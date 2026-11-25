Napad na nastolatków w Tarnowie. Użył gazu i bił po twarzy. Łupem padł kalendarz adwentowy

Używał gazu łzawiącego, a trzy osoby uderzył w twarz. Jego łupem padł... kalendarz adwentowy wart 60 złotych.

O rozboju poinformowała w środę, 25 listopada małopolska policja. Do napadu doszło w sobotę, 21 listopada wieczorem na jednym z tarnowskich skwerów. Siedziała tam grupa siedmiorga nastolatków w wieku od 15 do 17 lat. W pewnym momencie podszedł do nich nieznajomy chłopak, który według relacji pokrzywdzonych wyglądał na około 20 lat.

Napastnik zaczął grozić nastolatkom, żądać od nich pieniędzy i cennych przedmiotów. Na groźbach się nie skończyło. Chłopak użył gazu łzawiącego i uderzył trzy osoby w twarz. Jednemu z nastolatków zabrał... kalendarz adwentowy o wartości 60 złotych, a następnie uciekł. Nastolatkowie zawiadomili o wszystkim policję.

Napadł na grupę nastolatków. Okazało się, że sam ma zaledwie 16 lat

Sprawą zajęli się funkcjonariusze Komisariatu Policji Tarnów-Centrum. Okazało się, że napastnik jest młodszy, niż przypuszczali pokrzywdzeni. Policjanci zatrzymali 16-latka już następnego dnia po zdarzeniu. Chłopak został umieszczony w policyjnej izbie dziecka.

Po zebraniu dowodów funkcjonariusze doprowadzili nastolatka do sądu w Tarnowie. Sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu go w ośrodku wychowawczym.

„Młody wiek nie oznacza bezkarności. Grożenie innym i używanie przemocy, aby odebrać im ich własność, ma poważne konsekwencje także dla osób nieletnich” – pisze w komunikacie małopolska policja. W tym przypadku łupem napastnika miał paść przedmiot wart zaledwie 60 złotych, jednak użycie przemocy sprawiło, że sprawa dotyczy rozboju, a nie zwykłej kradzieży.

Sonda Czy kary za rozbój powinny być bardziej surowe? Tak Nie Nie mam zdania