OD ŁUKASIEWICZA do nowoczesnego koncernu

Wszystko zaczęło się w1854 roku, gdy Ignacy Łukasiewicz, aptekarz i wizjoner, uruchomił w Bóbrce pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej. To tam narodził się nie tylko polski, ale i światowy przemysł naftowy i gazowniczy. Łukasiewicz, którego dziś nazywamy ojcem przemysłu naftowego, był nie tylko wynalazcą i przedsiębiorcą. To on, wraz ze swoimi wspólnikami, wprowadził pionierskie metody wydobycia, budował pierwsze rafinerie i destylarnie, a jednocześnie tworzył podstawy nowoczesnej kultury korporacyjnej.

Zakładał kasy brackie – prekursorki dzisiejszych systemów ubezpieczeń społecznych, dbał o edukację pracowników, budował drogi i szkoły. Jego motto „Światła, światła i pracy dla ubogiego kraju i ludu” doskonale oddaje społeczną wrażliwość, która do dziś pozostaje istotnym elementem etosu branży wydobywczej. W kolejnych dekadach polski przemysł gazowniczy dynamicznie rozwijał się. W 1912 roku powstał pierwszy gazociąg łączący złoża z rafinerią w Borysławiu. W latach 20. XX wieku gaz ziemny dotarł do pierwszych miast. Przełomowym momentem było wykorzystanie go w1933 roku jako surowca do produkcji amoniaku w Państwowej Fabryce Związków Azotowych w Tarnowie – to zapoczątkowało rozwój przemysłu chemicznego opartego na gazie ziemnym. Dziś, po 170 latach od pionierskich dokonań Łukasiewicza, jego dziedzictwo znajduje kontynuację w działaniach ORLENU. Koncern, wykorzystując półtorawieczne doświadczenie w poszukiwaniu i eksploatacji złóż ropy i gazu, tworzy nową jakość w branży wydobywczej, wykorzystując do tego nowatorskie technologie i systemy informatyczne. Można powiedzieć, że gazownictwo to tradycyjnie innowacyjny biznes.

