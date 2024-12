Jednolity rynek Unii Europejskiej w praktyce

Najlepsza żywność

Jesteśmy dumni z naszego jedzenia. I słusznie! W państwach UE obowiązują najwyższe na świecie normy bezpieczeństwa żywności. Unijne przepisy określają zasady produkcji żywności (w tym kwestię stosowania środków chemicznych), jej przetwarzania i sprzedaży. Dzięki UE każdy może uzyskać informacje o tym, co spożywa bo na etykietach produktów znajdujemy informacje o składnikach, substancjach konserwujących czy słodzących, składnikach wywołujących alergię.

Konsumenci w UE są informowani, czy żywność jest ekologiczna albo modyfikowana genetycznie. W wielu państwach na świecie takie informacje są niedostępne. Ale UE zadbała także o to, żeby na jej teren nie mogła wjeżdżać z innych krajów świata żywność niespełniająca standardów.

i Autor: shutterstock.com

Bezpieczne zabawki i kosmetyki

Ale nie tylko bezpieczeństwo produktów spożywczych się liczy. W UE obowiązują także rygorystyczne przepisy odnoszące się do bezpieczeństwa innych towarów konsumpcyjnych. Dzięki nim nasze dzieci bawią się bezpiecznymi zabawkami, a my używamy bezpiecznych kosmetyków. Produkty szkodliwe są eliminowane z rynku.

Bez ceł i dodatkowych podatków

Dzięki UE możemy robić zakupy w dowolnym kraju Unii bez obawy o to, że trzeba będzie zapłacić cło lub dodatkowy podatek od towarów i usług (VAT) po powrocie do domu. Nieważne czy robimy zakupy na wakacjach w Chorwacji, czy zamawiamy coś przez z internet z Hiszpanii, korzystamy wtedy z dobrodziejstw wspólnego rynku europejskiego.

Zwrot wadliwego towaru

Dzięki przepisom unijnym mamy prawo zwrócić wadliwy towar. Mamy wiele możliwości – możemy żądać naprawy lub wymiany, ewentualnie obniżki ceny lub pełnego zwrotu zasadniczo w ciągu dwóch lat od wydania towaru. Przepisy unijne chronią nas także przed umowami zawieranymi na niekorzystnych warunkach. To nasza tarcza przeciw nieuczciwym praktykom i zapisom „małym druczkiem”.

Łatwiejszy wybór

Dyrektywa Omnibus ukróciła nieuczciwe promocje, np. fałszywe przeceny i uniemożliwiła różnicowanie składu produktów w różnych krajach bez jasnej informacji. Dzięki unijnym regulacjom markety podają ceny za kilogram czy litr produktu, co znacznie ułatwia porównywanie cen. Także instytucje finansowe takie jak banki muszą podawać klientom informacje w ustandaryzowanej formie, np. o rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania. UE zakazała też reklam, które wprowadzają w błąd.

i Autor: materiały prasowe Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Beztroski urlop

W UE możemy swobodnie podróżować bez paszportów, a przepisy unijne uratowały już niejeden urlop. Gwarantują nam ochronę m.in. kiedy piękny hotel z folderu okazuje się… rozczarowaniem. Jeśli oferta rozmija się z rzeczywistością, organizator musi wypłacić rekompensatę. Nie może też podnieść ceny za wyjazd bez zgody konsumenta. Przepisy unijne dają także prawo do odszkodowania, kiedy nie możemy skorzystać z przelotu z winy linii lotniczej. Nie można zapomnieć, że dzięki UE możemy łatwo podróżować po Europie z naszymi zwierzętami.

Jednolity rynek UE

Wspólny rynek to jedno z największych osiągnięć UE. Dzięki niemu mamy w UE swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału. Kapitału rozumianego nie tylko jako pieniądze, ale też inwestycje, pożyczki, kredyty, spadki czy darowizny. Dzięki temu unijni przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność w więcej niż jednym kraju i konkurować na rynku światowym. Wewnętrzny rynek UE to 450 mln konsumentów, do których dostęp mają nasi przedsiębiorcy. To dla nas szersza oferta produktów i usług oraz niższe ceny.

Partnerem materiału jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów