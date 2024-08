Już nie obcy ci język obcy Teraz za granicą dogadasz się z każdym!

Co po wakacyjnej stłuczce? Możesz naprawić samochód szybko i taniej niż myślisz. Sprawdziliśmy to dla ciebie!

Na pewno znasz takie sytuacje – jadąc na wakacje, zarezerwowałeś sobie pokój z widokiem na morze. Gdy jednak po wejściu do pokoju wyglądasz przez okno, to widzisz hotelowy dziedziniec. Chcesz zmienić pokój, ale nie znasz języka. Poszukiwanie rezydenta, by załatwił w recepcji sprawę za ciebie, może być trudne. Idziesz więc sam i używając inteligentnego tłumacza Vasco bez niczyjej pomocy wyjaśniasz zaistniałą pomyłkę. Spokojnie i bez nerwów. Dostajesz klucz do właściwego pokoju i z przyjemnością zaczynasz wakacje. Brak ręczników czy wody butelkowanej w pokoju da się naprawić jednym zdaniem, jeśli znasz język obcy. Jednak gdy nie potrafisz się dogadać, taki drobiazg może stać się prawdziwym wyzwaniem.

Podobnie bez nieporozumień dogadasz się, kupując leki w aptece, odbędziesz wizytę u lekarza za granicą, zapytasz o drogę do muzeum czy zamówisz lunch w restauracji. Nie będziesz musiał wybierać dań w ciemno – twój elektroniczny tłumacz Vasco przetłumaczy dla ciebie menu na język polski. Zapewni ci spokój i pełną swobodę za granicą. W dodatku da ci radość z możliwości zwykłego porozmawiania z miejscowymi.

i Autor: materiały prasowe

Do you speak english? Nie? I nie musisz!

Krzysztof Antkowiak śpiewał kiedyś: „Bo się nie da dziś kolego, nie znać trochę angielskiego”. To zamierzchłe czasy. Dzisiaj możesz porozumieć się za granicą, nie znając żadnego obcego języka. Przy pomocy elektronicznego tłumacza Vasco dogadasz się w każdej sytuacji.

Twoja córka wyprowadziła się za granicę i tam wyszła za mąż. Zaprosiła cię na wakacje, a ty wiesz, że będzie tam również rodzina zięcia. Głupio tak siedzieć przy stole, niczego nie rozumieć i nie móc z nikim zamienić kilku zdań. Jednak mając inteligentny tłumacz Vasco, możesz z radością rozmawiać z bliskimi córki, śmiać się z dowcipów jej teścia i cieszyć rodzinną atmosferą. Co za ulga!

Jedziesz za granicę, a w kieszeń bierzesz urządzenie tłumaczące. Dzięki niemu zrozumiesz niemal każdego, kogo spotkasz. Przetłumaczysz mowę, tekst na zdjęciach, wiadomości na czacie i wiele innych. Elektroniczny translator wykorzystasz niemal w 200 krajach. W dodatku nie musisz płacić za internet. Korzystając z urządzenia możesz go używać bezpłatnie i na zawsze. To bardzo ważne, bo z telefonem i aplikacją tłumaczącą będziesz miał duży kłopot, gdy nie będzie internetu. W dodatku poza Unią Europejską, gdy nie masz dostępu do wi-fi, za internet zapłacisz majątek. Musisz wyjmować telefon i szukać aplikacji za każdym razem, gdy chcesz coś przetłumaczyć. Tymczasem z Vasco nie trzeba szukać wi-fi, ani uruchamiać aplikacji. Wszystko jest gotowe do działania po wyjęciu z pudełka.

i Autor: materiały prasowe

Sprawdź, jak to działa

Dzięki urządzeniu Vasco Translator V4 z porozumiesz się z 90 proc. mieszkańców Ziemi. Robisz zdjęcie tekstu w jednym ze 108 języków, a elektroniczny translator tłumaczy go z dokładnością 96 proc. i w ok. pół sekundy. Przeczytasz je wyraźnie na dużym 5-calowym ekranie. Możesz też wpisać tekst w jednym ze wskazanych 90 języków do translatora i podobnie szybko otrzymać tłumaczenie.

Swobodnie porozmawiasz zaś w 76 językach i to nie tylko w Europie, ale także w wielu innych krajach, choćby w Chinach, Indiach, Brazylii czy RPA.. Ktoś mówi do ciebie, a inteligentny tłumacz przekłada ci to na polski. Ty odpowiadasz i twój rozmówca słyszy tłumaczenie. Możesz rozmawiać na każdy temat i dowolnie długo. Głośniki są mocne - usłyszysz wszystko i unikniesz nieporozumień. Prawda, że to daje wielką swobodę przy wyjazdach zagranicznych? Translator jest odporny na wstrząsy i zachlapania wodą.

Jak widzisz, inteligentny tłumacz pozwoli ci podróżować, gdziekolwiek zechcesz. Zapomnij o barierze językowej i czerp radość z podróży.