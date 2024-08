Lubisz swojego diesla? Sprawdź, co zrobić, by służył ci przez lata

Diesel niezbyt lubi krótkie trasy, więc nie sprawdzi się jako auto typowo miejskie. Nie tylko nie może tu rozwinąć swoich możliwości, ale też sporo pali, a awarie zdarzają się częściej niż przy użytkowaniu samochodu na dłuższych dystansach. Jednak diesel użytkowany na dłuższych trasach ma wiele zalet. Silniki wysokoprężne charakteryzują się lepszą efektywnością paliwową w porównaniu z silnikami benzynowymi, mają też większy zasięg. Diesle lepiej nadają się do holowania przyczep, bo mają wyższy moment obrotowy, wymagają pracy w niższym zakresie obrotów i wykazują się większą trwałością mechaniczną. To ważne, szczególnie w okresie wakacyjnym, kiedy często korzystasz z przyczepek do przewiezienia motocykli, quadów czy większych akcesoriów sportowych.

Wady diesli to wyższa cena zakupu niż auta z silnikiem benzynowym, możliwe problemy z zatykającym się filtrem DPF (cząstek stałych) i skomplikowana budowa, która powoduje wyższe koszty serwisu niż w przypadku aut benzynowych. Oprócz ewentualnych kosztów związanych z DPF, awarii może ulec któryś z elementów układu paliwowego jak np. wtryskiwacze czy pompy wysokiego ciśnienia (te dwa elementy są szczególnie kosztowne). Dlatego, specjalnie dla fanów diesli, Akademia Części OTOMOTO i Marek Mozga, sprawdzili, jak dbać o auto!

Nie jeźdź na rezerwie

Milion kilometrów bez żadnego remontu, jak za czasów Mercedesa „Beczki” (kto go jeszcze pamięta?), nie jest możliwy do osiągnięcia, ale przejechanie 300 tys. bez usterek wciąż jest w zasięgu. Jak to zrobić?

Dobrej jakości paliwo chroni silnik Diesla, a przede wszystkim układ wtryskowy. Oszczędności na stacji benzynowej w tym przypadku są tylko pozorne. Złe paliwo przyczynia się do awarii wtryskiwaczy, pompowtryskiwaczy, pomp i do tego zanieczyszczeniem zbiornika. Nie warto więc tankować paliwa z niepewnych źródeł (np. na pobocznych, nieznanych nam i wyglądających na opuszczone stacjach paliw). Dodatkowo, aby pompa niskiego ciśnienia dłużej poprawnie funkcjonowała, nie dopuszczaj zbyt często do jazdy na rezerwie - zdecydowanie lepiej tankuj większą ilość paliwa. Dlaczego? Pompy niskiego ciśnienia są chłodzone właśnie przez paliwo w zbiorniku, więc mała ilość paliwa im nie służy.

Zadbaj o olej i filtr DPF

Wybieraj olej o takiej specyfikacji, jaką zalecił producent samochodu. Olej i wszystkie filtry wymieniaj raz w roku lub raz na maksymalnie 15 tys. km przebiegu, a najlepiej co 10 tys. km.

Zanieczyszczony filtr DPF trzeba „przepalać” na trasie szybkiego ruchu lub autostradzie.

- Pamiętaj, że silniki Diesla mają świece żarowe. Ich zasada działania jak i żywotność różnią się od świec zapłonowych spotykanych w silnikach benzynowych. Producenci podają, że warto je wymieniać co około 100 tys. przebiegu albo chociaż sprawdzić, czy wszystkie dalej poprawnie działają. Może się zdarzyć, że auto ciężko odpala, ponieważ np. jedna z czterech świec przestała grzać - radzi mechanik Marek Mozga.

Jak naprawiać diesla

Usterki filtra cząstek stałych, „lejące” wtryski, przepalone lub urwane świece żarowe i zapieczony układ sterujący zmienną geometrią łopatek turbiny to awarie, z którymi właściciele aut z silnikiem Diesla mierzą się najczęściej.

Usunięcie awarii w silniku Diesla, które pojawiają się za sprawą układu wtryskowego, a dokładnie takich jego elementów jak pompa wysokiego ciśnienia czy wtryskiwacze oraz problemy z zapychający się filtrem cząstek stałych (DPF) jest dość drogie.

- Szczególnie DPF może być powodem wysokich kosztów, jeśli użytkujesz samochód wyposażony w ten filtr głównie po mieście - ostrzega mechanik Marek Mozga.

