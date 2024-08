Odetchnij pełną piersią Oczyszczacz powietrza z jonizatorem – dowiedz się, dlaczego warto go mieć

Co po wakacyjnej stłuczce? Możesz naprawić samochód szybko i taniej niż myślisz. Sprawdziliśmy to dla ciebie!

Oprócz zanieczyszczeń powietrza, wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie mają też alergeny - wszędobylski kurz, sierść zwierząt i pyłki roślin. Nie wspominając o bakteriach, wirusach i zarodnikach grzybów (np. pleśń), które też są obecne w powietrzu. Mając tego świadomość, zainwestowanie w dobrej jakości oczyszczacz powietrza to konieczność. Tu warto wziąć pod uwagę jeszcze jeden aspekt – funkcję jonizacji powietrza. Oczyszczacz z jonizatorem jeszcze szybciej wyeliminuje zanieczyszczenia z powietrza wokół nas i zniweluje przy tym objawy alergii, zmęczenia czy dekoncentracji. Wprawi nas w lepszy nastrój, zapewni spokojny, efektywny sen, a co ważniejsze – ochronę zdrowia naszego i naszych bliskich.

Jak działa oczyszczacz powietrza

Jest to urządzenie wyposażone w filtry, przez które przepuszczane jest powietrze. Zwykle jest filtr wstępny, węglowy i filtr HEPA (używany w branży medycznej). Przefiltrowane powietrze jest wolne pyłów (PM 2.5 i PM 10), bakterii, pyłków roślin, a także nieprzyjemnych zapachów np. po gotowaniu w kuchni. Dzięki pracy oczyszczacza powietrze w twoim domu staje się czystsze i bezpieczniejsze. W ten sposób możemy zadbać o zdrowie całej rodziny, zarówno dzieci i seniorów, alergików, astmatyków czy osoby schorowane i leżące. Korzystanie z urządzenia filtrującego powietrze zwiększa odporność organizmu na choroby i alergie, a także poprawia koncentrację, sen i samopoczucie. To szczególnie ważne w sezonie grzewczym, gdy emisja zanieczyszczeń do powietrza jest znacznie wyższa niż w okresie wakacyjnym.

Jonizacja powietrza, czyli co

Jonizator powietrza to urządzenie, które produkuje jony ujemne (aniony). Jony naładowane ujemnie (jony z przewagą elektronów nad protonami) wspomagają oczyszczanie powietrza: przyczepiają się do krążących w powietrzu kationów zanieczyszczeń, czyli cząstek dodatnich. To powoduje ich obciążenie i w efekcie „uwięzienie” w filtrach bądź opadanie na podłogę (zgodnie z siłami grawitacji).

Jonizator jest doskonałą propozycją dla astmatyków i osób uczulonych. Jony ujemne nie tylko pomagają eliminować alergeny (np. pyłki czy zarodniki pleśni), ale też łagodzą objawy alergii. Poza tym mają wiele dobroczynnych właściwości dla zdrowia i samopoczucia: wzmacniają odporność, poprawiają nastrój. Nie bez powodu wyjątkowo dobrze czujemy się na łonie natury: blisko wodospadu czy nad morzem, w takich miejscach powietrze jest bogate w jony ujemne.

Jeden oczyszczacz, jedno pomieszczenie

O tym, czy dane urządzenie będzie pracowało efektywnie, decyduje m.in. miejsce jego ustawienia oraz warunki panujące w naszym mieszkaniu czy domu tj. wentylacja, umiejscowienie okien, a nawet dużych mebli. Niezależnie od swojego rozmiaru, oczyszczacz stacjonarny nie jest w stanie oczyścić powietrza w kilku pomieszczeniach jednocześnie. Większość urządzeń jest przeznaczona do pracy na powierzchni od 15 do 30 m², co sugeruje, że oczyszczacz spełni swoją rolę np. w małej kawalerce, bez barier w postaci ścian, drzwi czy długiego korytarza lub w jednym pomieszczeniu w mieszkaniu np. gdy połączony jest salon z kuchnią. W przypadku ograniczonego budżetu warto wybrać jedno lub dwa pomieszczenia, z których najczęściej korzystamy np. sypialnię i kuchnię. Najlepiej postawić oczyszczacz w pobliżu okien, przez które przedostaje się najwięcej zanieczyszczeń. Warto pamiętać o tym, by zapewnić swobodny dostęp powietrza do filtrów. Do wyboru mamy oczyszczacze stacjonarne i przenośne.

