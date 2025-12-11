mObywatel i mObywatel Junior. Pokochaliśmy cyfrowe dokumenty

Legitymacja służbowa nauczyciela jest dostępna w mObywatelu zaledwie od kilkunastu dni. Dzięki niej około 700 tys. nauczycielek i nauczycieli w Polsce nie musi już przejmować się tym, czy mają ze sobą swój plastikowy dokument. Legitymacja to m.in. zniżki w transporcie publicznym i w wielu instytucjach. Żeby ją dodać do mObywatela wystarczy kilka kliknięć: najpierw przycisk dodaj dokument, a później wskazanie na liście legitymacji nauczycielskiej.

Wygoda dla uczniów i studentów

Z legitymacji uczniowskiej, udostępnionej w aplikacji dwa i pół miesiąca temu korzysta już ponad 200 tys. uczniów i uczennic oraz rodziców i opiekunów w całej Polsce. Ministerstwo Cyfryzacji nie zapomniało także o studentach. Oni od tego roku akademickiego mają swoją legitymację w aplikacji mObywatel. Prawie 1,3 mln studentek i studentów w Polsce zyskało nowoczesne, wygodne i zawsze dostępne rozwiązanie.

- Wszystkie legitymacje cyfrowe są tak samo honorowane, jak te legitymacje plastikowe. W związku z czym już nie trzeba się martwić tym, gdzie jest nasz dokument – zapewnia Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji. – Niedługo będziemy mogli posługiwać się cyfrowymi dokumentami również za granicą. Trwają prace nad wdrożeniem europejskiego portfela tożsamości cyfrowej – dodaje.

i Autor: Ministerstwo Cyfryzacji/ Materiały prasowe

Kierowcy chętnie korzystają

Zbliżamy się do 10 tys. zdarzeń, w których kierowcy skorzystali z mStłuczki. Jak przekonuje minister, Ci kierowcy mogli się przekonać, że zgłaszanie szkody jeszcze nigdy nie było takie proste. Bez papierów, bez dodatkowego stresu, w ciągu kilkunastu minut można spisać oświadczenie i w aplikacji wysłać je do ubezpieczyciela. mStłuczkę chwalą kierowcy, bo jeśli są zgodni co do tego kto jest sprawcą, a kto poszkodowanym nie trzeba wzywać policji, a więc nie ma mandatu i punktów karnych. W dodatku usługa prowadzi krok po kroku i oszczędza czas, bo dane kierowców i ich pojazdów pobierają się automatycznie, więc nie trzeba ręcznie wypełniać formularzy. Dla ubezpieczycieli to z kolei gwarancja, że dokumenty będą czytelne.

Ogromnym zainteresowaniem cieszy się także usługa, dzięki której za pośrednictwem aplikacji mObywatel można się zapisać na szkolenia obronne. W ofercie zostały już ostatnie miejsca. Ministerstwo Cyfryzacji współpracuje z Ministerstwem Obrony Narodowej i z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji nad następnymi projektami obronnymi.

Za kilka miesięcy w aplikacji będzie też dostępna usługa e-Doręczenia czyli odpowiednik elektronicznego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Już teraz można prowadzić elektronicznie korespondencję z urzędami i otrzymywać w ten sposób pisma, które do tej pory były dostarczane tradycyjnymi listami poleconymi. Wystarczy założyć skrzynkę e-Doręczeń.

- Będzie to dostępne też w mObywatelu. Potrzebujemy jeszcze kilku miesięcy – zapewnia minister Standerski.

"Materiał promocyjny dofinansowany przez Ministerstwo Cyfryzacji ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy".