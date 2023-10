Milion biletów od PKP Intercity w wyjątkowo niskich cenach

Narodowy przewoźnik, w ramach oferty Promo, wprowadza do sprzedaży milion biletów w promocyjnych cenach. Już od 19 zł wzwyż będzie można wyrwać się do innego miasta na city break lub udać się w dłuższą podróż. Aura pogodowa, mimo że mamy jesień, sprzyja podróżom po Polsce – ceny biletów od PKP Intercity – również!

Podróże – małe i duże

Promocja PKP Intercity obejmuje sprzedaż miliona biletów w bardzo przystępnej cenie. Warto się pośpieszyć, gdyż jest ograniczona w czasie. Do końca października br. mamy jednak czas, aby odwiedzić znajomych lub rodzinę czy spontanicznie wyjechać nad morze lub w polskie góry.

– Nowoczesny tabor, wprowadzanie nowych technologii w procesie obsługi klienta, a także zmiany w ofercie. To trzy najważniejsze filary naszej działalności, dzięki którym zainteresowanie usługami PKP Intercity jest coraz większe. Od stycznia do końca sierpnia przewieźliśmy 50 mln pasażerów, a naszym celem na koniec roku jest przekroczenie 60 mln. Chcemy przekonać kolejne osoby, że podróże z narodowym przewoźnikiem są szybkie i komfortowe. Od początku października ponownie udostępniamy ogromną pulę promocyjnych biletów – mówi Tomasz Gontarz, Wiceprezes Zarządu PKP Intercity. Trwająca promocja pozwala nam podróżować w wyższym standardzie, gdyż oferta przewoźnika obejmuje też przejazdy w pierwszej klasie. Uczniowie, studenci i seniorzy, którym przysługują ustawowe ulgi, mogą więc liczyć na jeszcze tańsze przejazdy! Najniższe ceny wyniosą dla poszczególnych grup odpowiednio: studenci (ulga 51 proc.) – już od 9,31 zł w pociągach kategorii TLK i IC i od 24 zł w pociągach kategorii EIC i EIP, seniorzy i uczniowie (ulga 37 proc.): od niespełna 12 zł w pociągach kategorii TLK i IC i od 30,87 zł w kategoriach EIC i EIP.

Rekordowa liczba pasażerów

Od początku tego roku do końca wakacji składami PKP Intercity podróżowało już ponad 50 mln osób, czyli o 15 proc. więcej niż w analogicznym okresie w ub.r., kiedy po 9 miesiącach pociągami przewoźnika przemieszczało się ponad 43,6 mln pasażerów. PKP Intercity uzyskało o 36 proc. wyższy wynik niż w podobnym czasie w 2019 r. (wówczas po sierpniu koleją podróżowało 36,7 mln osób). W 2018 r. z usług przewoźnika skorzystało prawie tyle samo osób (46 mln pasażerów), co pierwszych 9 miesiącach bieżącego roku. Według danych do grudnia br. może to być ponad 60 mln pasażerów.

Prosto, tanio i wygodnie

Narodowy przewoźnik nieustannie zwiększa komfort pasażerów i wprowadza coraz to nowe możliwości zakupu biletów. PKP Intercity rozwija zdalne kanały sprzedaży, dodając kolejne funkcje w aplikacji mobilnej oraz ulepszając działanie strony internetowej.

Bilety na przejazdy PKP Intercity kupimy także na popularnych platformach takich jak:

mPay,

e-podroznik.pl,

KOLEO,

SkyCash.

Wkrótce bilety na pociąg pojawią się też na platformach Infobus oraz eTravel. Nowością jest funkcja upraszczająca zakup biletów PKP Intercity za pomocą aplikacji Jakdojade oraz Google Maps. Tu użytkownicy poszukujący przejazdu koleją zostają przekierowani do systemu sprzedaży przewoźnika. Podróże i ich planowanie jeszcze nigdy nie było tak proste i przyjemne!

Kampania „Dbamy o dobre relacje”

Większa pula biletów w jeszcze niższych cenach – to bardzo dobra wiadomość dla miłośników podróży. Warto wspomnieć o tym, że promocji PKP Intercity towarzyszy wielokanałowa kampania reklamowa . Od początku tego miesiąca w telewizji będzie można zobaczyć 30-sekundowy spot, emitowany w ramach kontynuacji platformy „Dbamy o dobre relacje”. Jej zadaniem jest zachęcenie Polaków do podróżowania koleją. O milionie biletów w wyjątkowo niskich cenach usłyszymy również w radiu, informacje będą widnieć na billboardach, a w Warszawie jako wielkoformatowa reklama w formie muralu – w pobliżu Metra Politechnika. Działania offline będą wspierane w kanałach Digital , m.in. w serwisach VOD i mediach społecznościowych.

Skorzystaj z wyszukiwarki promobilet

Aby znaleźć promocyjne bilety, warto skorzystać z wyszukiwarki promobilet, która jest dostępna na stronie przewoźnika pod adresem www.intercity.pl/pl/promobilet. Zróżnicowane progi promocyjne pozwalają podróżującym kupić bilet m.in. na połączenie EIP obsługiwane pojazdem Pendolino na trasie Warszawa – Kraków czy Warszawa – Gdańsk nawet za 49 zł. Natomiast w pociągach kategorii TLK i IC to nawet 19 zł! Bilety w promocyjnych cenach są dostępne na różnych etapach sprzedaży: po jej uruchomieniu, na kilkanaście bądź kilka dni przed odjazdem, a nawet w dniu podróży.

