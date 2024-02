Od 1 lutego wniosek 800+ złożysz przez Bank Pekao. Sprawdź promocje dla najmłodszych

Od początku roku Bank Pekao kusi nie tylko nowymi promocjami, ale także możliwością składania wniosków o świadczenie rodzina 800+! Jak to działa? Podpowiadamy!

Jak złożyć wniosek 800+ w Pekao

Z rządowego programu wsparcia dla rodzin 800+ (dawniej 500+) mogą korzystać dzieci do ukończenia 18 r.ż. Od 1 lutego 2024 r. o świadczenie na nowy okres 2024/2025 mogą się starać klienci Banku Pekao, składając wniosek za pośrednictwem bankowości internetowej (serwis Pekao24) i mobilnej (aplikacja PeoPay). Taką możliwość mają zarówno obywatele Polski, jak i Ukrainy. Samo wypełnienie formularza nie powinno przysporzyć żadnych problemów – jest on bardzo intuicyjny i prosty.

Więcej szczegółów na stronie: https://www.pekao.com.pl/dla-rodziny.

Nauka oszczędzania

Myślisz o przyszłości swojego dziecka? Warto już dziś zadbać o edukację finansową najmłodszych. W Banku Pekao oferta dla dzieci i młodych dorosłych jest naprawdę szeroka, na uwagę zasługują m.in.:

dla małych do 6 lat – każdy rodzic chce troszczyć się o swoje dziecko już od pierwszych dni. Konto oszczędnościowe Mój Skarb można założyć już w dniu narodzin dziecka. Rodzic zakładając dziecku konto osobiste teraz, może zyskać dodatkową nagrodę na start.

– każdy rodzic chce troszczyć się o swoje dziecko już od pierwszych dni. Konto oszczędnościowe Mój Skarb można założyć już w dniu narodzin dziecka. Rodzic zakładając dziecku konto osobiste teraz, może zyskać dodatkową nagrodę na start. dla dużych od 6 do 12 lat – zamiast oszczędzać do tradycyjnej skarbonki dziecko może zacząć oszczędzać w wirtualnej skarbonce w aplikacji na telefon. Później może przelać zebrane pieniądze ze skarbonki do portfela (konto osobiste dziecka), a następnie kupić wymarzoną rzecz płacąc za nią swoją kartą płatniczą.

– zamiast oszczędzać do tradycyjnej skarbonki dziecko może zacząć oszczędzać w wirtualnej skarbonce w aplikacji na telefon. Później może przelać zebrane pieniądze ze skarbonki do portfela (konto osobiste dziecka), a następnie kupić wymarzoną rzecz płacąc za nią swoją kartą płatniczą. dla nastolatków (od 13 lat) – naucz dziecko samodzielności i zaradności z własnym kontem, kartą i aplikacją.

Dodatkowo, do 26. roku życia młody dorosły będzie miał 0 zł za prowadzenie konta, 0 zł za obsługę karty do konta, 0 zł za bankomaty.

W Banku Pekao rodzinne bankowanie jest proste. Dlaczego? Wszystko jest dostępne w jednym miejscu w Panelu rodzica, które może służyć za centrum dowodzenia. Możesz tam obserwować finanse swojego dziecka oraz w łatwy sposób wybrać i otworzyć dla dziecka nowe produkty bankowe

Promocje dla dzieci

Od 1 lutego dla małych i trochę większych klientów, Bank Pekao przygotował nową promocję, które jeszcze bardziej zachęca do odkładania pieniędzy.

Spełnij poniższe warunki i zyskaj 200 zł w promocji

200 zł otrzyma dziecko w wieku 0-5 lat, gdy spełni następujące warunki:

Rodzic ma założyć dziecku Konto Przekorzystne i zapisać je do promocji – ma na to czas do 29 lutego 2024 r. Na dzień 30 kwietnia 2024 r. dziecko ma mieć na koncie ponad 200 zł.

200 zł otrzyma dziecko w wieku 6-12 lat, gdy spełni następujące warunki:

Rodzic ma założyć dziecku wszystkie produkty znajdujące się w Pakiecie PeoPay KIDS (Konto Przekorzystne, konto oszczędnościowe Mój Skarb, kartę Mastercard PeoPay KIDS oraz aplikację PeoPay KIDS) i zapisać je do promocji do 29 lutego 2024 r. Do 30 kwietnia 2024 r. dziecko ma zalogować się do aplikacji PeoPay KIDS i zapłacić min. 3 razy kartą Mastercard PeoPay KIDS lub BLIK.

Rodzic ma założyć dziecku Konto Przekorzystne, kartę Mastercard Debit FX i aplikacją PeoPay do 29 lutego 2024 r. Do 30 kwietnia 2024 r. dziecko ma zalogować się do aplikacji PeoPay i zapłacić min. 3 razy kartą Mastercard Debit FX lub BLIK.

Co z nagrodą? Po spełnieniu powyższych warunków, bank przeleję na konto premię w wysokości 200 zł do 31 maja 2024 r.

Warto założyć swojemu dziecku konto już dziś, aby obserwować jego radość, naukę samodzielności i bezpiecznego wchodzenia w świat finansów.

Promocja na koncie oszczędnościowym

Aż do 3 kwietnia bieżącego roku trwa promocja na koncie oszczędnościowym dla dzieci! Na nowo otwartym koncie dziecko zyska 7% w skali roku do 5000 zł przez pierwsze 5 miesięcy od otwarcia.

Więcej szczegółów na temat promocji znajduje się na stronie: pekao.com.pl/promocje-dla-dzieci.