pory do zamrożonych cen należy doliczyć podatki iopłaty dystrybucyjne – jedną z nich, opłatę mocową, zawieszono, co także zmniejszy wysokość rachunków. Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz odbiorcy instytucjonalni zapłacą taką samą cenę, jak w pierwszej połowie roku. Z kolei najbardziej potrzebujące rodziny mogą skorzystać z jednorazowego bezzwrotnego wsparcia w postaci bonu energetycznego.

Odbiorcy biznesowi i instytucjonalni

Ceny energii dla podmiotów biznesowych i instytucji, które były (i będą) objęte działaniami osłonowymi, nie zmieniły się. Została utrzymana dotychczasowa cena maksymalna 693 zł/MWh, bez względu na zużycie, dla:

instytucji samorządowych,

podmiotów użyteczności publicznej (szkół, żłobków, szpitali),

małych i średnich przedsiębiorstw.

Zawieszenie opłaty mocowej

Opłata mocowa jest co miesiąc doliczana do rachunku w celu zapewnienia stałych dostaw prądu każdemu odbiorcy i ustabilizowania cen energii. Zgodnie z nową ustawą, w drugiej połowie 2024 r. pobieranie opłaty mocowej zostanie zawieszone na pół roku – wyłącznie dla gospodarstw domowych. . W skali półrocza gospodarstwo domowe zaoszczędzi od kilkunastu do ponad 100 zł brutto, w zależności od zużycia energii. Zawieszenie opłaty mocowej powoduje, że średni wzrost rachunków za prąd będzie niższy o ok. 25 proc.

Bon energetyczny

Gospodarstwa domowe o najniższych dochodach mogą starać się o dodatkowe wsparcie, jakim jest bon energetyczny. Jego wysokość zależy od liczby osób w gospodarstwie i dochodu na osobę, który nie może przekroczyć 2500 zł dla gospodarstw jednoosobowych i 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych. Najniższa stawka bonu to 300 zł, a najwyższa nawet 600 zł. Kwoty te są podwajane dla gospodarstw używających energii także do ogrzewania. Wnioski należy składać we właściwych urzędach gmin od 1 sierpnia do 30 września br. Wypłata bonu energetycznego nastąpi pod koniec 2024 r. l początku 2025 r.

