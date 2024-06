Kowbojki w stylizacjach gwiazd i influencerów – jak je noszą w 2024 roku?

Kowbojki damskie – modne buty w różnym stylu?

Moda cały czas się zmienia. To, co należało do trendów ostatnich miesięcy, odchodzi w zapomnienie, a zainteresowaniem cieszą się rzeczy, które od dawna nie były noszone. Obecnie do łask wracają kowbojki damskie. Masz je w swojej szafie? Warto je odszukać.

Modne będą zarówno zamszowe kowbojki, jak i ze skóry licowej. Możesz wybierać modele w stonowanych kolorach, jak i w żywych barwach, proste i mające frędzle. Jest to obuwie, które możesz połączyć z ubraniami na co dzień, ale dobrze wyglądają również z elegancką sukienką.

Zanim zdecydujesz się na kowbojki, zastanów się, jak stworzyć z nich najlepsze stylizacje. W niektórych przypadkach mogą odgrywać główną rolę, w innych może to być dodatek do spodni, sukienki czy spódnicy. Szukając ubrań, z którymi możesz stworzyć ciekawe stylizacje, warto odwiedzić PRM, gdzie znajdziesz ubrania klasyczne, jak i w odważniejszym wydaniu.

Z czym nosić kowbojki? Stylizacje gwiazd, które warto obejrzeć

Dotąd buty rodem z Westernów kojarzyły Ci się z festiwalami muzycznymi i zastanawiasz się, jak możesz nosić kowbojki do codziennych stylizacji? Sprawdź, jak takie buty noszą gwiazdy, aby stworzyć zestawy, w których będziesz się dobrze czuła.

Lubisz wygodę i praktyczne rozwiązania? Możesz ubrać kowbojki do spodni jeansowych, a do tego dobrać skórzaną kurtę lub obszerną marynarkę. Takie buty pasują zarówno do wąskich jeansów, które włożysz w buty, jak i do szerszych, które będą je zakrywały.

Lubisz ubierać się stylowo i kobieco? Biała sukienka w stylu boho, do której dobierzesz kowbojki, w ciemniejszym kolorze, będzie dobrym wyborem. Możesz tutaj wybrać zarówno modele sięgające do połowy łydki, jak i wysokie kowbojki sięgające do kolan. Świetnie sprawdzą się tutaj zarówno kowbojki damskie skórzane, jak i z zamszu, gładkie, a także z naszywkami w kwiaty czy z frędzlami.

Kiedy nosić kozaki kowbojki?

Buty te dobrze prezentują się z jeansowymi spodniami, białą koszulą i marynarką, a decydując się na taki zestaw, będziesz wyglądała jednocześnie trendy i elegancko. Sprawdzi się on podczas luźniejszych spotkań z klientami. Jeśli potrzebujesz czegoś eleganckiego do pracy, zobacz, jak będziesz się prezentowała, zakładając dopasowaną sukienkę i czarne rajstopy.

W bardzo ciepłe dni możesz zakładać ażurowe kozaki kowbojki, do których pasować będzie jeansowa sukienka. Wybierając białe kowbojki i zakładając je do sukienki w klimacie boho, w tym samym kolorze, zyskasz lekką i dziewczęcą stylizację. W razie chłodniejszych wieczorów dobrym rozwiązaniem będzie zestawienie ich z jeansową kurtką.

Chcesz wyszczuplić nogi i nadać stylizacji charakteru? Zdecyduj się na wysokie botki. Niskie propozycje butów będą za to praktyczniejsze i łatwiejsze w codziennym użytkowaniu. Pewne jest jednak to, że modne kowbojki będą świetnie wyglądać nie tylko do krótkiej i długiej sukienki, czy garnituru, ale możesz do nich założyć również spodnie jeansowe czy krótkie szorty.

Jeśli jesteś wielką fanką mody, powinnaś mieć w swojej garderobie kowbojki damskie. W zależności od dobranych elementów możesz stworzyć do tych butów stylizację, w której klasyka będzie się łączyła z nowoczesnością, jak i takie, które będą wyglądały zwiewnie i dziewczęco. To z pewnością must have każdej kobiety.