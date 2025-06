Każda Puszka Cenna wspólnie z Żabka Polska edukowała na temat systemu kaucyjnego na wrocławskim Placu Solnym

W ramach nowych przepisów wszystkie metalowe puszki o pojemności do 1 litra objęte będą kaucją w wysokości 0,50 zł, która doliczona zostanie do każdej sztuki opakowania podczas zakupu napoju. Do odbioru kaucji nie będą potrzebne paragony, ale wymogiem jest, aby opakowanie zostało zwrócone w formie niezgniecionej. Tymczasem do tej pory polscy konsumenci byli przyzwyczajeni do zgniatania puszek. Eksperci od dawna podkreślają, że aby w pełni wykorzystać potencjał nowego systemu, konieczna jest edukacja na temat jego zasad.

- W początkowym okresie obok siebie funkcjonowały będą puszki objęte kaucją oraz niekaucjonowane. Te drugie mogą być wprowadzone do obrotu handlowego najpóźniej 31 grudnia 2025 r. Odróżnienie puszek kaucjonowanych będzie możliwe dzięki specjalnemu logo z napisem KAUCJA i podaną jej wysokością. To specjalne oznaczenie musi obowiązkowo znaleźć się na każdym opakowaniu objętym kaucją w Polsce – informuje Jacek Wodzisławski, Prezes Fundacji RECAL odpowiedzialnej w Polsce za inicjatywę Każda Puszka Cenna.

Animatorzy inicjatywy Każda Puszka Cenna, która działa na rzecz odpowiedzialnego zagospodarowania odpadów w przestrzeni publicznej, we współpracy z siecią handlową Żabka promowali recykling puszek po napojach oraz założenia systemu kaucyjnego na wrocławskim Placu Solnym. 7 czerwca stanęła tam instalacja pop-art wykonana z 2 000 sztuk niezgniecionych puszek, układających się w wielokolorowy wzór nawiązujący do dbania o Ziemię. Obok instalacji wykonanej specjalnie na wrocławskie wydarzenie na honorowym miejscu pojawił się automat do przyjmowania puszek.

- Jako Każda Puszka Cenna wspieramy wejście systemu kaucji na puszki napojowe. We współpracy z Żabką, która jest największą siecią handlową w Polsce, zwracamy uwagę na domykanie obiegu surowca oraz na to, że aluminium to materiał, który może i powinien być przetwarzany w nieskończoność i to bez utraty jakości – podkreśla Paweł Wiśnioch, Każda Puszka Cenna.

- Wybór miejsca prowadzonych działań jest nieprzypadkowy, bo Wrocław to kolejne duże miasto, w którym we wszystkich sklepach Żabka przyjmujemy od klientów właśnie puszki i butelki PET po napojach. To element naszych przygotowań do wdrożenia systemu kaucyjnego, który wystartuje już za niecałe 4 miesiące – podsumowuje Patrycja Aremke, Kierownik Zespołu Ochrony Środowiska w Żabka Polska.

