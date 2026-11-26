Renta wdowia to tak zwany „zbieg świadczeń”, czyli sytuacja, w której wdowie lub wdowcowi przysługuje prawo do renty rodzinnej oraz do innego świadczenia (na przykład własnej emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy). Wcześniej nie można było łączyć tych świadczeń: przepisy pozwalały na pobieranie tylko jednego z nich.

Dzięki rencie wdowiej wprowadzonej od 1 lipca 2025 roku można otrzymywać jedno świadczenie w pełnej wysokości oraz część drugiego świadczenia. Aktualnie to 15 procent kwoty tego drugiego świadczenia.

Od 1 stycznia 2027 roku będzie to już 25 procent drugiego świadczenia. Przeciętna korzyść z renty wdowiej wyniesie wtedy nawet 600 zł miesięcznie (wzrost o ok. 200 zł). Można wybrać, które świadczenie otrzyma się w całości, a które w części – tak, żeby było to korzystniejsze.

Osoby, które mają już przyznaną rentę wdowią, otrzymają wyższe świadczenie automatycznie, bez konieczności składania kolejnego wniosku.

Kto może liczyć na wsparcie?

Aby otrzymać rentę wdowią, trzeba spełnić kilka warunków:

osiągnąć wiek emerytalny, który dla kobiet wynosi 60 lat a dla mężczyzn 65 lat,

pozostawać we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka,

nabyć prawa do renty rodzinnej nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego,

nie zawrzeć ponownie związku małżeńskiego.

Staż małżeński nie ma wpływu na decyzję o przyznaniu renty, a wypłata świadczenia ustaje w momencie zawarcia kolejnego małżeństwa.

Nie masz pewności? Dowiedz się więcej

Wciąż nie masz pewności, czy przysługuje Ci renta wdowia? Szczegóły dotyczące tego świadczenia znajdziesz na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl , lub pod numerem infolinii ZUS. Działa też specjalna strona, na której znajduje się ankieta , w której – w poszczególnych krokach – odpowiadasz na pytania o swoją sytuację.

To proste. Aby otrzymać rentę wdowią, musisz mieć prawo do co najmniej dwóch świadczeń, z czego jedno musi być rentą rodzinną.

Ważne! Suma świadczeń wypłacanych z rentą rodzinną nie może być wyższa niż trzykrotność emerytury minimalnej. Do tego limitu wliczamy świadczenia, które będą wypłacane łącznie, a także świadczenia wypłacane przez instytucje zagraniczne oraz inne niż jednorazowe świadczenia i dodatki wypłacane na podstawie ustawy emerytalnej lub odrębnych przepisów.

Przez rentę rodzinną rozumiemy nie tylko tę, którą wypłaca ZUS, ale również rentę rodzinną, którą wypłacają inne instytucje emerytalno-rentowe, np. rentę rodzinną dla rolników, a także wojskową i policyjną rentę rodzinną.

Ważne wsparcie po stracie

Renta wdowia to realne wsparcie dla budżetów domowych ponad miliona seniorek i seniorów, którzy po utracie małżonka, nierzadko po kilkudziesięciu wspólnych latach, muszą mierzyć się z nową, trudniejszą rzeczywistością. Utrata współmałżonka często oznacza nie tylko trudne doświadczenie życiowe, lecz także pogorszenie sytuacji finansowej. Renta wdowia pomaga zachować większą stabilność dochodów i ograniczyć skutki spadku domowego budżetu. To ważne wsparcie dla osób, które po śmierci bliskiej osoby muszą samodzielnie mierzyć się z codziennymi wydatkami.

Od początku działania renty wdowiej wypłatę świadczenia otrzymało już ok. 1,1 mln osób.

Pytania i odpowiedzi

Pobieram już rentę wdowią. Czy muszę złożyć nowy wniosek, żeby od stycznia 2027 roku dostawać 25 procent?

Nie. ZUS przeliczy świadczenie automatycznie. Od 1 stycznia 2027 roku druga część świadczenia wzrośnie z 15 do 25 procent bez żadnego wniosku i bez wizyty w placówce. Dotyczy to także osób, którym renta wdowia zostanie przyznana do końca 2026 roku.

Czy po podwyżce do 25 procent każdy dostanie więcej?

Nowa wysokość obejmie wszystkie osoby pobierające rentę wdowią. Nadal obowiązuje jednak limit: suma świadczeń wypłacanych razem nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Od 1 marca 2026 roku do 28 lutego 2027 roku to 5935,47 zł brutto. Jeśli po podwyżce suma przekroczy limit, wypłata zostanie pomniejszona o nadwyżkę, więc wzrost będzie mniejszy.

Mam 75 lat, w styczniu zmarł mój mąż. Oboje pobieraliśmy najniższe emerytury, co pozwalało nam jakoś przeżyć. Teraz zostałam tylko ze swoją emeryturą i moja sytuacja materialna bardzo się pogorszyła. Czy mam prawo do renty wdowiej?

Tak. Przysługuje Pani jedno świadczenie w całości oraz 15 procent drugiego, a od 1 stycznia 2027 roku 25 procent. Jeśli nie ma Pani jeszcze przyznanej renty rodzinnej po mężu, najpierw trzeba złożyć wniosek o nią, a potem wniosek o rentę wdowią (formularz ERWD). Oba wnioski można złożyć w tym samym czasie.

Oboje z mężem pracowaliśmy ponad 40 lat i mamy wysokie emerytury. Mąż zmarł w lutym, co pogorszyło moją sytuację finansową. Jestem osobą przewlekle chorą i dużą część świadczenia wydaję na leki i rehabilitację. Czy renta wdowia poprawi moją sytuację?

To zależy od wysokości Pani świadczeń. Renta wdowia przysługuje, jeśli łączna kwota świadczeń, razem z wypłacanymi stale dodatkami, nie przekracza trzykrotności najniższej emerytury. Od 1 marca 2026 roku do 28 lutego 2027 roku to 5935,47 zł brutto, a limit rośnie co roku z marcową waloryzacją.