Maszyny i urządzenie kolejny rok odporne na kryzys

Piotr Domagała, dyrektor ds. sektora rolnego w Santander Leasing: Pomimo słabszej koniunktury Santander Leasing w 2022 r. odnotował wzrost na rynku finansowania maszyn rolniczych o 2,2% (wartość blisko 1,2 mld zł). W efekcie rok zakończyliśmy z udziałem w rynku na poziomie 19,9% wobec 18,1% w 2021 r.. Tak dobre wyniki to w dużej mierze efekt wprowadzonych zmian. Zwiększyliśmy dostępność finansowania w procedurze uproszczonej poprzez podwyższenie maksymalnej kwoty zaangażowania do 700 tys. zł. Dzięki temu łączna wartość transakcji powyżej 500 tys. zł wzrosła o 114%, a udział umów z przedziału 500-700 tys. zł przekroczył 66%. Pod koniec roku wdrożyliśmy zmiany w ofercie finansowania maszyn używanych. Udostępniliśmy możliwość finansowania maszyn z wiekiem nawet do 20 lat również w procesie uproszczonym. Od grudnia obserwujemy pozytywny wpływ tej zmiany na wyniki sprzedaży. Do lutego 2023 r. nasz udział w rynku używanych ciągników rolniczych do 20 lat wyniósł 2,4% wobec 1,5% w 2022 r., a liczba sfinansowanych ciągników wzrosła o 73%.

Trzeba jednak przyznać, że obserwując rynek, a szczególnie spadające ceny płodów rolnych i powiązane z tym nastroje rolników nie będzie to łatwy rok. Tym bardziej dalsze umacnianie pozycji na rynku będzie wymagało od nas rozwoju naszej oferty. Mamy w planach poszerzenie oferty o kilka nowych produktów. Wszystko po to, aby być jak najbliżej klientów i móc oferować im produkty, które spełniają ich oczekiwania i potrzeby związane z prowadzonym gospodarstwem rolnym. Mam nadzieję, że już niedługo będę mógł zdradzić więcej szczegółów.