Myśląc o zakupie samochodu z silnikiem Diesla warto przyjrzeć się kilku charakterystycznym dla tego typu silnika częściom, które są kluczowe. Przeczytaj i sprawdź, które elementy możesz zastąpić częściami używanymi, bezpiecznie przedłużając żywotność silnika i oszczędzając pieniądze!

Układ wtryskowy

Układ wtryskowy w dieslu jest poddawany większym obciążeniom niż w benzynie. Jest także bardzo precyzyjny. Delikatna aparatura pracuje w trudnych warunkach. Warto wiedzieć, że układ wtryskowy to nie tylko same wtryskiwacze, ale także pompa wysokiego ciśnienia, która jest narażona przede wszystkim na zanieczyszczenia. Jeżeli się zużywa, to zaczyna podawać drobinki startego materiału do wtryskiwaczy. Dlatego zazwyczaj awaria pompy przyspiesza także zużycie wtryskiwaczy, a wtedy one także po jakimś czasie odmówią posłuszeństwa. Dlatego nie warto czekać z naprawą lub wymianą pompy.

Uszkodzenie wtryskiwaczy sygnalizuje pomarańczowa kontrolka „check engine”, która najczęściej ma kształt silnika. Inne objawy to m.in.:

nierówna praca silnika,

szarpanie silnika podczas jazdy,

gwałtowna zmiana prędkości obrotowej silnika,

stukanie,

wypadanie zapłonu,

wycieki w silniku,

większe zużycie paliwa,

białe lub czarne zabarwienie spalin,

problemy z uruchomieniem lub wyłączeniem silnika.

Zakup używanego wtryskiwacza wiąże się z ryzykiem. Jest to szczególnie istotne w układach wtryskowych Common Rail. W takiej sytuacji lepiej wymienić cały układ paliwowy od zbiornika po wtryskiwacze włącznie.

Jednak wtryskiwacze można regenerować. Naprawione używane wtryskiwacze są równie trwałe, jak fabrycznie nowe. W przypadku starszych konstrukcji silnika, regeneracja to jedyna szansa. Używane wtryskiwacze znajdziesz na OTOMOTO. Jak wygląda różnica w cenie? Np. w przypadku forda focusa 2.0 HDI nowy wtryskiwacz kosztuje ponad 1200 zł. Na platformie OTOMOTO używany, regenerowany wtryskiwacz kupisz za niecałe 450 zł.

Turbosprężarka

Turbosprężarka dostarcza większą dawkę powietrza do silnika, więc przyczynia się do zwiększenia jego mocy i osiągów samochodu. Składa się ona z turbiny i sprężarki oraz wirników osadzonych na wspólnym wale. W nowoczesnych dieslach jest jeszcze intercooler, który sprawia, że spalanie jest efektywniejsze, a moc jednostki napędowej (w jej skład wchodzi m.in. silnik) jeszcze większa.

Żeby turbosprężarka przez długi czas pracowała bezawaryjnie, musisz regularnie wymieniać olej, rozgrzewać samochód przed jazdą i schładzać go po jeździe (czyli pozwolić silnikowi popracować, zanim ruszysz, a po jeździe nie wyłączać go od razu lub podczas jazdy zejść z obrotów) i jeździć spokojnie.

Gdy turbosprężarka domaga się twojej uwagi np. dokuczliwie pogwizduje, trzeba się koniecznie nad nią pochylić. Źródłem tego dźwięku może być zacierające się łożyskowanie wirnika i wyciek oleju z turbosprężarki lub jej okolic. Jeśli zlekceważysz takie symptomy, możesz doprowadzić do zatarcia wirnika. Konsekwencją zatarcia będzie rozsypanie się na drobne kawałki, które mogą zostać wciągnięte do komory spalania i uszkodzić silnik. W najczarniejszym scenariuszu olej smarujący wirnik dostanie się do komory spalania i może nawet dojść do wybuchu silnika.

Czy warto kupować używaną turbosprężarkę? Wiąże się to z ryzykiem, że pochodzi ona z auta powypadkowego. Często odzyskuje się też ją z silników, które się zużyły lub też uległy bardzo poważnym awariom. Dlatego, jeśli się decydujesz na kupno używanej części, szukaj u bardzo dobrze ocenianych sprzedawców. A najlepiej kupioną używaną turbinę poddaj regeneracji lub starannemu przeglądowi w serwisie samochodowym. Takie rozwiązanie może być nawet lepsze niż zakup zupełnie nowej części. Dlaczego? Bo regenerowane turbo pracuje jak nowe, a jest sporo tańsze. Używane turbosprężarki znajdziesz oczywiście na OTOMOTO. Ile można oszczędzić? Za nową turbosprężarkę zapłacisz ok. 2500-2600 zł. Zaś za używaną na platformie OTOMOTO ok. 1500 zł. Różnica w cenie jest więc znacząca.

