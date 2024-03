Jak zadbać o zdrowy i spokojny sen

Szacuje się, że człowiek przesypia ok. 1/3 swojego życia.[1] Skoro, jest to tak kluczowy proces, to nie napawa optymizmem fakt, że w Polsce nawet połowa obywateli może borykać się z problemami ze snem, polegającymi na: trudnościach z zasypianiem, wybudzeniem się w nocy a nawet przedwczesnym budzeniem się. To wszystko negatywnie wpływa na samopoczucie i efektywność w ciągu dnia. Z okazji obchodzonego 15 marca Światowego Dnia Snu warto pochylić się nad tym tematem.

Problemy ze snem

O problemach ze snem mówimy, gdy człowiek śpi za krótko w stosunku do swoich potrzeb co pogarsza jego funkcjonowanie w ciągu dnia. To obniżenie jakości życia może objawiać się: złym samopoczuciem, problemami z koncentracją, obniżeniem nastroju oraz drażliwością. Dodatkowo towarzyszyć mogą mniejsza motywacja do działania czy spadek efektywności w pracy. Co ciekawe problemy ze snem zdecydowanie częściej zdarzają się u kobiet, w Polsce może mieć je 6 na 10 Polek, wśród mężczyzn odsetek jest niższy i wynosi zaś 40%.[2] Ponadto w badaniach wykazano, że oprócz płci czynnikiem jaki niekorzystnie wpływa na sen to starszy wiek, ponad 70% kobiet oraz ok 50% mężczyzn w wieku pomiędzy 60-79 lat ma problemy ze snem.[2] Z kolei takie czynniki jak miejsce zamieszkania czy wykształcenie okazały się nie mieć wpływu na częstość występowania problemów ze snem.

i Autor: Materiał prasowy

Hormon snu

Tak nazywana jest melatonina, która jest produkowana przez gruczoł zlokalizowany w mózgu nazywany szyszynką. Do jej wytwarzania dochodzi głównie nocą, w wyniku obniżonej intensywności światła. Jest to o tyle istotne zjawisko, gdyż to właśnie nocną porą syntetyzowane jest aż 80% tego hormonu. W ciągu dnia synteza melatoniny również zachodzi, jednakże nie tak intensywnie. Melatonina jest ważnym hormonem, gdyż ten odpowiada za regulację dobowego rytmu snu i czuwania. Efektem działania melatoniny jest poprawa zasypiania oraz jakości snu człowieka. Jej stężenie jest największe w dzieciństwie i stopniowo maleje wraz z wiekiem. U osób starszych to właśnie obniżony jej poziom jest jednym z czynników odpowiadających za rozwój problemów ze snem w tej grupie wiekowej.[3,4]

Jak zadbać o zdrowy i efektywny sen

Jest kilka sposobów, których wdrożenie pomoże nam zachować higienę snu. Są to m.in.:[5-7]

regularne wstawanie i chodzenie spać,

unikanie drzemek w ciągu dnia,

ograniczenie używek bezpośrednio przed snem – kawy, herbaty i papierosów,

przebywanie w ciągu dnia co najmniej 30-60 minut na zewnątrz w świetle dziennym,

wieczorną porą odpowiednie zaciemnienie pomieszczenia, w którym śpimy,

właściwa temperatura w sypialni - 18-21°C (gdy jest chłodniej, łatwiej zasnąć),

lekkie posiłki, najpóźniej 2 godziny przed snem,

w razie problemów z zaśnięciem lepiej wyjść z łóżka, zająć się czymś innym, relaksującym i po ok.20-30 minutach spróbować ponownie zasnąć.

Jeśli natomiast nie zaobserwuje się poprawy pomimo modyfikacji stylu życia, zapewne warto skonsultować ten problem z lekarzem.

Wsparcie snu

W przypadku problemów ze snem, można wspomóc się zastosowaniem suplementów diety zawierającymi melatoninę wraz z wyciągami z ziół. Zawarta melatonina wspiera proces zasypiania, jednak pamiętać należy by po jej przyjęciu ograniczyć ekspozycję na światło. Warto by suplement diety zawierał także wyciągi z ziół takich jak np.: melisa lekarska, głóg, kozłek lekarski (waleriana), męczennica cielista. Takie połączenie składników może przyczynić się zmniejszenia odczucia niepokoju, wparcia procesu zasypiania oraz utrzymania snu. Ponadto takie połączenie melatoniny wraz z wspomnianymi składnikami pochodzenia roślinnego nie powoduje ryzyka przyzwyczajenia.[8] Zastosowanie odpowiedniego suplementu diety na około 30 minut przed snem, zapewnić nam może spokojną noc, bez problemów z zasypianiem oraz wybudzeń. Wypoczęty organizm znacznie lepiej funkcjonuje w ciągu dnia, a my jesteśmy pełni energii i w dobrym nastroju.

Artykuł powstał we współpracy z M.C.M Klosterfrau Healthcare Sp. z o.o.