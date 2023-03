Nowoczesne wojsko – bezpieczna Ojczyzna

Wyniki Lotto z 07.03.2023, Lotto Plus. Jakie padły liczby? Najnowsze losowanie. Czy i gdzie padła szóstka?

Wszystko, co warto wiedzieć o depilacji laserowej. Wady i zalety tego zabiegu

Siły Zbrojne RP przechodzą intensywną transformację. Zamawiamy nowoczesny sprzęt m.in. Patrioty, system Narew, zestawy Piorun, systemy Poprad, Himarsy, myśliwce F-35 i FA-50, czołgi Abrams, Bayraktary, śmigłowce AW101 i AW149, satelity, tam gdzie to możliwe zamawiamy uzbrojenie polskiej produkcji. Równolegle wzrasta liczebność Wojska Polskiego – koniec 2022 r. to 164 tys. żołnierzy. Konsekwentnie realizujemy cel 300 tysięcznej armii, w tym 50 tysięcy żołnierzy WOT i 250 tysięcy żołnierzy zawodowych. Odtwarzamy zlikwidowane przez naszych poprzedników jednostki wojskowe - tworzymy nowe formacje: 18. Dywizję Zmechanizowaną i 1. Dywizję Piechoty Legionów.

Renoma Wojska Polskiego i pozycja Polski konsekwentnie rośnie również na arenie międzynarodowej. Polska jest liderem na wschodniej flance NATO, mamy silne wsparcie sojuszników. W Polsce przebywa ponad 10 000 żołnierzy sił NATO. Jesteśmy jednym z liderów pomocy udzielanej Ukrainie. Dotyczy to zarówno wymiaru humanitarnego, jak i wojskowego.

Wojsko Polskie jest atrakcyjnym pracodawcą, który gwarantuje jasne i perspektywiczne warunki zatrudnienia. W 2023 r. najniższa stawka uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego wynosi 4.960 zł miesięcznie, w porównaniu do 2015 r. to wzrost o 2460 zł. Przeciętne uposażenie przekracza 6.000 zł. Wprowadziliśmy kolejne świadczenia motywacyjne - po 15 latach służby wojskowi otrzymają dodatkowe 5 proc. uposażenia oraz 1 proc. za każdy kolejny rok (do maksimum 15% po 25 latach służby). Benefitów jednak jest znacznie więcej.

Wojsko Polskie to atrakcyjne, nowoczesne miejsce pracy. Jakie są warunki służby i oferty zatrudnienia będzie można sprawdzić 17 i 18 marca podczas Wojskowych Targów Służby i Pracy w Olsztynie i w 15 miejscowościach w każdym województwie. Szczegóły na stronie MON. Zapraszamy!