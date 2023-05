Jeszcze tańsze podróże z PKP Intercity

Sprzedaż 1,5 mln promocyjnych biletów w ramach oferty Promo jest ograniczona czasowo. Kupić je możesz do 28 maja, a oferta obowiązuje na przejazdy do końca tego miesiąca. Tańszych biletów możesz szukać nie tylko w wyszukiwarkach. PKP Intercity udostępniło na swojej stronie internetowej dodatkową zakładkę „Promobilet”. Łatwo znajdziesz najlepsze oferty, które pozwolą ci na szybką i ekonomiczną podróż do innego miasta. Warto tu zajrzeć, bo na najpopularniejszych trasach np. z Warszawy do Krakowa, Trójmiasta, Katowic czy Poznania, ceny biletów mogą zaczynać się już od 19 zł! Podróże ze stolicy do Łodzi, Lublina czy Białegostoku są możliwe już za jedyne 14 zł. Oferta obowiązuje również na przejazdy pociągami Pendolino – bilety na połączenia pomiędzy największymi polskimi miastami zaczynają się już od 49 zł.

Wyjazd za miasto dobry na wszystko

Polacy doceniają krótkie wyjazdy. Warto z nich korzystać, bo dwa czy trzy dni w innym, atrakcyjnym miejscu pozwalają skutecznie naładować akumulatory.

Polska się zmienia, bardzo różni się od tego kraju, który zwiedzałeś w czasie szkolnych wycieczek. Nawet w mniejszych miastach zabytki są rewitalizowane, powstają piękne parki, ogrody, świetne muzea. Warto je nie tylko samemu obejrzeć, ale przede wszystkim pokazać je dzieciom. Można też wykorzystać krótki wypad, by pójść np. do jednego ze stołecznych teatrów czy dojechać na wymarzony koncert i świetnie się przy tym bawić. Spróbuj lokalnej kuchni, bo dania bywają zaskakująco inne niż te jadane na co dzień.

Jeśli lubisz spędzać czas aktywnie, blisko natury, maj jest idealnym do tego miesiącem. Długie i ciepłe dni sprzyjają przejażdżkom rowerowym, wędrówkom czy uprawianiu sportu. W dodatku przyroda nabrała wyjątkowych barw i zapachów. To najpiękniejszy czas, by zobaczyć nowe zakątki Polski

Bilety w kasie i internecie

Zakup biletów na przejazdy z PKP Intercity staje się coraz prostszy. Bilety możesz kupić także zdalnie i to w każdej chwili. W nowej aplikacji PKP Intercity systematycznie dodawane są ulepszenia i funkcjonalności, które mają pomagać pasażerom. Możesz już skorzystać z graficznej rezerwacji miejsc, dzięki czemu sam możesz wybrać, gdzie będziesz siedział. Nie musisz też wpisywać dokładnej nazwy stacji. Wystarczy podać nazwę miasta, w którym rozpoczynasz i kończysz podróż, a system pokaże ci wszystkie dostępne połączenia. Za bilety w aplikacji PKP Intercity możesz płacić już m.in. poprzez ApplePay, GooglePay oraz BLIK.

Bilety na pociągi PKP Intercity możesz aktualnie kupić na popularnych platformach takich jak mPay, e-podroznik.pl, KOLEO oraz SkyCash. Jeśli korzystasz z aplikacji na smartfon Jakdojade, też możesz użyć nowej funkcji – aplikacja przekieruje cię do systemu sprzedaży PKP Intercity.

Tanio, wygodnie, ekologicznie

Tak duża pula promocyjnych biletów sprawia, że przejazd w bardzo atrakcyjnej cenie będzie łatwy do upolowania. To świetny argument za tym, by wybrać się w podróż z PKP Intercity. Oferta Promo obowiązuje we wszystkich kategoriach pociągów przewoźnika - EIP, EIC, IC oraz TLK, w drugiej i w pierwszej klasie. Można też wykorzystać ulgi ustawowe, dlatego studenci, seniorzy czy uczniowie podróżują jeszcze taniej. Promocyjne bilety możesz kupić w każdej chwili - z wyprzedzeniem a nawet w dniu podróży!

Zależy nam, by kolej stała się dla Polaków środkiem transportu pierwszego wyboru. W związku z tym konsekwentnie wprowadzamy kolejne rozwiązania, które sprawią, że podróż z PKP Intercity będzie jeszcze bardziej przystępna i komfortowa. Nasze starania przynoszą rezultaty – polska kolej przeżywa dziś renesans. Niezwykle mnie to cieszy.

– mówi Marek Chraniuk, prezes zarządu PKP Intercity.

Kolej jest modna

Dzisiaj kolej jest bardzo na czasie i wpisuje się w aktualne trendy. Z powodu troski o środowisko coraz więcej osób rezygnuje z jazdy samochodem. Poza tym jazda pociągiem po prostu się opłaca – nie kupujesz ubezpieczenia komunikacyjnego, nie martwisz się o amortyzację auta, naprawy czy ceny paliwa. Podróże koleją są też bardziej komfortowe – podróżujesz wygodnie, z klimatyzacją, zawsze możesz wstać, by rozprostować nogi, łatwiej ci przewieść rower, w Warsie możesz napić się doskonałej kawy czy zjeść smaczny i pożywny posiłek.

Można bez obawy podróżować z dzieckiem – w pociągu są specjalne przedziały dla rodzin, przewijaki w toaletach. Wagony są też dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W 2022 r. z usług PKP Intercity skorzystało blisko 59 mln osób. Wyniki z pierwszych czterech miesięcy 2023 r. pokazują, że w tym roku pasażerów będzie jeszcze więcej! Dołącz do nich i ty, nie zmarnuj okazji na doskonały wyjazd w gronie przyjaciół czy rodziny.

