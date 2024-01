Na dworze siarczysty mróz i auto nie chce odpalić? Ten Pakiet OC wybawi Cię z kłopotów

Zima w Polsce uderzyła ostrym, arktycznym mrozem, który sięgnął niedawno ekstremalnych wartości, przekraczając -20 st. C. Tak niska temperatura ma poważne skutki dla baterii samochodowych. Ekstremalne chłody mogą powodować spadek wydajności baterii, co skutkuje trudnościami w uruchamianiu silnika. Dzieje się tak, gdyż na silnym mrozie wolniej przebiegają reakcje chemiczne zachodzące we wnętrzu akumulatora. Dodatkowo samochód w zimowych warunkach potrzebuje więcej energii do rozruchu silnika. Dlatego tak często zdarzają się awarie, zwłaszcza kiedy jeździ się na krótkich trasach i bateria nie ma czasu, aby się doładować.

Aby unikać awarii, zaleca się regularne sprawdzanie poziomu elektrolitu, utrzymywanie w pełni naładowanej baterii oraz minimalizowanie korzystania z urządzeń elektrycznych podczas postoju. Systematyczne użytkowanie pojazdu oraz stosowanie ładowarek do baterii również wspierają jej kondycję. W przypadku kłopotów zawsze warto skonsultować się z profesjonalistą, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek na drodze.

Pomiar woltomierzem dostarcza wstępnych informacji o stanie akumulatora. Jeśli jego napięcie wynosi 12,8 V, uważa się, że jest pełny. Poniżej 12 woltów należy go szybko naładować. Jeśli ma mniej niż 10,7V, często jest już nie do uratowania. Konieczna jest wymiana.

Czerwony do plusa, czarny do minusa

Posiadając kable rozruchowe, można uruchomić akumulator, podłączając czerwony kabel do zacisku „plus” na rozładowanym akumulatorze, a następnie do działającego pojazdu. Kabel czarny należy połączyć z zaciskiem „minus” na akumulatorze dostarczającym prąd i z metalową częścią drugiego auta.

Warto upewnić się, że akumulator pojazdu dostarczającego prąd jest sprawny. Silnik tego auta powinien być włączony. Po udanej operacji należy odłączyć kable w odwrotnej kolejności. Warto zachować ostrożność, a w razie wątpliwości – skorzystać z profesjonalnej pomocy.

W przypadku niespodziewanych problemów z akumulatorem, Pakiet OC w LINK4 zapewnia niezawodne wsparcie.

Pomoc od LINK4

W Pakiecie OC LINK4, oprócz obowiązkowego ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, znajduje się Program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony.

W ramach tego ubezpieczenia – w razie nagłego rozładowania akumulatora – wystarczy zadzwonić pod numer podany na polisie 22 444 44 44 i zgłosić swój problem. Firma przyśle na miejsce pomoc drogową, która pomoże uruchomić pojazd. Warto wiedzieć, że można skorzystać z dwóch takich darmowych zgłoszeń w okresie ubezpieczenia – niezależnie od tego, czy uruchomienie silnika się powiodło.

Program Pomocy to bardzo przydatna opcja, gdyż można otrzymać pomoc „na już”. Kłopot zostanie szybko rozwiązany – silnik zaskoczy, a auto będzie mogło znów ruszyć w drogę.

Możesz liczyć na auto zastępcze

Pakiet OC w LINK4 ma jeszcze więcej korzyści. Zapewnia pomoc drogową i holowanie, jeśli dojdzie do zderzenia z innym pojazdem, zwierzęciem, albo kiedy kierowca wjedzie samochodem do rowu i samochód nie będzie z tego powodu nadawał się do dalszej jazdy. Do tego można otrzymać auto zastępcze na okres 3 dni, także wówczas, kiedy doszło do kradzieży.

Kierowca z ubezpieczeniem OC w LINK4 nie zostanie sam z kłopotem także, gdy przebije oponę i w kole zrobi się kapeć. Przysłany fachowiec wymieni uszkodzone koło na miejscu na koło znajdujące się na wyposażeniu pojazdu, a jeśli to nie będzie możliwe, odholuje auto do warsztatu.

Dopasuj swoją ochronę

W LINK4 możesz w bardzo łatwy sposób skomponować zestaw ubezpieczeniowy. Warto wybrać do Pakietu OC dodatkowe produkty, które Cię interesują (np. NNW, Auto Assistance, Ochronę Zniżki czy Smart Casco). Jest jeszcze jeden ważny plus. Kupując ubezpieczenie – składkę możesz rozłożyć nawet na 4 raty.

Aby wykupić polisę w LINK4, nie musisz wychodzić z domu – ubezpieczenie możesz nabyć przez internet. Wystarczy, że masz dostęp do sieci, by w ciągu kilku chwil stać się właścicielem wybranego ubezpieczenia OC albo pakietu OC+AC.

Na stronie internetowej link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator OC, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 444 44 44 lub osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4.

Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziesz w OWU na stronie link4.pl.

*Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU.