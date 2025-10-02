Liga Konferencji gdzie oglądać za darmo? Transmisja TV, stream online

W najbliższych rozgrywkach Ligi Konferencji polscy kibice znów będą się emocjonować występami rodzimych drużyn. W tym sezonie LK biało-czerwone barwy na arenie międzynarodowej reprezentować będą trzy ekipy. Są to: Lech Poznań, Legia Warszawa oraz Jagiellonia Białystok.

Liga Konferencji - gdzie oglądać za darmo?

Jak oglądać za darmo? Dzięki specjalnej akcji przygotowanej dla naszych czytelników możecie odebrać darmowy dostęp do Polsat Box Go na 90 dni! Wystarczy zarejestrować się w Superbet z kodem: WATCHPOLSAT i zrobić depozyt 40 zł. To wszystko. Przypominamy prostą instrukcję krok po kroku, jak odebrać kod.

Jak odebrać kod?

Zarejestruj nowe konto w Superbet z kodem WATCHPOLSAT. - otwórz konto w 30 sekund ze specjalnym kodem tutaj Zaznacz zgody marketingowe i wpłać 40 zł depozytu To wszystko. Na podany przez Ciebie numer telefonu lub e-mail przyjdzie kod dostępu do Polsat Box Go na 90 dni.

Oferta jest dostępna tylko dla nowych użytkowników, którzy nie posiadają jeszcze konta w SUPERBET. Wystarczy dokonać rejestracji TUTAJ, zweryfikować konto i wpłacić minimum 40 PLN. Po spełnieniu wszystkich warunków na podany przy weryfikacji adres e-mail lub na numer przyjdzie wiadomość z kodem dostępu na 90 dni do Polsat Box Go. Kod należy wykorzystać do 31.10.2025 roku.

Liga Konferencji - transmisja TV

Gdzie oglądać mecze Ligi Konferencji UEFA? Transmisja w TV dostępna będzie wyłącznie na kanałach Premium Sport w Polsacie oraz w Polsat Box GO. Dla naszych czytelników przygotowana została specjalna akcja, dzięki której możecie odebrać kod dostępu do Polsat Box GO na 90 dni.

Liga Konferencji: kiedy grają polskie drużyny?

Do przerwy świątecznej polskie drużyny rozegrają łącznie 6 spotkań – po 3 na własnym stadionie oraz tyle samo na wyjeździe. Poniżej terminarz każdego z zespołów grających w Lidze Konferencji. Rejestrując się z powyższego linku z kodem: WATCHPOLSAT zgarniacie dostęp do wszystkich poniższych meczy i transmisji z nich za darmo.

Kliknij i oglądaj mecze Legii Warszawa, Lecha Poznań, Jagielloni za darmo!

Lech Poznań Liga Konferencji - terminarz

Lech Poznań – Rapid Wiedeń, 2 października godzina 18:45.

Lincoln Red Imps FC – Lech Poznań, 23 października godzina 21:00.

Rayo Vallecano – Lech Poznań, 6 listopada godzina 21:00.

Lech Poznań – FC Lausanne Sport, 27 listopada godzina 18:45.

Lech Poznań – 1. FSV Mainz 05, 11 grudnia godzina 21:00.

Sigma Ołomuniec – Lech Poznań, 18 grudnia godzina 21:00.

Legia Warszawa Liga Konferencji - terminarz

Legia Warszawa – Samsunspor Kulubu, 2 października, godz. 21:00.

Szachtar Donieck – Legia Warszawa, 23 października, godz. 18:45.

NK Celje – Legia Warszawa, 6 listopada, godz. 18:45.

Legia Warszawa – AC Sparta Praga, 27 listopada, godz. 21:00.

Noah Erewan – Legia Warszawa, 11 grudnia, godz. 18:45.

Legia Warszawa – Lincoln Red Imps FC, 18 grudnia, godz. 21:00.

Jagiellonia Białystok Liga Konferencji - terminarz

Jagiellonia – Hamrun, 2 października, godz. 18:45.

Strasbourg – Jagiellonia, 23 października, godz. 18:45.

FK Skendija – Jagiellonia, 6 listopada, godz. 21:00.

Jagiellonia – KuPS, 27 listopada, godz. 21:00.

Jagiellonia – Rayo Vallecano, 11 grudnia, godz. 18:45.

AZ Alkmaar – Jagiellonia, 18 grudnia, godz. 21:00.

Liga Konferencji - transmisja online za darmo

Czy mecze Ligi Konferencji można oglądać online za darmo? Jedynym posiadaczem praw do transmisji tych rozgrywek jest Polsat, toteż mecze LKE online obejrzeć można wyłącznie w Polsat Box GO. Wszystkie spotkania polskich drużyn w fazie ligowej możecie zobaczyć za darmo - wystarczy skorzystać z promocji opisanej powyżej.

Po fazie ligowej przyjdzie czas na rundę play-off. Te spotkania zostaną rozegrane już w 2026 roku. Terminarz tych meczów także jest już znany. Konkretne daty prezentują się następująco:

Play-off: 19 lutego 2026 i 26 lutego 2026.

19 lutego 2026 i 26 lutego 2026. 1/8 finału: 12 marca 2026 i 19 marca 2026.

12 marca 2026 i 19 marca 2026. Ćwierćfinały: 9 kwietnia 2026 i 16 kwietnia 2026.

9 kwietnia 2026 i 16 kwietnia 2026. Półfinały: 30 kwietnia 2026 i 7 maja 2026.

30 kwietnia 2026 i 7 maja 2026. Finał: 27 maja 2026.

Transmisja na żywo również dostępna będzie wyłącznie dla posiadaczy kanałach Premium Sport w Polsacie oraz abonentów Polsat Box GO.

