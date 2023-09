Niepełnosprawni też mają rodziny

Rodziny wychowujące niepełnosprawne dzieci lub opiekujące się dorosłą OzN jeszcze nie tak dawno spotykały się z bardzo negatywnym nastawieniem innych ludzi. Częsta była bowiem opinia, że niepełnosprawni powinni przebywać w swoich domach i unikać publicznych przestrzeni, chodzić do szkół specjalnych, żyć z niewielkich rent. Dlatego mało kto widział potrzebę np. likwidowania barier architektonicznych w muzeach, teatrach, na dworcach czy stadionach.

Konsekwentna i wieloletnia edukacja społeczeństwa wiele zmieniła, gdyż większość Polaków pozytywnie odnosi się do postulatów integracji OzN w wymiarze edukacji, sportu czy kultury.

Mniej jednak uwagi poświęca się rodzinom, w których żyją osoby z niepełnosprawnościami. Tymczasem to właśnie funkcjonowanie tych rodzin, możliwość zapewnienia dzieciom i rodzicom wszystkich potrzeb wpływa najmocniej na jakość, poziom życia OzN. Przede wszystkim społeczeństwo musi dostrzec, że rodziny w których żyją niepełnosprawni to są takie same rodziny jak wszystkie, że nie wystarczy tylko zadbać o ich potrzeby materialne, gdyż oni również mają inne potrzeby i aspiracje: chcą jeździć na wakacje, chodzić do kina lub teatru, odwiedzać kawiarnie i restauracje, uprawiać sport i realizować szereg innych aktywności, choćby w sferze nauki, biznesu i polityki. Coraz mniej bowiem jest dziedzin, sfer życia społecznego i publicznego, które można by uznać za „niedostępne dla niepełnosprawnych”.

Podniesieniu świadomości społeczeństwa w tym obszarze służy projekt „Rodzina Bez Barier”, który zainicjowała Fundacja na rzecz umacniania więzi rodzinnych i społecznych Neuron Plus. To kolejna część rozpoczętej kilka lat temu szerokiej kampanii społecznej „Stop Barierom”. Tym razem chodzi właśnie o pokazanie, że rodziny z osobami niepełnosprawnymi funkcjonują tak jak inne rodziny, choć oczywiście muszą się mierzyć z dodatkowymi wyzwaniami.

