Czołowe zderzenie w Mokrzynie pod Bytowem raniło trzy osoby, w tym dwoje dzieci.

Do wypadku na drodze krajowej nr 20 doprowadził według wstępnych ustaleń kierowca dodge'a, który zjechał na przeciwległy pas.

Poszkodowani trafili do szpitala, a szczegóły ich stanu i przyczyny zdarzenia wyjaśnia policja.

Chcesz wiedzieć, co dalej z poszkodowanymi i jakie są wyniki śledztwa?

Mokrzyn. Wypadek na DK 20. Czołowe zderzenie audi i dodge'a

53-letni kierowca audi, towarzyszący mu 6-letni chłopiec i 13-latek podróżujący dodgem zostali ranni w wypadku w Mokrzynie pod Bytowem na drodze krajowej nr 20. Do czołowego zderzenia doszło we wtorek, 13 stycznia, po godz. 15.30.

- Wstępne ustalenia wskazują, że kierujący dodgem z nieustalonych przyczyn nagle zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z jadącym prawidłowo kierowcą audi - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Bytowie.

Jak powiedział "Super Expressowi" sierż. szt. Dawid Łaszcz, rzecznik KPP w Bytowie, wszyscy poszkodowani trafili do szpitala, ale nie wiadomo, w jakim są stanie, natomiast nic nie stało się prowadzącemu dodge'a mężczyźnie. Na miejscu mogą jeszcze występować utrudnienia w ruchu.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.