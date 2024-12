Nie tylko Kevin! Gwiazdka pełna filmowych emocji z Play

i Autor: materiały prasowe Play

Święta to idealny czas, by nadrobić nowości z małego ekranu. O naszą uwagę bić się będą wtedy nie tylko najpopularniejsi nadawcy telewizyjni, ale i serwisy streamingowe. Play – oferujący usługi domowe, w tym telewizję – podpowiada, co warto obejrzeć w grudniu.

Play zapytał Polaków, jak najchętniej spędzają swój wolny czas. 58 proc. z nas spędza go w domu, oglądając filmy i seriale. W jaki sposób? Wciąż jeszcze przeważa tradycyjna telewizja, jednak serwisy streamingowe preferuje już 48 proc. z nas. Trudno wyobrazić sobie święta bez klasyków typu „Kevin sam w domu" czy „To właśnie miłość", jednak dziś oferta telewizyjna jest znacznie bogatsza, m.in. za sprawą serwisów streamingowych. Wśród ich zalet 70 proc. ankietowanych wymieniało fakt, że w streamingu można oglądać to co się chce, kiedy się chce, a 15 proc., że można obejrzeć cały serial za jednym razem. Play poleca świąteczne klasyki i emocjonujące premiery Na platformie Netflix w te święta czekają na was m.in. „Grinch" i „Holiday", czyli znane i lubiane hity, które dostarczą solidnej dawki uśmiechu i wzruszenia całej rodzinie. W drugi dzień świąt, gdy młodsi już zasną, będzie można emocjonować się nowym sezonem wielkiego hitu serialowego „Squid Game" (Netflix). Miłośnikom kina nadarzy się okazja, aby zobaczyć „Top Gun: Maverick" z Tomem Cruisem (dostępny m.in. w serwisie Max). Polskie produkcje również w Play A co słychać w rodzimym kinie? Można obejrzeć np. serial „Śleboda", a więc pierwszą polską produkcję SkyShowtime, która powinna zainteresować fanów serii kryminalnych. Jeśli wolicie coś lżejszego, sprawdzi się maraton „The Office PL" w CANAL+ Online, z biurową ekipą „Kropliczanki" w rolach głównych. Streamingowy zawrót głowy z Play Zastanawiacie się, którą platformę wybrać? A może wszystkie z wymienionych? Play oferuje najszerszy wybór streamingów – Netflix, Max, FilmBox+, CANAL+ Online, Viaplay oraz jako jedyny operator SkyShowtime i Amazon Prime. Wszystko w jednym miejscu, bez konieczności zakładania osobnych kont i pamiętania o subskrypcjach. A co z tymi, którzy wolą swobodnie skakać po kanałach? Dla nich fioletowy operator ma aż 215 kanałów z różnorodnym repertuarem, dzięki któremu każdy znajdzie coś dla siebie. Partnerem materiału jest Play