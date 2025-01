Kliencie, bądź życzliwy! Trwa Kindness Week w sklepach i na stacjach sieci Circle K

Trwa akcja „Kawa z mocą pomagania” Podróże z dziećmi w ferie bez smartfonów? To możliwe!

Aż 61 proc. pracowników zostało niewłaściwie potraktowanych przez klientów – tak wynika z badania1 przeprowadzonego przez sieć stacji paliw Circle K. Z kolei 40 proc. obsługi spotkało się z niestosownym zachowaniem co najmniej raz w tygodniu lub codziennie. Aby zwiększyć świadomość Polaków na temat skali problemu i wesprzeć pracowników obsługi klienta – 25 stycznia 2025 r. Circle K wystartowało z inicjatywą pod hasłem „Bądźmy Życzliwi”. W ramach akcji organizowane będą działania promujące kulturę życzliwości w sklepach i na stacjach paliw w całym kraju, czyli Tydzień Życzliwości (Kindness Week).

Tego doświadczają pracownicy

Circle K to właściciel ok. 400 stacji paliw w naszym kraju. Na każdej stacji zatrudniani są pracownicy, którzy każdego dnia mają kontakt z klientami. Jak wynika z przeprowadzonych przez firmę badań, wielu z nich regularnie spotyka się z nieprzyjemnym lub wręcz agresywnym traktowaniem przez klientów. Należą do nich:

wulgaryzmy – adresowane do 69 proc. pracowników stacji,

unikanie płatności – doświadczyło jej 36 proc. osób,

groźby słowne – słyszane przez 33 proc. pracowników,

molestowanie seksualne – doświadczyło go 7 proc. badanych,

inne formy przemocy – 5 proc. pracowników sieci.

Bądź życzliwy. Potrafisz..?

Aby ograniczyć skalę tego negatywnego zjawiska i wesprzeć pracowników w radzeniu sobie z trudnych kontaktach z klientami, Circle K po raz kolejny obchodzi Kindness Week – Tydzień Życzliwości na stacjach. Działania firmy są skierowane zarówno do klientów, jak i pracowników sieci.

– Mimo, iż większość klientów traktuje naszych pracowników z szacunkiem, to niestety z roku na rok obserwujemy rosnący odsetek takich, którzy wykazują zachowania negatywne, związane z nękaniem, agresją słowną czy nawet przemocą fizyczną. Kampanię „Bądźmy życzliwi” realizujemy w naszej sieci w Europie i Ameryce Północnej już od 3 lat, jednak w tym roku będzie to tzw. Tydzień Życzliwości w ramach, którego będziemy prowadzili różne działania w naszych sklepach na całym świecie. – mówi Maria Pertkiewicz, Dyrektora Działu Personalnego w Circle K. Od 25 stycznia br. na stacjach paliw sieci uprzejmi klienci będą otrzymywali „życzliwe naklejki”. W ramach akcji Circle K planuje też planuje kontynuację szkoleń dla swoich pracowników.

Kluczowa jest świadomość i wsparcie

Podwalinami akcji „Bądźmy Życzliwi” były badania dotyczące bezpieczeństwa i przeciwdziałaniu nękaniu. Ich wyniki wskazują na potrzebę edukacji społeczeństwa, a także na zapewnienie pracownikom odpowiedniego wsparcia w podobnych sytuacjach. Co istotne, pracownicy obsługi klienta zatrudnieni w Circle K na takie wsparcie mogą liczyć. Przez ostatnie 3 lata firma starała się zapewnić swoim pracownikom poczucie bezpieczeństwa i pełne wsparcie w pracy m.in. poprzez:

szkolenia w obszarze zapobiegania nękaniu i jego deeskalacji,

wdrożenie uproszczonych mechanizmów zgłaszania incydentów,

wsparcie infolinii,

pomoc dla pracowników z programów wsparcia Circle K,

prowadzenie kampanii edukacyjnych z widocznym oznakowaniem na stacjach.

Życzliwość to idealna przeciwwaga dla wszechobecnego hejtu – a w dzisiejszych czasach jest nam bardziej potrzebna niż sądzimy. Okazując ją bliskim czy osobom, które regularnie widujemy w ulubionych sklepach i na stacjach paliw, sprawimy, że świat stanie się odrobinę lepszy. Może warto więc zaryzykować..?

[1] Badanie Circle K zostało przeprowadzone na grupie ponad 10 tys. pracowników firmy we wrześniu 2024 r.