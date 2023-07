Kasa Stefczyka i MG13 pomagają dzieciom

Jak zapłacić mniej, a zyskać więcej przy ubezpieczeniu samochodu? Z LINK4 to możliwe. A dodatkowo do wygrania samochód i bony na paliwo!

Opóźnienia w dostępie do terapii w ramach programów lekowych

Programy lekowe – od decyzji refundacyjnej do pacjenta

Marcin Gortat to ikona sportu. Jedyny Polak w historii, który awansował do finału najlepszej koszykarskiej ligi NBA. Choć jest na sportowej emeryturze, nie zwalnia tempa. Swoją pasję związaną z koszykówką przekierował w całości na pracę w założonej przez siebie Fundacji MG13, której celem jest pomoc młodym ludziom w realizacji własnych marzeń sportowych. W tej działalności połączył siły z Kasą Stefczyka, która od lat angażuje się w różnego rodzaju inicjatywy społeczne, kierowane również do najmłodszych. Kasa jest Sponsorem Głównym Fundacji Marcina Gortata i wspiera organizowane przez niego wydarzenia.

– Stworzyliśmy naprawdę zgrany duet. Kasa Stefczyka to solidny partner, który reprezentuje bliskie mi wartości i dobrze mieć ją w swojej drużynie. Połączyła nas pasja do krzewienia patriotyzmu, chęć sportowej aktywizacji młodzieży i misja niesienia pomocy potrzebującym – wyjaśnia Marcin Gortat.

Gortat Camp

Jednym z filarów działalności Fundacji MG13, którą wspiera Kasa Stefczyka, jest odbywający się corocznie w całej Polsce cykl obozów sportowych Gortat Camp. Uczestnicy wydarzenia pod okiem samego Marcina Gortata mogą trenować i doskonalić swoje umiejętności, ale przede wszystkim dobrze się bawić. Takie spotkania z mistrzem motywują do rozwijania sportowych pasji i realizowania marzeń. Marcin Gortat doskonale rozumie, że pomocna dłoń życzliwych osób potrafi właściwie pokierować czyimś życiem i karierą zawodową. Sam doświadczył wiele dobrego od innych. Dlatego w 2009 r. otworzył Fundację MG13 „Mierz Wysoko”, która wspiera uzdolnioną młodzież, a później stworzył szkoły mistrzostwa sportowego. To dzięki Fundacji Gortat Campy odbyły się już w 21 polskich miastach, a wzięło w nich udział ponad sześć tysięcy młodych sportowców.

Podczas tegorocznej edycji Gortat Camp młodzież spotkała się także z najlepszymi trenerami NBA i reprezentacji Polski, a także uzdolnionymi młodymi zawodnikami. To z nimi młodzi koszykarze trenowali m.in. podania, drybling, udoskonalali wszelkie rzuty w koszykówce, takie jak: wolne, wsady, rzuty z półdystansu czy z dwutaktu, ćwiczyli kozłowanie oraz obronę. Podczas każdego ze spotkań wyłaniani są najlepiej zapowiadający się młodzi koszykarze. Kasa Stefczyka w ramach wsparcia tej sportowej inicjatywy ufundowała zwycięzcom bilety lotnicze do Stanów Zjednoczonych.

Gortat Team vs Wojsko Polskie

Marcin Gortat przy wsparciu Kasy Stefczyka jest także organizatorem Wielkiego Meczu Gortat Team vs Wojsko Polskie. Impreza jest ogromną gratką nie tylko dla miłośników koszykówki, lecz także okazją, żeby na boisku zobaczyć żołnierzy oraz znanych i lubianych celebrytów. Marcin Gortat wielokrotnie podkreślał, że darzy Wojsko Polskie ogromnym szacunkiem. Gdyby nie zajął się sportem, prawdopodobnie zostałby żołnierzem. Jest bardzo zaangażowany we współpracę z wojskiem, a cykliczny mecz jest jednym ze sposobów promocji tej współpracy. W tym roku dochód z wydarzenia zasilił Fundację MG13. Warto wspomnieć, że środki uzyskane ze sprzedaży biletów ubiegłorocznej edycji meczu zostały przekazane w całości na pomoc Ukrainie. Również Kasa Stefczyka w ramach współpracy z Fundacją Marcina Gortata MG13 włączyła się w pomoc Ukrainie.

– Zawsze byłem dumny z bycia Polakiem i nie kryłem silnego przywiązania do barw narodowych. Czułem się także zaszczycony, gdy odwiedzałem naszych żołnierzy podczas zagranicznych misji, choćby w Afganistanie w bazie Ghazni. Ci goście udowadniali, że Polska będzie zawsze gotowa nieść pomoc i czułem dumę, że biało-czerwona flaga na ich mundurach jest czymś, za co są gotowi oddać życie. Moja przyjaźń z żołnierzami trwa cały czas i zapraszam ich także na eventy sportowe – wyjaśnia Marcin.

Troska o młodych ludzi, wspieranie uzdolnionej młodzieży oraz duma z bycia Polakiem połączyły Kasę Stefczyka z Fundacją polskiego sportowca. Współpraca i zasady fair play to wartości szczególnie bliskie Kasie Stefczyka jako instytucji finansowej, która od 30 lat każdego roku przeznacza środki na działalność charytatywną, sportową i kulturalną.

