i Autor: Shutterstock

Aktywuj e-pieczęć

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna – czym jest i kiedy z niej korzystać

0:05 Materiał sponsorowany Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

To może być koniec tradycyjnych pieczątek do stemplowania dokumentów. Obok podpisu elektronicznego do gry coraz częściej wchodzi kolejne rewolucyjne narzędzie, stworzone specjalnie z myślą o biznesie. Prowadzisz działalność gospodarczą? Kierujesz instytucją lub organizacją? Aktywuj pieczęć elektroniczną, która zapewni ci bezpieczeństwo, prestiż, wiarygodność i ułatwi załatwianie formalności.