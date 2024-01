Najlepsze trio wokalne na świecie wystąpi w Polsce!

Najbardziej utalentowana grupa wokalna na świecie ponownie odwiedzi Polskę, a publiczność wysłucha muzycznej opowieści w duchu „Grande amore” – największego przeboju tria. Zespół obchodzi w tym roku swoje 15-lecie istnienia, a jego koncerty są wyjątkowymi wydarzeniami, które gwarantują eksplozję emocji i niezapomniane wspomnienia na długi czas.

Il Volo to trzy wokalne talenty: Piero Barone, Ignazio Boschetto i Gianluca Ginoble. Co wyróżnia ich spośród innych? To oczywiste – niezwykłe głosy, które zachwycają słuchaczy na całym świecie. Mieszanka trzech różnych stylów i osobowości tworzy muzyczną harmonię, która przenosi słuchaczy w inny wymiar. Chłopaki zaczynali w 2009 roku, gdy byli jeszcze nastolatkami. Spotkali się w dziecięcym programie talent show “Ti lascio una canzone” we włoskiej telewizji RAI 1. Tam cała trójka została zauważona przez Michele Torpedine - producenta i managera, który zapoczątkował kariery Andrei Bocellego czy Zucchero. Chłopcy, choć na scenie programu rywalizowali ze sobą, mieli też okazję wystąpić razem we włoskiej klasycznej pieśni „O sole mio”. To był strzał w dziesiątkę. Program wprawdzie wygrał Gianluca, ale Torpedine już wiedział, że tylko w trójkę ci nastolatkowie mogą w przyszłości coś osiągnąć. Już jako trio Il Volo w bardzo krótkim czasie stali się pierwszymi Włochami, którzy podpisali kontrakt z dużą amerykańską wytwórnią płytową Geffen Records. Debiutancki album wydany już w 2010 roku pokrył się platyną i znalazł w pierwszej dziesiątce amerykańskiej listy Billboard, przy czym żaden z trójki wokalistów nie był jeszcze pełnoletni! Ekspresowy sukces przyczynił się do popularności zespołu.

Trio pojawiało się w głównych europejskich i amerykańskich programach telewizyjnych, m.in.: „The Tonight Show”, „American idol”, „Good Morning America”. Jeszcze w 2010 roku wokaliści z Il Volo byli jedynymi włoskimi artystami zaproszonymi przez Quincy Jonesa do wzięcia udziału w charytatywnym nagraniu „We Are The World for Haiti”. Tam wystąpili obok takich gwiazd jak Celine Dion, Lady Gaga, Bono z U2, Usher czy Natalie Cole. Ich kariera nabrała tempa: otrzymali nominacje do dwóch nagród Latin Grammy, śpiewali z największymi: Barbrą Streisand, Placido Domingo i Erosem Ramazzottim. Przystąpili też do nagrywania kolejnych piosenek i albumów, zarówno w stylistyce klasycznej, jak i popowej, a dla fanów w Ameryce Południowej – także w języku hiszpańskim. Ze swym albumem „Notte Magica”, nagranym z Placido Domingo i poświęconym słynnym Trzem Tenorom, dwukrotnie odwiedzili Polskę: w 2017 i 2018 roku. Kolejny raz Il Volo przyjechało do naszego kraju także w następnym roku, aby swoim fanom przedstawić płytę „Musica”. Po pandemicznej przerwie wrócili na koncert w 2022 roku do Atlas Areny w Łodzi z kolekcją przebojów oraz kilkoma z najnowszego albumu poświęconego Ennio Morricone. W lipcu zeszłego roku dali występ w TAURON Arenie Kraków z podobnym repertuarem. Ich fani w Polsce rosną w siłę, a przy tym dokładnie śledzą każdy krok. Nie uszło ich uwadze ani to, że trio przygotowuje się obecnie do wydania nowej płyty, po raz kolejny weźmie udział w prestiżowym włoskim festiwalu San Remo, jak i to, że jeden z trójki chłopaków – Ignazio właśnie się zaręczył!

Dzisiaj Piero, Ignazio i Gianluca mają po około 30 lat, a na swym koncie ogromne sukcesy i światową rozpoznawalność. Nagrali 12 płyt, w tym także świąteczne i klasyczne, byli uczestnikami renomowanych festiwali muzycznych, na których osiągali miejsca w pierwszej trójce. Przeboje: „Grande amore”, „Il mondo”, „L’amore si muove”, „Volare”, „Un amore cosi grande”, „O sole mio” już zawsze będą kojarzone właśnie z tą trójką.

- Nietrudno zrozumieć fenomen Il Volo, gdy posłuchamy ich nagrań, a zwłaszcza występów na żywo. Ich niepowtarzalne interpretacje klasycznych utworów, a także światowych standardów, wsparte niesamowitymi umiejętnościami wokalnymi, sprawiają, że koncerty tej trójki to prawdziwa muzyczna uczta. Przez 15 lat zespół zdobył miliony fanów na całym świecie. Polska nie jest tu wyjątkiem – pięć koncertów w naszym kraju to dowód na ogromną sympatię, jaką trio zdobyło wśród publiczności. Poprzednie występy Il Volo zawsze były wyjątkowe: pełne pasji i energetycznej interakcji z fanami. Jestem pewien, że równie magicznie będzie także w tym roku w Łodzi. Serdecznie zapraszam – mówi Janusz Stefański z agencji Prestige MJM, która zorganizuje występ włoskiego tria w Polsce.

Koncert Il Volo w Atlas Arenie w Łodzi to wydarzenie, które nie tylko uczci jubileusz 15-lecia zespołu, ale także zapewni publiczności muzyczne przeżycia na najwyższym poziomie. Trio wystąpi 27 października 2024 roku. Bilety na www.biletserwis.pl dostępne będą od 17 stycznia od godziny 10:00, dzień wcześniej uruchomiona zostanie sprzedaż dla członków oficjalnego fanklubu.