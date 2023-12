i Autor: Materiały prasowe

Matteo Bocelli zaśpiewa w Polsce na trzech koncertach! To będą wyjątkowe wieczory

Czerwiec 2024 roku w Polsce koncertowo należeć będzie do Matteo Bocellego! Utalentowany syn legendarnego Andrei wystąpi w Poznaniu, Krakowie i we Wrocławiu. Artysta powróci do fanów, których oczarował w październiku, by dostarczyć im jeszcze więcej magicznych chwil i muzycznych emocji. Polska pokochała Matteo, a Matteo pokochał nasz kraj!