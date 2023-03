Jak założyć firmową stronę internetową?

Wyniki Lotto z 18.03.2023, Lotto Plus. Jakie padły liczby? Najnowsze losowanie. Czy i gdzie padła szóstka?

Dlaczego warto mieć firmową stronę WWW?

Obecnie przedsiębiorcy, którzy chcą budować rozpoznawalność na rynku i zdobywać klientów, powinni zainwestować w promocję w Internecie. Bez niej nie da się już właściwie prowadzić dobrze prosperującej firmy. Konkurencja jest dziś duża, dlatego trzeba znać aktualne trendy, aby nie zostać w tyle.

Dlaczego obecność w sieci jest tak istotna? Według badania Mediapanel liczba internautów w Polsce wynosi już prawie 30 mln. Przykładowo w styczniu z Internetu średnio dziennie korzystało 25,9 mln osób. Ludzie szukają produktów, usług, firm i rekomendacji w wyszukiwarce internetowej oraz coraz chętniej kupują online. Takie zachowania konsumentów to jeden z powodów, dla których przedsiębiorcy powinni zadbać o swoją obecność w Internecie.

– Dobra strona internetowa powinna być atrakcyjna wizualnie, merytoryczna i technologicznie zgodna z obowiązującymi trendami. W przypadku marketingu internetowego technologia jest nieodzownym czynnikiem, który wspiera osiąganie zaplanowanych celów. Wyniki sprzedażowe są końcowym efektem tych wszystkich działań – komentuje Marcin Durzyński, Wiceprezes Zarządu WeNet Group S.A., odpowiedzialny za pion sprzedaży.

Podstawowym kanałem promocyjnym w sieci jest firmowa strona internetowa będąca wirtualną wizytówką przedsiębiorstwa oraz miejscem do prezentowania oferty wspierającym sprzedaż. Jednak, aby dobrze spełniała swoje funkcje, powinna być przemyślana i odpowiednio zaprojektowana, funkcjonalna i intuicyjna w użytkowaniu.

Dzięki takiej stronie możesz:

prezentować swoją ofertę,

docierać do potencjalnych klientów 24/7,

zwiększać sprzedaż,

budować wizerunek eksperta w branży,

zdobywać zaufanie i dbać o relacje z klientami,

zyskać narzędzie do komunikacji z klientami i planowania działań marketingowych

Jak założyć swoją stronę internetową?

Jak widać, prowadzenie własnej strony WWW zdecydowanie się opłaca i coraz więcej przedsiębiorców zdaje sobie z tego sprawę. Zastanawiasz się, jak stworzyć swoją firmową witrynę? Na rynku znajdziesz wiele rozwiązań. Aby wybrać najlepsze, trzeba określić swoje indywidualne potrzeby, oczekiwania i wymagania. Wiele zależy od rodzaju biznesu oraz celów, które mają być osiągnięte.

Przed stworzeniem swojej witryny warto więc odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań. Trzeba przede wszystkim określić, kto jest grupą docelową firmowej oferty, jakie funkcje ma spełniać strona oraz jakie są cele danej działalności. Należy ustalić priorytety i przygotować szczegółową strategię działania.

Chcesz, aby Twoja witryna przyciągała klientów? Najlepiej, jeśli skorzystasz z usług doświadczonych specjalistów, którzy zaprojektują i zbudują Twoją stronę. Stworzą dla Ciebie indywidualny projekt, który pomoże Ci wyróżnić się na tle konkurencji. Eksperci tworzą strony internetowe, które są dopasowane do konkretnej branży oraz odpowiadają na potrzeby danej firmy i jej klientów.

– Podczas budowania dobrej strony internetowej potrzebna jest ścisła współpraca specjalisty i przedsiębiorcy. Ważne są wygląd i funkcjonalności witryny, ale niemniej istotne jest, by realizowała ona cele biznesowe firmy. Wiemy, że ta świadomość i umiejętność planowania strategii e-marketingowej jest dziś bardzo potrzebna każdemu przedsiębiorcy. WeNet Group od lat edukuje przedsiębiorców z sektora MŚP, prowadząc bezpłatne szkolenia w cyklu Akademii e-marketingu. Podczas warsztatów przekazujemy przedsiębiorcom praktyczną wiedzę z obszaru e-marketingu oraz skutecznego wykorzystania narzędzi, które umożliwiają dotarcie do potencjalnego klienta. Jednym z takich narzędzi jest właśnie strona internetowa, która powinna być odpowiednio zaprojektowana – mówi Anna Pszczółkowska z WeNet Group, koordynatorka Akademii e-marketingu.

Jakie cechy powinna mieć firmowa witryna?

Strona WWW to często pierwsze miejsce styczności potencjalnego klienta z firmą. Powinna więc robić na nim pozytywne wrażenie. Ważny jest atrakcyjny design. Wygląd witryny powinien być dopasowany do konkretnej branży i grupy odbiorców, do których kierowane są sprzedawane usługi lub produkty. Trzeba zadbać o spójną kolorystykę i oprawę graficzną.