- Przy wymianie turbosprężarki zawsze należy wymienić olej. Nawet producenci i firmy regenerujące turbiny podają jako warunek ważności gwarancji, że montaż nowej lub regenerowanej turbiny wymaga odpalenia na nowym oleju – przypomina mechanik Marek Mozga.

Filtr cząstek stałych

Filtr DPF (ang. Diesel Particulate Filter), zwany także filtrem FAP, jest odpowiedzialny za oczyszczanie spalin ze szkodliwych dla środowiska i zdrowia cząstek stałych. Żeby wydłużyć życie filtra, regularnie wyjeżdżaj poza miasto, na odcinek drogi szybkiego ruchu. Najlepiej sprawdź w instrukcji obsługi, jaki zakres prędkości i obrotów zaleca producent. W ten sposób wypalisz sadze. W mieście nie ma na to szans, a sadza zbiera się w filtrze znacznie szybciej. Jazda z zapchanym filtrem jest groźna dla turbosprężarki.

Niekiedy filtr można ratować oczyszczaniem różnymi metodami, ale jest to kosztowne. Zgodnie z prawem filtra nie wolno usuwać! W przypadku niesprawnego filtra lub jego braku policja może zatrzymać ci prawo jazdy. Wymiana filtra cząstek stałych na nowy jest droga, ale taki sposób zalecają producenci i nie zaleca się szukać innych rozwiązań.

Pompa paliwowa

To jeden z głównych podzespołów układu paliwowego w samochodach z silnikiem spalinowym. Jej podstawowym zadaniem jest zapewnienie obiegu paliwa pomiędzy zbiornikiem a jednostką napędową. Pompa paliwa to na ogół niewielka pompka elektryczna, która pobiera paliwo z baku i podaje do silnika. W samochodach z silnikiem Diesla jest także pompa wysokociśnieniowa, zwana pompą wtryskową. Jej zadaniem jest zwiększenie ciśnienia paliwa bezpośrednio przed układem wtryskowym. To poprawia wydajność jednostki napędowej. Pompa paliwowa ma długą żywotność, szacuje się ją na 250-300 tys. kilometrów przebiegu. Po tym czasie jednak zazwyczaj się psuje.

Głównym objawem awarii pompy jest nieprawidłowe ciśnienie paliwa. To powoduje problemy:

z uruchomieniem silnika,

praca jednostki napędowej na biegu jałowym jest nierówna,

silnik gaśnie zaraz po uruchomieniu, albo po dodaniu gazu,

występuje szarpanie podczas przyśpieszania,

spada moc silnika,

słychać głośne dźwięki dobiegające z tylnej części pojazdu - charakterystyczne dudnienie,

zwiększanie obrotów silnika,

zwiększenie zużycia paliwa.

Naprawa pompy może okazać się nieopłacalna, bo nowe części są stosunkowo tanie w przypadku tradycyjnych niskociśnieniowych pomp. Inaczej jest z wysokociśnieniową pompą. Nowe pompy wtryskowe są znacznie droższe. W tym wypadku warto zastanowić się nad regeneracją lub kupnem regenerowanej części, zwłaszcza, że jej parametry będą takie same, jak nowej pompy, a cena znacznie niższa. Używaną pompę wtryskową z powodzeniem znajdziesz na OTOMOTO. Nowa pompa wtryskowa to koszt od 3600 do 4000 zł. Za używaną pompę z gwarancją na platformie OTOMOTO zapłacisz średnio 400 zł.

Dbasz o swoje auto? Odwdzięczy się długą sprawnością

Odpowiednie użytkowanie i dbanie na bieżąco o wszystkie elementy lub naprawa bądź wymiana ich w odpowiednim momencie pozwolą jeździć dieslem długo i bez niepotrzebnego stresu. Część kosztów związanych z awariami może być niższa, m.in. dzięki wykorzystywaniu sprawnych i pełnowartościowych części. Na platformie OTOMOTO znajdziesz ponad milion części używanych. Nie musisz kupować kierując się tylko lakonicznym opisem i zdjęciem. Możesz skontaktować się ze sprzedawcą i zadać mu dodatkowe pytania lub skonsultować zakup ze swoim zaufanym mechanikiem.

Wszystkie praktyczne porady od mechanika Marka Mozgi dotyczące części samochodowych znajdziesz na stronie Akademii Części https://motopedia.otomoto.pl/akademiaczesci