Korzyści z PPK

PPK są dobrowolne dla pracownika. Można przystąpić do programu w każdej chwili lub złożyć rezygnację i w PPK nie uczestniczyć. Jednak z przyczyn, o których już wspomnieliśmy wyżej, lepiej tego nie robić. By uczestniczyć w programie, pracownik w wieku 18-55 lat nie musi nic robić – zostanie zapisany automatycznie, o ile nie złoży deklaracji o rezygnacji. Osoby w wieku 55-70 lat przystępują do programu na wniosek, złożony pracodawcy.

Dokłada ci się państwo i pracodawca

Jak działają PPK? Podstawowe wpłaty do PPK wyglądają tak:

ty wpłacasz 2 proc. swojej pensji,

pracodawca dokłada ci co najmniej kwotę równą 1,5 proc. twojej pensji – możesz to potraktować jak premię lub wręcz podwyżkę, bo przecież w każdej chwili możesz z tych pieniędzy skorzystać,

państwo na twój rachunek również wpłaca pieniądze – jest to premia powitalna w wysokości 250 zł po trzech miesiącach oraz dopłaty roczne po 240 zł.

Jeśli zarabiasz mniej niż 120 proc. płacy minimalnej, możesz obniżyć swoją składkę do 0,5 proc. wynagrodzenia. Twój pracodawca swojej części składki obniżyć nie może i dalej musi wpłacać kwotę w wysokości co najmniej 1,5 proc. twojej pensji. Wtedy zyskujesz jeszcze więcej.

To twoje pieniądze!

Oczywiście, pieniądze z PPK najrozsądniej jest zachować na okres emerytury. Wypłacasz je najkorzystniej po osiągnięciu 60. Jednak życie pisze różne scenariusze, dlatego postanowiono, że z pieniędzy zgromadzonych w PPK można skorzystać w każdej chwili i na dowolny cel. Środki w PPK są także w pełni dziedziczone – sam wskazujesz, kto je otrzyma lub jeśli tego nie zrobisz, będą dziedziczone według zasad ogólnych. Dodatkowo dziedziczenie w PPK jest zwolnione z podatku od spadków.

Do oszczędności w PPK masz stały dostęp. Podobnie jak przy rachunku bankowym otrzymujesz numer konta oraz pierwsze hasło do logowania. Od tego momentu możesz sprawdzać w aplikacji stan środków w swoim PPK. Możesz też dokonywać dyspozycji dotyczących uposażenia osób dziedziczących, wypłat czy zwrotów.

W marcu podejmiesz decyzję

Jeśli zrezygnowałeś z uczestnictwa w PPK, twoja rezygnacja wygaśnie 28 lutego każdego roku, w którym planowany jest tzw. autozapis. Autozapis przypada w 2023 roku, a kolejne co 4 lata, będzie to zatem 2027 r., 2031 r., 2035 r. itd. Autozapis do PPK polega na automatycznym zapisaniu do programu osób, które zrezygnowały z uczestnictwa w PPK, o ile nie złożą one ponownej rezygnacji.

Akademia Korzyści PPK

Akademia Korzyści to konkurs skierowany w szczególności do osób, które będą podlegać w tym roku tzw. autozapisowi do PPK. To przede wszystkim quizy z wiedzy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, które przybliżają ideę programu i jego najważniejsze założenia. Za każdą poprawną odpowiedź na pytanie uczestnik konkursu otrzymuje losy, które biorą udział w sześciu losowaniach nagrody głównej – każdorazowo jest to 100 tys. zł. A to nie jedyne nagrody w Akademii. Łączna pula nagród wynosi ponad milion złotych.

Akademię Korzyści PPK znajdziesz pod adresem akademiappk.pl.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych znajdziesz na stronie MojePPK.pl

Jest tu także kalkulator korzyści. To symulacja, która pozwoli ci zobaczyć, jakie zyski już po pierwszym roku oszczędzania przyniesie ci przystąpienie do PPK, a z każdym rokiem oszczędzania będą rosnąć.

Pracodawco, to okazja dla ciebie!

Szukasz na rynku dobrych i lojalnych pracowników? Dzisiaj dobra pensja i warunki zatrudnienia nie wystarczą. Kluczem do sukcesu są tzw. benefity. Jednym z takich atrakcyjnych benefitów może być podwyższone finansowanie wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Świadczenia pozapłacowe to bardzo istotna sprawa dla zatrudnianych. Prywatna opieka medyczna czy ubezpieczenie na życie, karnet do ośrodków sportu, a nawet owocowe czwartki to niezwykle ważne elementy, na które zwracają uwagę w ogłoszeniach o pracę.

Organizując PPK pracodawca ma obowiązek dokonywania wpłat na konto oszczędzających pracowników. Te podstawowe wpłaty wynoszą 1,5 proc. wynagrodzenia pracownika. Jednak to nie znaczy, że nie można wpłacać więcej. Pracodawcy mają możliwość finansowania tzw. wpłat dodatkowych – mogą one wynosić do 2,5 proc. wynagrodzenia. Wówczas pracownik otrzymuje na swoje konto równowartość 4 proc. swojego wynagrodzenia.

Jak to wygląda w praktyce? Przy wynagrodzeniu 4000 zł brutto miesięcznie (czyli 2853 zł „na rękę”) dodatkowe 2,5 proc. od pracodawcy przekłada się na dodatkowe 1200 zł rocznie na rachunku PPK pracownika.

Warto wiedzieć, że wpłata dodatkowa - w przeciwieństwie do tej podstawowej - nie musi być taka sama dla wszystkich. Pracodawca ma możliwość różnicowania tej wpłaty w oparciu o wybrane prze siebie kryteria, z zastrzeżeniem, że nie mogą one naruszać równego traktowania w zatrudnieniu.

Zwiększenie wysokości wpłat na konta uczestników PPK to bardzo atrakcyjny benefit, który na pewno przyciągnie uwagę w ogłoszeniu o pracę, a w przypadku już zatrudnionych będzie budował ich lojalność w stosunku do firmy.