Strona powinna być też zgodna z aktualnymi trendami. Bardzo istotne jest, aby była responsywna, czyli dopasowana do urządzeń mobilnych – większość internautów do przeglądania stron używa bowiem swoich smartfonów.

Skuteczną stronę internetową wyróżnia także funkcjonalność i użyteczność. Ważna jest nieskomplikowana, logiczna budowa i intuicyjna nawigacja. Wszystkie elementy powinny być tutaj rozmieszczone w dobrze widocznych miejscach. Podstawą jest przejrzyste menu z najważniejszymi zakładkami. Firmowa oferta powinna zaś być przedstawiona w sposób przejrzysty i czytelny. Dzięki temu internauci od razu po wejściu na stronę znajdują interesujące ich informacje.

Dobra strona musi być przyjazna nie tylko dla użytkowników, ale też dla robotów wyszukiwarki. Powinna być prawidłowo zoptymalizowana, aby mogła zajmować wyższe pozycje w Google i być bardziej widoczna w Internecie.

– Nikt nie powinien mieć już wątpliwości, że dziś każda firma, która chce zdobywać klientów, powinna być obecna w Internecie. Trzeba pamiętać, że ważne jest nie tylko posiadanie firmowej strony WWW, ale też jej pozycjonowanie, aby była jak najwyżej w wynikach wyszukiwania w Google. Dobrze zaplanowane i wdrożone działania pomagają budować rozpoznawalność marki, przyciągać więcej zainteresowanych klientów i zwiększać sprzedaż – tłumaczy Marcin Durzyński, Wiceprezes Zarządu WeNet Group S.A., odpowiedzialny za pion sprzedaży. – Nasi specjaliści tworzą nowoczesne strony WWW oraz zapewniają profesjonalną opiekę i wsparcie w realizacji działań promocyjnych. Dla przedsiębiorców, którym brakuje czasu, jest to dziś bardzo ważne – dodaje Marcin Durzyński.

Podsumowując, firmowa witryna powinna być:

atrakcyjna i przejrzysta,

dopasowana do danej branży i grupy docelowej,

funkcjonalna i intuicyjna w użytkowaniu,

responsywna, nowoczesna i zgodna z trendami,

szybka i sprawna w działaniu,

bezpieczna (powinna mieć wdrożony certyfikat SSL),

zgodna z SEO.

O wszystkich tych aspektach i cechach pamiętają doświadczeni eksperci. Doradcy internetowi tworzą strony WWW, które zarówno spełniają wymagania dzisiejszych konsumentów, jak i są zgodne z obowiązującymi trendami. Witryny projektowane przez specjalistów opierają się na zasadach UX (User Experience), a więc są tworzone z myślą o internautach, aby były przyjazne w użytkowaniu oraz wywoływały dobre doświadczenia.

Dlaczego stworzenie strony najlepiej powierzyć specjalistom?

Warto mieć na uwadze, że słaba, źle zaprojektowana strona może przynieść skutek odwrotny do zamierzonego, czyli negatywnie wpłynąć na wizerunek firmy i odstraszyć klientów. Najlepiej więc skorzystać z pomocy ekspertów, którzy znają się na rzeczy.

Założenie własnej strony internetowej to dla wielu osób – zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorców – spore wyzwanie. Samodzielne tworzenie strony wymaga wiedzy i umiejętności technicznych oraz czasu. Na ogół właściciele firm ich nie mają, co jest zupełnie zrozumiałe. Z tego powodu szukają kogoś, kto pomoże im założyć stronę WWW. Usługę tę oferują doradcy internetowi WeNet, którzy znają się na technologii i podążają za aktualnymi trendami.

Przedsiębiorcy z sektora MŚP chętnie stawiają na kompleksową usługę. Najlepiej, jeśli klient, czyli właściciel strony dostaje wszystko w pakiecie, w tym domenę i dobry hosting. Dzięki temu nie musi już o nic się martwić. Przedsiębiorcy decydują się na współpracę ze specjalistami, którzy nie tylko stworzą dla nich profesjonalną stronę internetową, ale również pomogą im w jej prowadzeniu i bieżącej obsłudze. Wsparcie techniczne i opieka przez cały okres współpracy to ogromne zalety. Dzięki temu można zaoszczędzić swój czas oraz skupić się na prowadzeniu i rozwijaniu działalności.

Strona WWW jako wizytówka firmy i ważny kanał promocji

Wciąż zastanawiasz się, czy stworzenie własnej witryny internetowej będzie Ci się opłacać? Odpowiedź może być tylko jedna: zdecydowanie tak. Raz zainwestowane pieniądze po jakimś czasie się zwrócą. Oczywiście pod warunkiem, że strona będzie skuteczna. Pamiętaj, że profesjonalna witryna cały czas pracuje na sukces firmy. Jest wirtualną wizytówką przedsiębiorstwa i kanałem promocyjnym przyciągającym klientów.

Dobra strona WWW to najlepsza inwestycja. Jeśli chcesz dotrzeć do nowych klientów i przekonać ich do skorzystania z Twojej oferty, postaw na sprawdzone rozwiązanie, dzięki któremu zyskasz nowoczesną stronę oraz niezbędne wsparcie techniczne.