Legia - Samsunspor: Transmisja TV za darmo. Gdzie oglądać?

Wielokrotny Mistrz Polski rozpocznie zmagania w Lidze Konferencji na własnym stadionie. Legia Warszawa podejmie turecki Samsunspor w stolicy naszego kraju. Po ubiegłorocznych sukcesach kibice ostrzą zęby na najbliższe spotkania.

W ubiegłym sezonie Legia Warszawa i Jagiellonia z dumą reprezentowały Polskę na europejskiej scenie. Obie drużyny dotarły do ćwierćfinałów Ligi Konferencji UEFA. Patrząc na grę tych zespołów ręce same składały się do oklasków, a kibice Wojskowych zawsze tłumnie wspierali swoich piłkarzy. Ci zaś odwdzięczyli się kapitalnymi spotkaniami i gradem goli.

Fanatycy Legii ponownie zapełnią stadion przy ulicy Łazienkowskiej do ostatniego krzesełka. Pierwszym rywalem warszawiaków będzie turecki Samsunspor, a kibice liczą oczywiście na fenomenalne widowisko zawodników trenera Iordanescu. Ten mecz, jak i wszystkie inne Ligi Konferencji UEFA obejrzysz wyłącznie w Polsacie. Dla naszych czytelników przygotowano wyjątkową promocję - darmowy dostęp na 90 dni do Polsat Box Go! Sprawdź szczegóły poniżej.

Legia Warszawa - Samsunspor: Gdzie oglądać?

Jak odebrać darmowy dostęp do Polsat Box Go? Wystarczy, że zastosujecie się do tych kilku poniższych kroków. Pamiętaj! Najważniejsza jest rejestracja z kodu promocyjnego "WATCHPOLSAT" - TUTAJ.

Gdzie i jak oglądać spotkanie Legia Warszawa - Samsunspor?

Ten elektryzujący mecz możecie zobaczyć wyłącznie na sportowych kanałach Polsatu. Jeśli nie posiadacie jeszcze konta w SUPERBET, możecie odebrać kod do POLSAT BOX GO na 90 dni.

Jak odebrać voucher?

Zarejestruj nowe konto w Superbet - PRZEZ TEN LINK! Zaznacz zgody marketingowe i wpłać 40 zł depozytu. Gotowe! Na podany numer telefonu przyjdzie SMS lub e-mail z kodem dostępu do Polsat Box Go na 90 dni.

Oferta jest dostępna tylko dla nowych użytkowników, którzy nie posiadają jeszcze konta w SUPERBET. Wystarczy dokonać rejestracji TUTAJ, zweryfikować konto i wpłacić minimum 40 PLN. Po spełnieniu tych warunków na podany przy weryfikacji adres e-mail lub na numer przyjdzie wiadomość z kodem dostępu na 90 dni do Polsat Box Go. Kod należy wykorzystać do 31.10.2025 roku.

Legia Warszawa - Samsunspor: transmisja. Gdzie i kiedy oglądać?

Mecz Legia Warszawa - Samsunspor odbędzie się we czwartek, 2 października 2025 roku. Transmisja spotkania rozpocznie się o godzinie 21:00, na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej. Kibice mogą spodziewać się jak zawsze fenomenalnej oprawy przygotowanej przez fanatyków Wojskowych.

W tegorocznych rozgrywkach Ligi Konferencji udział biorą trzy polskie zespoły. Oprócz Legii Warszawa są to Jagiellonia Białystok oraz Lech Poznań. Wszystkie mecze Ligi Konferencji UEFA możesz oglądać wyłącznie w Polsacie.

Regulamin akcji znajdziesz - TUTAJ.

Hazard może uzależniać. Graj tylko u legalnych bukmacherów. Gra u nielegalnych jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi. Superbet to legalny polski bukmacher.