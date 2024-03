Napoje roślinne nie tylko do kawy! Wypróbuj te pomysły, a efekt Cię zaskoczy!

Są takie potrawy, które pamiętamy z dzieciństwa, z kuchni mamy czy babci… naleśniki, twarożki, zupy… to nasze polskie kulinarne hity. Są pyszne – to pewnik, ale może warto połączyć tradycję z nowoczesnością i nieco je urozmaicić… zamieniając śmietanę, jogurt czy mleko na ich roślinne alternatywy?

Eksperci twierdzą, iż wciąż jemy za dużo produktów pochodzenia zwierzęcego. Tymczasem, według autorów Raportu Talerz Przyszłości, zbilansowana dieta oparta na produktach roślinnych, znacząco zmniejsza ryzyko zachorowania na choroby układu krążenia, nowotwory czy cukrzycę typu 2*. Tym bardziej warto spróbować i włączyć do codziennego menu jak najwięcej produktów pochodzenia roślinnego. Co ważne, można to zrobić małymi krokami, nie zmieniając zanadto charakteru dania. Wystarczy np. zamiast śmietaną, zabielić pomidorówkę napojem kokosowym, a do mizerii dodać roślinną alternatywę dla jogurtu. To co? Gotowi na zmiany?

Oto 3 propozycje, jak w prosty sposób włączyć do menu roślinne alternatywy dla nabiału:

1. Pasta z rzodkiewką w stylu wiosennego twarożku

Składniki:

1/2 kubka Alpro Skyr Style Naturalny (roślinna alternatywa dla jogurtu typu skyr)

5-6 rzodkiewek

1/3 niedużego ogórka

1 łyżka pokrojonego szczypiorku

Koperek lub kiełki do dekoracji

Pokrój drobno ogórka i rzodkiewkę. W miseczce wymieszaj alternatywę dla jogurtu typu skyr – Alpro Skyr Style Naturalny z warzywami, solą i pieprzem. Udekoruj koperkiem albo kiełkami rzodkiewki. Podawaj ze zrumienionym pieczywem lub warzywami pokrojonymi w słupki.

i Autor: Materiał prasowy

2. Zupa pomidorowa zabielana roślinną alternatywą dla jogurtu

Składniki:

1 szklanka bulionu warzywnego

2 szklanki dobrego przecieru pomidorowego

1 łyżeczka cukru

1/2 kubka Alpro Naturalny Sojowy 400 ml (roślinna alternatywa dla jogurtu)

Sól i pieprz do smaku

Do podania – ulubiony ryż albo drobny makaron

Do gorącego bulionu dodać przecier pomidorowy, zagotować. Doprawić do smaku cukrem, solą i pieprzem. Wyłożyć na talerz z makaronem lub ryżem. Na koniec, tuż przed podaniem dodać łyżkę alternatywy do jogurtu – Alpro Naturalnego Sojowego. Wymieszać tuż przed jedzeniem.

i Autor: Shutterstock

3. Owsiane naleśniki

Składniki:

3/4 szklanki mąki pszennej

4 łyżki błyskawicznych płatków owsianych

1 łyżka cukru pudru

1½ łyżeczki proszku do pieczenia

1/2 łyżeczki soli

1 szklanka napoju Alpro Owsiane

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

2 łyżki oleju roślinnego

1 jajko

Niewielka ilość oleju do smażenia

i Autor: Materiał prasowy

Włóż wszystkie składniki do blendera lub robota kuchennego i zmiksuj je, aż uzyskasz jednolite i gładkie ciasto. Rozgrzej patelnię z odrobiną oleju. Wlewaj ciasto na patelnię, używając około ¼ szklanki masy na każdy naleśnik. Smaż kilka minut z każdej strony, aż naleśniki będą rumiane. Podawaj z ulubionym dżemem, polewami lub owocami.

*Ojo O, Jiang Y, Ojo OO, Wang X. The Association of Planetary Health Diet with the Risk of Type 2 Diabetes and Related Complications: A Systematic Review. Healthcare. 2023; 11(8):1120.

Colizzi C, Harbers MC, Vellinga RE, et al. Adherence to the EAT-Lancet Healthy Reference Diet in Relation to Risk of Cardiovascular Events and Environmental Impact: Results From the EPIC-NL Cohort. J Am Heart Assoc. 2023;12(8):e026318.

Karavasiloglou N, Thompson AS, Pestoni G, et al. Adherence to the EAT-Lancet reference diet is associated with a reduced risk of incident cancer and all-cause mortality in UK adults. One Earth. 2023;6(12):1726-1734.