Tajemnicza akcja służb w Sopocie. Chodzi o sprawę sprzed lat

Sopot: Archiwum X na tropie. Zabójstwo sprzed lat zostanie wyjaśnione?

Reporterka Radia ESKA Dominika Bakura ustaliła, że w środę (14 stycznia) w Sopocie działa Archiwum X. Służby pojawiły się przy ul. Polnej. Według informacji z Prokuratury Krajowej czynności dotyczą śledztwa niewyjaśnionego zabójstwa sprzed kilkunastu lat. Funkcjonariusze sprawdzają, czy zachodzą przesłanki do podjęcia na nowo umorzonego postępowania.

Wydział Przestępstw Niewykrytych Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji tzw. „Archiwum X” powstało 15 maja 2023 roku. Wydział zajmuje się się niewykrytymi sprawami dotyczącymi najpoważniejszych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, np. zabójstw, mieniu oraz spraw poszukiwawczych dotyczących zaginięć osób sprzed lat, które miały miejsce na terenie całego kraju.

„Archiwum X” współpracuje z Prokuraturą Krajową w zakresie prowadzonych przez jednostki terenowe śledztw, a także nadzoruje, koordynuje i wspiera pracę komórek organizacyjnych do spraw przestępstw niewykrytych, funkcjonujących we wszystkich komendach wojewódzkich/Komendzie Stołecznej Policji w Polsce.

Więcej informacji wkrótce! Artykuł będzie aktualizowany!

