Los planety zależy od młodych

Oficjalne dane wskazują, że w 2021 r. wytworzono aż 57 mln ton elektrośmieci. Porzucone w nieodpowiednie miejsca zanieczyszczają glebę, wodę i powietrze oraz mogą prowadzić do licznych dolegliwości zdrowotnych. W Centrum ElektroEkologii organizowane są warsztaty dla młodzieży, by im to uświadomić. Tylko w tym roku wzięło w nim udział 6 tys. uczniów klas 7-8 oraz licealistów.