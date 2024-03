Nowa oferta wielkanocna w sklepach Żabka

Krwiomocz? Działaj! To może być rak pęcherza moczowego

Żabka w nadchodzącym okresie świątecznym proponuje swoim klientom m.in. wielkanocne, limitowane produkty marek własnych. W tym celu przygotowała m.in. kolejną odsłonę akcji „Głodny?”. W ramach oferty „Głodny Tradycji?” będzie można spróbować znanych, jak i całkiem nowych świątecznych przysmaków.

Do tegorocznych nowości należy Kanapka Trójkąt Wielkanocna Tomcio Paluch. To kanapka z szynką wędzoną i jajkiem, wzbogacona dressingiem chrzanowym. Produkt dostępny będzie w sklepach Żabka (do 9 kwietnia lub wyprzedania) w promocyjnej cenie 8,99 zł z aplikacją Żappka.

W asortymencie Żabka Café pojawił się też Hot Dog MAX z kiełbasą jałowcową. Ta limitowana wersja hot doga z sosem chrzanowym jest dostępna w sklepach Żabka (do 9 kwietnia lub do wyprzedania) w promocyjnej cenie 7,50 zł z aplikacją Żappka.

Osobom „głodnym tradycji” atmosferę Świąt Wielkanocnych poczuć pozwoli z pewnością żurek z boczkiem i białą kiełbasą Szamamm. Przy zakupie dwóch sztuk z aplikacją Żappka tę tradycyjną wielkanocną zupę od 27.03 będzie można nabyć już w cenie 6,50 zł przy zakupie dwóch sztuk.

Oprócz produktów spożywczych, w sklepach Żabka od 26 marca będą dostępne także bukiety składające się z 10 szt. pięknych tulipanów do udekorowania wielkanocnego stołu, w cenie 19,99 zł.

Wielkanocne zakupy tańsze dzięki promocjom

W tygodniu poprzedzającym Wielkanoc, tj. od 25 do 30 marca, w ramach akcji „Żabkobranie w super cenie dobieranie” klienci, robiąc zakupy za co najmniej 10 zł, będą mogli kupić w niższej cenie – za jedyne 5 zł za sztukę – wielkanocne produkty, takie jak: jajka, majonez, kiełbasę białą czy olej rzepakowy. Z kolei w ramach akcji „Wiosenna eksplozja promocji”, każdego dnia w sklepach Żabka dostępna będzie codziennie nowa promocja z codziennie innym produktem z kategorii napojów, słonych przekąsek, słodyczy impulsowych, familijnych i prezentowych.

Szczegółową ofertę Żabki można znaleźć na stronie: https://www.zabka.pl/gazetka-promocyjna