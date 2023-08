JLL 12. Charytatywny Turniej Siatkówki Plażowej Branży Nieruchomości zebrał ponad 810 tysięcy złotych. Kwota zostanie przekazana na budowę trzeciego w Polsce Domu Ronalda McDonalda

Wyniki Lotto z 10.08.2023, Lotto Plus. Jakie padły liczby? Najnowsze losowanie. Czy i gdzie padła szóstka?

Podczas JLL 12. Charytatywnego Turnieju Siatkówki Plażowej Branży Nieruchomości 2023 na terenie Monta Beach Volley Club w Warszawie w rozgrywkach zmierzyła się rekordowa liczba 58 drużyn, przedstawicieli branży nieruchomości oraz branż zaprzyjaźnionych. W finale po zwycięstwo sięgnęła drużyna Muniak, pokonując drużynę D&D DEVCO, która zajęła drugie miejsce. Ostatnie miejsce na podium przypadło reprezentacji Skanska. Nagrodę MVP w kategorii żeńskiej uzyskała zawodnicza z numerem 12 zespołu Panattoni, który pokonał drużynę JLL w emocjonującym starciu w eliminacjach do ćwierćfinału. Serwis zawodniczki zakończył zaciekłą walkę na przewagi z wynikiem 25-23, kończąc starcia drużyny JLL, która w zeszłym roku stanęła na podium, zajmując drugie miejsce. Natomiast nagrodę MVP w kategorii męskiej otrzymał zawodnik z numerem 2 z drużyny Skanska, wykazując się niesamowitym przygotowaniem do turnieju i waleczną postawą do samego końca.

Komentatorami spotkania byli Mariusz Korpoliński – wieloletni prowadzący turnieju JLL oraz Łukasz Kadziewicz – komentator Przeglądu Sportowego Onet.pl i były reprezentant polskiej reprezentacji siatkówki. Dodatkowo podczas wręczenia nagród na scenie pojawił się Lech Kurnicki, Dyrektor Pionu Marketingu, Sprzedaży i Organizacji Imprez Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Od lat turniej JLL łączy firmy z branży, dając im możliwość rywalizacji w sportowych rozgrywkach i jednoczenia się we wspólnym, szczytnym celu charytatywnym.

Turniej wraz z licytacją zebrał kwotę ponad 810 000 złotych, która zostanie w całości przeznaczona na budowę trzeciego w Polsce Domu Ronalda McDonalda przy Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w podwarszawskim Międzylesiu. Zespół Fundacji w swojej strefie podczas turnieju oprócz kibicowania, szerzyli wiedzę na temat tego, czym są Domy Ronalda McDonalda.

„Jako organizator wydarzenia, kierujemy szczególne gratulacje dla zwycięzców, którzy stanęli na podium turnieju i jednocześnie dziękujemy wszystkim uczestnikom za ogromne zaangażowanie w rozgrywki, jak i włączenie się w osiągnięcie naszego wspólnego celu. Wsparcie budowy trzeciego w Polsce Domu Ronalda McDonalda jako celu charytatywnego tegorocznej edycji turnieju, pozwala nam kontynuować wieloletnią tradycję wspólnego działania branży nieruchomości na rzecz potrzebujących.” - komentuje Mateusz Bonca, Prezes Zarządu JLL Polska.

Dom Ronalda McDonalda przy Centrum Zdrowia Dziecka stanie się bezpieczną oazą dla rodzin, które muszą podróżować daleko od domu, aby uzyskać najlepszą opiekę medyczną dla swoich dzieci w wyjątkowym na mapie Polski szpitalu. Pierwszy Dom Ronalda McDonalda powstał w 2015 roku przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Drugi Dom pomaga od czerwca 2021 roku pacjentom Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM w Warszawie. W tym czasie obydwa Domy zadbały o ponad 80 tys. noclegów dla rodzin z całego kraju i spoza Polski.

"Kiedy obok szpitala powstaje Dom Ronalda McDonalda - specjalny Dom dla rodzin dzieci - pacjentów, przyjeżdżających z daleka, aby się leczyć - wszystko się zmienia. Dzięki Domowi cała rodzina może być razem i mieszkać na wyciągnięcie ręki hospitalizowanego dziecka. Domy dają przestrzeń bliskim dziecka, poczucie normalności i bezpieczeństwa, także finansowego, bo pomagają bezpłatnie. Dziękuję w imieniu całej Fundacji za dołączenie do “Aby rodzina mogła być razem” i pomoc dla publicznej medycyny pediatrycznej. JLL i branża nieruchomości budują trzeci polski Dom razem z nami!" - komentuje Katarzyna Rodziewicz, Prezes Fundacji i Dyrektor Wykonawcza.

