Już za tydzień festiwal zakupów Allegro Smart! Week – obniżki nawet do -50 procent!

Przez 7 dni, codziennie od połowy maja łowcy okazji znajdą na Allegro mnóstwo ofert, które niewątpliwie będą powodem do uśmiechu. W ramach święta zakupów Smart! Week ulubione produkty tańsze nawet do -50 proc. będzie można znaleźć w najpopularniejszych kategoriach, takich jak m.in. elektronika, zdrowie i uroda czy supermarket.

Wyjątkowe promocje na rozgrzewkę

Długo wyczekiwany przez miłośników promocji Smart! Week stanowi dobrą przeciwwagę dla rosnących cen, które obserwujemy na co dzień. Na Allegro podczas święta zakupów ceny lecą tylko w dół! Tydzień promocji na największej w Polsce platformie sprzedażowej to idealna okazja, by wreszcie cieszyć się zakupami, bez ciągłego sprawdzania zawartości swojego portfela. I tu pierwsza miła niespodzianka: w oczekiwaniu na nadchodzący Smart! Week klienci Allegro wcześniej będą mogli skorzystać z wyjątkowych promocji! Wcześniejszy dostęp do specjalnych ofert będzie możliwy jedynie w aplikacji – od piątkowego popołudnia do północy w niedzielę.

Będąc Smart!, możesz więcej

W trakcie festiwalu każdy znajdzie coś dla siebie, jednak najlepsze oferty są dostępne dla aktywnych użytkowników Allegro Smart! Dlaczego warto korzystać z tego programu lojalnościowego? Ponieważ subskrybenci Allegro Smart! zyskują m.in.:

dostęp do tysięcy ofert oznaczonych etykietą „Smart! Only”,

nielimitowanych bezpłatnych dostaw do automatów paczkowych i punktów odbioru,

nieograniczonych darmowych przesyłek kurierskich do domu.

Kolejnym przyjemnym akcentem dla nowych klientów Allegro Smart! oraz dotychczasowych użytkowników objętych promocją jest możliwość wykupienia rocznej subskrypcji Smart! o 10 zł taniej (cena regularna usługi wynosi 59,90 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie). Promocja będzie trwała do końca festiwalu, czyli aż do 21 maja br. Aby dołączyć do programu lojalnościowego, wejdź na stronę https://allegro.pl/smart lub skorzystaj z programu Smart! na Start – wówczas w ramach bezpłatnego okresu testowego otrzymasz aż 5 darmowych dostaw w ciągu 3 miesięcy!

Gwarancja najniższej ceny

Z początkiem maja na Allegro ruszyła 2. edycja akcji promocyjnej pn. Gwarancja najniższej ceny. Klienci platformy widząc takie oznaczenie, także podczas trwania Smart! Week, mogą mieć pewność, że znajdują się tu najtańsze oferty. W praktyce polega to na tym, że Allegro codziennie porównuje ceny setek tysięcy ofert w kilkunastu najpopularniejszych sklepach internetowych (pełna lista sklepów jest dostępna na https://allegro.pl/strefaokazji/gwarancja-ceny). Celem tej praktyki jest zapewnienie swoich klientów, że wybrane produkty w najniższej cenie znajdą na Allegro. Ale to nie wszystko! Jeśli okaże się, że w ciągu 3 dni (72 godziny) od zakupu produktu na Allegro – kupujący znajdzie tańszą ofertę, to po zgłoszeniu tego faktu otrzyma zwrot różnicy w cenie w formie kuponu do wykorzystania na Allegro! Maksymalna wartość przyznanych kuponów to aż 200 zł miesięcznie, niezależnie od ilości złożonych wniosków .

Warunki przyznania kuponu

Aby otrzymać kupon w ramach akcji „Gwarancja najniższej ceny”, użytkownik platformy musi być zalogowany i mieć aktywne konto. Dotyczy to oferty z niższą ceną, dostępnej poza Allegro, w jednym ze sklepów z listy i była zakupiona w polskich złotych. Warto pamiętać o tym, że pod uwagę będą brane jedynie produkty o takiej samej specyfikacji jak te kupione na Allegro - kolor, marka, model czy parametry muszą być identyczne. Ponadto produkty nie mogą być: używane, nieoryginalne, z defektami, outletowe, powystawowe i licytowane. Akcja nie dotyczy też rabatów, które zostały udzielone w przypadku zestawu ani voucherów i promocji w formie cashback.

Tylko najlepsze oferty i możliwość odroczenia płatności

Czy wiesz, że jako uczestnik festiwalu możesz liczyć na najlepsze oferty? O tym, czy rabat jest prawdziwy, świadczyć będzie przekreślona cena, która spełnia wymogi unijnej dyrektywy Omnibus. Jest to najniższa cena produktu, która obowiązywała w ostatnich 30 dniach przed wprowadzeniem obniżki. Dzięki temu masz pewność, że na Allegro nikt nie próbuje nabić cię w butelkę, a dobro klienta jest priorytetem – przykładem jest wprowadzenie Allegro Pay. Jest to możliwość odroczenia płatności o 30 dni, przy czym usługę można bezpłatnie aktywować i korzystać z niej w dowolnym czasie.

Więcej informacji: https://allegro.pl/metody-platnosci/allegro-pay/.

Bądź na bieżąco z promocjami

Jeśli chcesz wiedzieć, jakie są aktualne promocje i nie przegapić najlepszych ofert, wykonaj tych kilka kroków:

zostań użytkownikiem Allegro Smart! i zapisz się do newslettera,

aby móc korzystać z ofert dostępnych tylko w aplikacji Allegro, pobierz ją i włącz powiadomienia,

dodaj interesujące cię oferty do obserwowanych, aby otrzymywać powiadomienia o stracie promocji,

zaglądaj na stronę https://allegro.pl/kampania/smartweek, gdzie znajdziesz wszystkie dostępne promocje.

Promocja ważna od 8 do 21 maja dla nowych członków, użytkowników posiadających subskrypcję miesięczną oraz korzystających z programu Smart! na Start, członków Smart! Family i obecnych subskrybentów rocznego pakietu na 14 dni przed końcem obecnego okresu rozliczeniowego. Rabat 10 zł udzielany jest tylko na pierwszy rok subskrypcji Allegro Smart! Najniższa cena rocznego abonamentu z ostatnich 30 dni przed promocją wynosiła 59,90 zł.

Partnerem materiału jest Allegro