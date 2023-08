Obrazy młodych artystów na dworcach!

Obrazy, które powstały z inspiracji jej fraszkami można zobaczyć na dworcach PKP w Katowicach, Krakowie i Częstochowie oraz Lotnisku w Radomiu. I będą tam pokazywane go grudnia. Założeniem projektu „Stacja Kultura” jest propagowanie wiedzy na temat sztuki oraz twórczości młodych artystów szerokiemu kręgowi odbiorców. Każdej wystawie towarzyszy wernisaż.

- W ostatnich latach coraz częściej możemy zauważyć jak sztuka inspiruje, przenika do różnych dziedzin i obszarów życia. Wychodzi z galerii, wykracza poza obszary swojej działalności, wyznacza nowe standardy. Młodzi artyści swoją odmiennością i kreatywnością przyciągają nowych odbiorców sztuki. Ze sztuką możemy obcować niemal wszędzie – pojawia się na ulicach, na ścianach i elewacjach kamienic, w galeriach handlowych czy dworcach kolejowych – mówi Bożena Marczykowska - kurator wystawy „Stacja Kultura” w Radomiu, Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta. - Czy tworzyć też można wszędzie… udowodnili to nasi uczniowie klas młodszych Liceum Sztuk Plastycznych, którzy pod okiem nauczycieli projektowania graficznego podjęli wyzwanie projektu „Stacja Kultura” i stworzyli koncepcje ilustracji do fraszek p. Marleny Wilbik. Choć twórczość pani Marleny nie jest łatwa w odbiorze wśród najmłodszej młodzieży, podjęliśmy to wyzwanie. Udział w projekcie stał się wspaniałą okazją do zaprezentowania dotychczasowego dorobku artystycznego szkoły – ocenia kuratorka.

Projekt realizowany jest pod patronatem artystycznym Klubu Pod Jaszczurami w Krakowie, honorowym Sejmowej Komisji Kultury oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

IKR