Misja Fundacji „Aby rodzina mogła być razem” koncentruje się od 21 lat na idei Family-Centered Care, co oznacza opiekę nad całą rodziną leczonego dziecka. Każdy z programów Fundacji uwzględnia rolę bliskości, poczucia bezpieczeństwa i więzi emocjonalnej rodziny dziecka - pacjenta, bo najbliżsi pełnią bardzo ważną rolę w procesie zdrowienia. “Aby rodzina mogła być razem” to obecność rodzica w czasie pobytu dziecka w szpitalu, uwzględnienie potrzeb dorosłych, towarzyszących maluchowi na oddziale, troska o zdrowe rodzeństwo, babcię i dziadka, możliwość normalnego życia w czasie długiego procesu hospitalizacji.

O JLL

JLL (NYSE: JLL) to wiodąca firma doradcza świadcząca kompleksowe usługi na rynku nieruchomości. Misją JLL jest takie kształtowanie sektora nieruchomości, dzięki któremu świat zmienia się na lepsze. W tym celu firma wykorzystuje najbardziej zaawansowane technologie, pozwalające kreować najlepsze możliwości biznesowe, wyjątkowe przestrzenie oraz rozwiązania przynoszące długofalowe korzyści klientom, pracownikom oraz społecznościom, w których funkcjonuje. JLL jest spółką z listy Fortune 500 o rocznych przychodach 20,9 mld USD zatrudniającą na koniec grudnia 2022 r. ponad 103 000 osób i obsługującą klientów w ponad 80 krajach. JLL jest marką i zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Jones Lang LaSalle Incorporated. Więcej informacji na www.jll.pl.

O Fundacji

„Aby rodzina mogła być razem” – to misja powołanej w Polsce w 2002 roku Fundacji Ronalda McDonalda, która jest częścią międzynarodowej organizacji Ronald McDonald House Charities, wspierającej medycynę pediatryczną w 63 krajach na świecie. W centrum uwagi Fundacji znajduje się profilaktyka zdrowotna dzieci oraz opieka skoncentrowana na rodzinie w czasie ciężkiej choroby jej najmłodszych członków, wiążącej się z ich pobytem w szpitalu. Skala tych działań obejmuje cały kraj, a organizacji pomagają firmy, osoby prywatne i wolontariusze.

Najważniejsze programy Fundacji to Domy Ronalda McDonalda – komfortowe, bezpłatne miejsca dla rodzin długo leczonych dzieci oraz Pokoje Rodzinne Ronalda McDonalda w szpitalach pediatrycznych, gdzie rodziny i opiekunowie hospitalizowanych maluchów mogą korzystać z nowoczesnej przestrzeni socjalnej: kuchni, salonów rodzinnych, pralni i łazienek. Działania mające na celu poprawę warunków pobytu rodziny z dzieckiem w szpitalu dopełnia program „Łóżka dla Rodziców”. Wyglądem przypominające fotel, pełni funkcję siedzenia i wygodnego, rozkładanego spania. Od łóżka często zaczyna się długa lista zmian w szpitalu, na oddziale, zmian, które służą dzieciom i rodzinom.

Kolejnym kluczowym obszarem działań Fundacji jest profilaktyka onkologiczna. Służy temu m.in. ogólnopolski program bezpłatnych badań USG o nazwie „NIE nowotworom u dzieci”, realizowany na pokładzie mobilnego Ambulansu medycznego. Powstał jako odpowiedź na potrzebę wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych wieku dziecięcego, łącząc wiedzę i doświadczenie wybitnych ekspertów w dziedzinie pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej oraz radiologii, którzy czuwają nad najwyższą jakością programu. Partnerami programu są ALAB laboratoria, MAN Polska i Fundacja Powszechnego Czytania. Partnerem medycznym programu w latach 2005-2021 był TOP Medical, a od 2022 r. jest nim Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Finansowane przez Fundację szkolenia lekarzy POZ i lekarzy rodzinnych we wczesnym wykrywaniu nowotworów, wykłady prowadzone wspólnie z IFMSA Poland dla rodziców i opiekunów oraz specjalistyczne wydawnictwa dla lekarzy i rodziców poświęcone profilaktyce onkologicznej uzupełniają listę działań Fundacji w obszarze wczesnej diagnostyki zmian onkologicznych u najmłodszych.

Każdy może pomóc w utrzymaniu programów Fundacji, przekazując 1,5% podatku, darowiznę finansową i rzeczową lub dołączając do wolontariatu. Zapraszamy na naszą stronę www, oraz na nasze profile na LinkedIn, Facebooku, Instagramie i Youtubie. Wszystkie programy Fundacji pomagają bezpłatnie.