Jak zlokalizować dziecko z aplikacją Gdzie Jest Bliski?

Jak działa lokalizator GPS dla dziecka?

Obecnie standardem jest opcja lokalizacji. W każdym nowym smartfonie czy smartwatchu producenci umieszczają moduł GPS lub inne systemy nawigacji, które umożliwiają określenie położenie urządzenia. Ponieważ z inteligentnych gadżetów i smartfonów korzystają również dzieci, stają się one najlepszymi lokalizatorami dla pociech, które mają je przy sobie nie tylko w domu, ale również w szkole, w drodze na trening, korepetycje czy wyjście do kina ze znajomymi. Korzystając z dedykowanej danej usłudze aplikacji, rodzice i opiekunowie mogą szybko sprawdzić, gdzie znajdują się ich podopieczni – dokładne położenie urządzenia jest ustalone na podstawie lokalizacji urządzenia lub umieszczonej w nim karty SIM.

Rozwiązania, które oferuje Gdzie Jest Bliski

Gdzie jest Bliski pozwala zlokalizować kartę SIM, więc smartfon nie musi mieć włączonej funkcji lokalizacji. W ten sposób nie martwisz się, że zapomniałeś włączyć GPS w telefonie dziecka, zanim Twój podopieczny wyszedł z domu. To nie wszystko. Ponieważ każda kolejna aplikacja, która działa w tle, skraca życie baterii, masz pewność, że telefon Twojej pociechy będzie działał dłużej bez uruchomionego modułu GPS. Szybka lokalizacja to nie wszystko. Aktywując usługę Gdzie Jest Dziecko, zyskujesz dostęp do historii lokalizacji (w wariancie VIP nawet do 90 dni wstecz). Ponadto w aplikacji możesz wyznaczyć strefy bezpieczeństwa, np. dom, szkołę, czy miejsce treningów.

Twoje dziecko również czuje się bezpieczniej, ponieważ jeśli znajdzie się w mało komfortowej sytuacji, może Cię szybko powiadomić, korzystając z funkcji Rodzinne SOS – jedno kliknięcie wystarczy, abyś po 3 sekundach otrzymał alert oraz dostęp do transmisji wideo na żywo z jego smartfona.

Pamiętaj, że usługa Gdzie Jest Bliski to nie tylko ochrona dziecka, ale kompleksowy system ochrony wszystkiego, co jest dla Ciebie ważne.

Wybierz najlepszy wariant usługi Gdzie Jest Bliski

Usługa Gdzie Jest Bliski jest dostępna w sieci Plus w 3 wariantach.

Standard – ochrona 1 bliskiej osoby, wyznaczenie 2 stref bezpieczeństwa, historia lokalizacji do 7 dni wstecz, Aplikacja S.O.S. oraz aplikacja Bezpieczny Smartfon.

Premium – ochrona 3 bliskich osób, wyznaczenie 5 stref bezpieczeństwa, historia lokalizacji do 30 dni wstecz, Aplikacja S.O.S. oraz aplikacja Bezpieczny Smartfon.

VIP – ochrona 6 bliskich osób, wyznaczenie 10 stref bezpieczeństwa, historia lokalizacji do 90 dni wstecz, Aplikacja S.O.S. oraz aplikacja Bezpieczny Smartfon.

W każdym wariancie przy pierwszej aktywacji możesz przetestować usługę bezpłatnie przez 14 dni. Następnie naliczana jest opłata: