Kabaret, koncert czy teatr? Kulturalna rozrywka nie wychodzi z mody

Warszawa, Poznań, Gdańsk, Kraków, ale także mniejsze miejscowości to obszar działalności bydgoskiej agencji Adria Art. Założycielem i szefem spółki jest Krzysztof Barczewski, osoba niezwykle charyzmatyczna, ale i skrupulatna. To dzięki jego determinacji zlokalizowane w Bydgoszczy kino „Adria” miało szansę przetrwać i świetnie prosperować obok takich placówek jak „Pomorzanin” czy „Polonia”. Mało tego – przeżyło je! Po 25 latach prowadzenia obiektu powstała agencja Adria Art – dziś będąca liderem na rynku wydarzeń artystyczno-rozrywkowych!

Wyjątkowe spektakle komediowe

Śmiech to zdrowie, a jeśli w ostatnim czasie nam go brakowało, warto rozejrzeć się za dobrą komedią! Mieszkańcy m.in. Szczecina, Poznania czy Krakowa w najbliższych dniach mogą się wybrać na przezabawną opowieść w reżyserii Artura Barcisia pt. „Nerwica Natręctw”. To spektakl o pacjentach gabinetu psychiatrycznego, którzy wskutek nieobecność lekarza postanawiają leczyć samych siebie. Spektakl Teatru Gudejko to przezabawna historia, która bawi dorosłą widownię do rozpuku. Na scenie pojawiają się m.in. Karolina Sawka, Maciej Wierzbicki, Jowita Budnik czy Kamil Kula. Kolejnym sztampowym tytułem wydarzenia organizowanego przez Adria Art jest komedia „Goło i wesoło” autorstwa Stephena Sinclaire’a i Anthony'ego McCartena – w przekładzie Lou Risinga. Warto ją obejrzeć zwłaszcza, że od prapremiery w Nowej Zelandii w 1987 r. wciąż jest chętnie oglądana! „Goło i wesoło” to historia kilku bezrobotnych panów z Tomaszowa Mazowieckiego, którzy postanawiają założyć grupę striptizerów! W obsadzie zobaczymy m.in. Katarzynę Ptasińską, Sebastiana Cybulskiego, Michała Lesienia-Głowackiego i Piotra Zelta. Czy uda im się przerwać pasmo niepowodzeń i zrealizować marzenie o wielkiej karierze? Tego dowiedzieć się można już 6 czerwca w Warszawie (Teatr Palladium), a w kolejnych dniach także w Lublinie, Bielsku-Białej czy w Bydgoszczy. Inną godną polecenia sztuką jest spektakl oparty na filmie Paola Genovesego pt. „Dobrze się kłamie” w reżyserii Marcina Hycnara i gwiazdorskiej obsadzie.

Propozycja dla całych rodzin

Spółka Adria Art. ma w swojej ofercie także wyjątkowe wydarzenie muzyczne, które podbija serca zarówno młodszych widzów, jak i dorosłych. Najpopularniejszy w Polsce zespół dziecięcy z popowymi piosenkami rok temu wyruszył w trasę koncertową „Dzień Dziecka przez cały rok”, bogatą w efekty audiowizualne i swoim największym hitem „Góry do góry”. Skoczne, a do tego z przesłaniem piosenki w wykonaniu dziecięcych głosów to idealna propozycja dla całych rodzin. Warto zarezerwować czas i bilety na najbliższy koncert zespołu Małe TGD!

Największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej

Adria Art współpracuje także z najlepszymi w kraju polskimi wokalistami i zespołami muzycznymi m.in. z Lady Pank, Varius Manx, Marylą Rodowicz czy Krzysztofem Cugowskim. Jednym z arcyciekawych wydarzeń muzycznych jest koncert, podczas którego wykonawcy muzyki aktorskiej, w tym aktorzy, prezentują dawne, piękne utwory autorstwa Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego i Jeremiego Przybory! Koncert „Piosenki to…? – Osiecka, Młynarski, Przybora, Kofta” to propozycja dla wszystkich miłośników dobrej muzyki, mądrych tekstów i klasy. W roli konferansjera zobaczymy Andrzeja Poniedzielskiego, a wśród wykonawców pojawią się m.in. Marcin Januszkiewicz, Jakub Gąsowski, Hanna Śleszyńska, Zbigniew Zamachowski, Joanna Trzepiecińska, Rafał Olbrychski, Beata Rybotycka, Krzysztof Szczepaniak czy Olga Bończyk. To prawdziwa uczta muzyczna, która łączy pokolenia.

Kabaret i stand-up

Od blisko 25 lat Adria Art współpracuje ze znanym i lubianym Kabaretem Moralnego Niepokoju, którzy właśnie w Bydgoszczy stawiali swoje pierwsze kroki – jako studenci filologii polskiej. Agencja organizuje też występu Kabaretu Hrabi z kochaną przez widzów Joanną Kołaczkowską. Jako stand-uper powraca też Maciej Stuhr z programem „Mam to wszystko w standupie!”, a na scenach w całej Polsce można zobaczyć występy także Igora Kwiatkowskiego i Szymona Majewskiego.

Adria Art istnieje na rynku od 1999 r. i co roku organizuje ok. 2,5 tys. wydarzeń w ponad 200 polskich miastach. Ponad milion sprzedanych biletów - to ponad milion zadowolonych i wracających po więcej Polaków, którzy spragnieni są kulturalnej rozrywki na poziomie. Jeśli jesteś jedną z nich, śledź najważniejsze wydarzenia na www.adria-art.pl.