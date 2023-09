i Autor: Materiały prasowe

OC dla Ekocyklistów w LINK4

Jeździsz na elektrycznej hulajnodze? Ubezpieczenie OC to podstawa!

Elektryczne hulajnogi zyskują na popularności i coraz częściej stają się alternatywą dla samochodów. W miastach to nie tylko rekreacja, ale również sprytny sposób na omijanie korków. Kiedy tylko dopisuje pogoda, przejażdżka jednośladem to sama przyjemność. Może jednak szybko się skończyć, kiedy dojdzie do wypadku. Jeśli jesteś sprawcą, bez ubezpieczenia zostaniesz sam z wielkim kłopotem. Ale nie musi tak być. Już teraz możesz skorzystać z OC dla Ekocyklistów w LINK4.