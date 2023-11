Odbierz czujnik dymu do każdego nowego ubezpieczenia mieszkania w LINK4

Sezon jesienno-zimowy jest szczególnie niebezpieczny. To właśnie wtedy szczególnie rośnie ryzyko pożarów. Rocznie w Polsce w obiektach mieszkalnych notuje się ponad 32 tysiące takich zdarzeń. Często wynikają one z błędów popełnianych przez nas samych, np. z powodu nieuważnego obchodzenia się z urządzeniami grzewczymi. Farelki, dmuchawy, kominki - ich niewłaściwe użytkowanie, takie jak zasłanianie, stawianie w niebezpiecznych miejscach lub niewłaściwa konserwacja, może prowadzić do nieszczęścia.

Groźne przeciążenia

Częstym powodem powstania ognia są przeciążenia elektryczne. Wystarczy, że wiele urządzeń pracuje jednocześnie na jednym przedłużaczu lub gniazdku, przekraczając dopuszczalne limity obciążenia. To może spowodować nagrzewanie się przewodów elektrycznych. W skrajnych przypadkach, jeśli przewody czy lub izolacja są uszkodzone lub w złym stanie, mogą występować iskry oraz zwarcia, co stanowi bezpośrednie zagrożenie.

Warto zrobić wszystko, by nie dopuścić do nieszczęścia i zawczasu zabezpieczyć swój dom i najbliższych. LINK4 pomaga w tym bardzo konkretnie – dodając do każdej nowej polisy ubezpieczeniowej na dom atestowany czujnik dymu.

W Polsce nie ma obowiązku instalowania czujników dymu w prywatnych gospodarstwach domowych, ale według opinii strażaków, posiadanie takiego urządzenia jest zdecydowanie zalecane. To samo dotyczy czujnika czadu, który powinieneś posiadać, jeśli korzystasz z kominka czy piecyka gazowego. To również może uratować życie!

Teraz dostaniesz czujnik dymu z polisą LINK4 Dom

Od listopada firma LINK4 ruszyła z nową akcją promocyjną, która ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w domach i mieszkaniach. Klienci, którzy kupią nową polisę LINK4 Dom, otrzymają także czujnik dymu. Wystarczy się zarejestrować na stronie LINK4.

- Łatwiej zapobiegać zagrożeniom, niż potem je „leczyć”. Dzięki reakcji czujnika domownicy mają czas, aby ewakuować się bezpiecznie z budynku i powiadomić służby ratownicze. Teraz w prosty sposób można od nas taki czujnik otrzymać i zapewnić sobie i bliskim więcej spokoju – mówi Agata Ambroziak-Rogulska, dyrektor Departamentu Produktu LINK4.

Czujnik dymu działa zupełnie autonomicznie, stale monitorując zamknięte pomieszczenia. Ten mały, lecz niezwykle skuteczny detektor, wykorzystuje najnowsze technologie sensoryczne, aby reagować na nawet na najmniejsze ilości dymu powstającego w początkowej fazie pożaru. W momencie wykrycia dymu czujnik natychmiast włącza sygnalizację dźwiękową, informując domowników o potencjalnym niebezpieczeństwie.

Jak otrzymać nagrodę? To proste!

Wystarczy wejść na stronę LINK4.pl, skontaktować się z infolinią lub agentem współpracującym z LINK4. Aby skorzystać z promocji, wartość ubezpieczenia powinna wynosić minimum 250 zł, a dany klient nie może mieć aktywnej ochrony ubezpieczeniowej na konkretną nieruchomość na dzień poprzedzający zawarcie nowej umowy. Składka może być opłacona jednorazowo lub w ratach. Następnie należy wypełnić krótki formularz dostępny na stronie: https://www.link4.pl/czujniki-dymu. Promocja trwa od 01.11.2023 r. do wyczerpania zapasów (2000 sztuk).

Nie ryzykuj. Tak zabezpieczysz swój dom

LINK4 od lat oferuje szeroki zakres produktów ubezpieczeniowych, w tym ubezpieczenia nieruchomości. Polisa LINK4 Dom zapewnia wszechstronną ochronę przed różnego rodzajami ryzyka i nieoczekiwanymi zdarzeniami jak pożary, włamania oraz uszkodzenia wynikłe z warunków atmosferycznych, takich jak burze, wichury, czy też nadmiar śniegu.

Polisa LINK4 obejmuje ubezpieczeniem nie tylko budynek, ale również wyposażenie. Pozwala uzyskać odszkodowanie w przypadku utraty czy zniszczenia rzeczy pozostających w domu, czy mieszkaniu: mebli, pamiątek, sprzętu RTV/AGD czy innych cennych przedmiotów.

Ubezpieczenie Dom ma jeszcze więcej zalet. Obejmuje również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Takie OC może przydać się w całym szeregu zdarzeń – od nieumyślnego zalania sąsiada, po przypadkowe uszkodzenie czyjegoś mienia.

Bardzo pomocnym dodatkiem do polisy Dom jest także Assistance. To tzw. „złota rączka” na telefon. Umożliwia skorzystanie z usług fachowców, którzy w razie nagłych zdarzeń losowych pomogą w naprawie m.in. instalacji elektrycznej czy hydraulicznej. Dotyczy to sytuacji, gdy np. na skutek włamania zostały uszkodzone zamki w drzwiach wejściowych czy okna lub potrzebujemy pomocy hydraulika, bo z pękniętej rury wypływa woda.

Ochrona nie tylko dla domu

Ubezpieczenie DOM od LINK4 obejmuje ochroną różne typy nieruchomości. Może to być zarówno dom jednorodzinny, mieszkanie, jak i dom letniskowy. W LINK4 możesz ubezpieczyć nawet nieruchomość, która jest dopiero w budowie. Warto też wiedzieć, że polisa obejmuje ochroną nie tylko budynek mieszkalny, ale i przynależne do niego pomieszczenia, np. piwnicę, strych czy garaż.

Zwróć uwagę na szczegóły

Ubezpieczenie zawsze dobierane jest indywidualnie. W związku z tym cena polisy będzie uzależniona od nieruchomości i mienia, które ubezpieczasz. Zależy ona od kilku czynników - na przykład wartości domu czy jego położenia.

Polisa w LINK4 jest bardzo elastyczna. Sam określasz jakie mienie chcesz ubezpieczyć i sumę, do jakiej chcesz je ubezpieczyć. Należy pamiętać, że powinna ona odpowiadać wartości ubezpieczonego mienia, ponieważ podana kwota będzie maksymalną wysokością odszkodowania, jaką firma wypłaci za szkodę.

Jak kupić ubezpieczenie?

Ubezpieczenie LINK4 DOM dostępne jest w LINK4. Szczegóły i wyłączenia odpowiedzialności należy sprawdzić w OWU dostępnym na www.link4.pl.

Warto też zasięgnąć fachowej porady konsultantów na infolinii 22 444 44 44 lub zapytać o szczegóły agenta ubezpieczeniowego współpracującego z LINK4.

