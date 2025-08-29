Książka „Upadek. Jak straciliśmy Pierwszą Rzeczpospolitą” wśród najpopularniejszych książek historycznych 2025 roku

O czym jest książka „Upadek. Jak straciliśmy Pierwszą Rzeczpospolitą”?

Autor prowadzi czytelnika przez kulisy dramatycznych decyzji politycznych, egoizm elit, nieudane reformy oraz destrukcyjny wpływ sił zewnętrznych, aż do upadku państwa w XVIII wieku. Dlaczego potężny kraj, który rozciągał się od Bałtyku po Morze Czarne, zniknął z mapy Europy?

W książce autor analizuje długotrwały i złożony proces rozpadu I Rzeczypospolitej oraz pokazuje, jak wiele nasz naród stracił wraz z utratą swojej państwowości. Jacek Komuda świadomie zmienia konwencję, z którą kojarzą go czytelnicy, obala powszechne stereotypy dotyczące przyczyn upadku i skupia się na często niedocenianych mechanizmach politycznych i społecznych z XVIII wieku.

Kim jest autor Jacek Komuda?

Jacek Komuda, ceniony autor powieści historycznych i fantastyki, jest laureatem wielu nagród, w tym Nagrody im. Leonida Teligi oraz Nagrody im. Tomasza Merty. W swojej najnowszej książce odchodzi od typowego dla siebie stylu przygodowo-historycznego, przyjmując rolę diagnosty naszej narodowej tragedii. Autor nawołuje obecnie żyjących, aby nie powtarzali błędów popełnionych przez naszych przodków. Z tego powodu „Upadek” przyciąga coraz szersze grono czytelników, nie tylko pasjonatów historii, co skutkuje wysokim pozycjonowaniem na listach sprzedażowych w kluczowych księgarniach w Polsce.

- Po przeczytaniu tej książki długo zastanawiałem się, kiedy ostatnio byłem tak zaangażowany w historię. Rzadko zdarza się, by w książkach historycznych czytelnik mógł tak mocno utożsamiać się z przedstawionymi wydarzeniami – a to właśnie było w niej tak interesujące i ważne – mówi Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute, były redaktor naczelny Newsweek Polska, Dziennika Gazety Prawnej i Rzeczpospolitej.

i Autor: Jacek Komoda Upadek/ Materiały prasowe

Rosnące zainteresowanie publikacją Komudy znajduje odzwierciedlenie nie tylko w rankingach sprzedażowych, ale także w jego aktywnej obecności w mediach. Autor często udziela wywiadów i uczestniczy w spotkaniach autorskich, a w najbliższym czasie planowane są kolejne wystąpienia, które warto śledzić m.in. na kanale YouTube Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.

- Komuda nie zanudza, nie zamula treści zbędnymi szczegółami, pomimo erudycji nie zamęcza czytelnika. Jego opisy postaci, niekiedy awanturniczych są pełnokrwiste, barwne, mogące posłużyć do stworzenia filmowych seriali – przekonuje Bogusław Mazur, dziennikarz, publicysta i historyk, na portalu Salon24.

Dlaczego warto przeczytać „Upadek. Jak straciliśmy Pierwszą Rzeczpospolitą”?

Przyjazny język i żywa narracja – nie jest to akademicki wykład, ale dynamiczny, momentami emocjonalny tekst z literacką pasją.

Głęboka analiza przyczyn rozbiorów – pokazuje systemową degenerację elit i mechanizmy słabości państwa.

Porównania do współczesności – subtelne aluzje do dzisiejszych problemów Polski.

Krytyczne myślenie historyczne – zmusza do refleksji nad tym, jak łatwo stracić państwo mimo potęgi i kultury.

Książkę „Upadek. Jak straciliśmy Pierwszą Rzeczpospolitą” Jacka Komudy wydało wydawnictwo Fabryka Słów, które od dłuższego czasu współpracuje z autorem. Wydawnictwo to znane jest również z bestsellerów takich autorów jak Andrzej Pilipiuk, Rafał A. Ziemkiewicz, Feliks W. Kres, Jarosław Grzędowicz czy Maja Lidia Kossakowska. Specjalizuje się w literaturze historycznej, fantastycznej i science fiction, docierając do szerokiego grona czytelników.

Książka jest dostępna do kupienia w licznych księgarniach i sklepach internetowych.

Czy upadek I Rzeczypospolitej był nieunikniony?