„Lustra – Wyspiański, Stefczyk, Herbert” – wyjątkowy koncert symfoniczny w Częstochowie i Pelplinie

Wyniki Lotto z 26.08.2023, Lotto Plus. Jakie padły liczby? Najnowsze losowanie. Czy i gdzie padła szóstka?

Trzydziestą rocznicę powstania Kasy Stefczyka uświetnią premierowe wykonania utworu „Lustra – Wyspiański, Stefczyk, Herbert”.

Stanisław Wyspiański – dramaturg (m.in. „Wesele”), poeta, malarz, grafik, architekt… artysta Młodej Polski, podobnie jak Franciszek Stefczyk, patron największej spółdzielczej kasy w Polsce, był absolwentem krakowskiego Gimnazjum św. Anny. Choć nie ma pewności, czy drogi tych dwóch wybitnych Polaków się przecięły, ale wartości, które wyznawali, z pewnością były podobne. Zbieżne były też ich cele, z których fundamentalnym była praca dla Polski.

Utwór „Lustra” jest dziełem pełnym różnorodności, podobnie jak różnorodne były zainteresowania Wyspiańskiego. W warstwie muzycznej spotkamy się z orkiestrą symfoniczną, solistami, elementami rockowymi oraz bazuną – kaszubskim instrumentem ludowym. Uzupełnieniem tej mieszanki będzie oprawa wizualna.

i Autor: Kasa Stefczyka W utworze „Lustra” usłyszymy m.in. największą w Polsce bazunę – kaszubski instrument ludowy, na którym zagra Paweł Gruba „Lustra” to połączenie stylów muzycznych.

Zobaczymy w niej m.in. projekty witraży – tych zrealizowanych (najsłynniejsze w kościele św. Franciszka w Krakowie) i tych, które poza projekt nie wyszły – autorstwa Stanisława Wyspiańskiego. Całości dopełni „Przesłanie Pana Cogito” autorstwa poety Zbigniewa Herberta.

– Rozwijając działalność biznesową, Kasa nie zapomina o tym, co przyczynia się do rozwoju społecznego – o działalności pomocowej, edukacyjnej, o mecenacie. Jest zatem – często za pośrednictwem powołanej przez siebie Fundacji im. Franciszka Stefczyka – instytucją, która angażuje się w życie społeczności lokalnych wspierając ważne dla nich wydarzenia. Przeznacza środki na zapewnienie wsparcia domom dziecka na terenie całego kraju, prowadzi edukację finansową, przyczynia się do organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych. Jest obecna tam, gdzie potrzebna jest pomocna dłoń, czego przykładem stało się choćby wsparcie udzielone uchodźcom z Ukrainy – podkreśla Joanna Mędrzecka, prezes zarządu Kasy Stefczyka.

Niecodzienny koncert odbędzie się 29 sierpnia w Filharmonii Częstochowskiej oraz 30 sierpnia w Katedrze w Pelplinie, jako podsumowanie XXV Międzynarodowego Festiwalu Organowego.

Wydarzenie powstało z inicjatywy Kasy Stefczyka dla uczczenia 30. rocznicy powstania Kasy.

Sponsorem wydarzenia jest marka SALTUS Ubezpieczenia.