Stacjonarny oczyszczacz powietrza

W przypadku stacjonarnych urządzeń dobrym wyborem jest oczyszczacz powietrza Zepter TherapyAir® iOn. Dlaczego? Ponieważ w 99,9 proc. usuwa z powietrza szkodliwe pyły, bakterie, wirusy i grzyby. Swoją skuteczność zawdzięcza 5 filtrom i funkcji jonizacji:

Filtr antystatyczny (usuwa większe cząstki kurzu, pleśni i sierści zwierząt),

Filtr antybakteryjny (eliminuje pyłki i mniejsze cząstki kurzu oraz bakterie o rozmiarach mniejszych bądź równych 1 mikronowi),

Filtr RED HEPA H13 (nie tylko wychwytuje wirusy, bakterie, zarodniki grzybów i pyłki, ale też eliminuje organizmy chorobotwórcze i ich namnażanie wewnątrz filtra),

Filtr antyalergiczny (zawiera wyciąg a liści miłorzębu japońskiego, kompleks srebra i środek antybakteryjny, niszczy zanieczyszczenia biologiczne i alergeny),

Filtr węglowy (usuwa dym tytoniowy, toksyczne gazy i nieprzyjemne zapachy)

Ten model dostępny jest w dwóch kolorach: czarnym i białym. Można go zawiesić na ścianie – zaoszczędzimy w ten sposób miejsce w pomieszczeniu. Ma 5 prędkości pracy i 3 tryby: cyrkulacyjny, nocny i dziecięcy. Jest wyposażony w wymienne filtry, które skutecznie spełniają swoje zadanie przez ok. rok pracy. Urządzeniem można sterować za pomocą pilota, siedząc wygodnie na kanapie w salonie w swoim domu, w gabinecie czy w biurze. Kupując oczyszczacz powietrza Zepter TherapyAir® iOn, masz na niego aż 10-letnią gwarancję! Oczyszczacz jest wyposażony w czujnik jakości powietrza (dostosowuje tryb pracy do poziomu zanieczyszczeń w pomieszczeniu) i generator jonów ujemnych. Podobnie działa oczyszczacz powietrza TherapyAir® Smart, wyposażony w jonizator, który generuje aż 5 mln jonów ujemnych na 1 cm3. Ponadto wykorzystuje światło UV-C do dezynfekcji powietrza. Lampa w bezpieczny sposób emituje światło UV-C, które skutecznie eliminuje wirusy i bakterie. Promieniowanie UV-C niszczy DNA mikroorganizmów (RNA wirusów) i zapobiega ich namnażaniu. TherapyAir® Smart jest wyposażony w zintegrowany 3-warstwowy system filtrów, składający się między innymi z filtra HEPA H13. Jego zaletą jest to, że informuje użytkownika o konieczności wymiany zintegrowanego systemu filtrów, nocą automatycznie przełącza się na cichy, energooszczędny tryb pracy, a tego jest wyposażony w wygodny panel dotykowy. Jeśli jesteś ciekawy, jak w liczbach (lub w kolorach) wygląda stężenie zanieczyszczeń w danym pomieszczeniu przed oczyszczaniem i po – oczyszczacz marki Zepter poinformuje cię o tym, wyświetlając konkretne wartości liczbowe lub przez podświetlenie na różne kolory.

Szukaj certyfikowanych urządzeń

Kupując certyfikowany oczyszczacz powietrza z jonizatorem, masz gwarancję, że dane urządzenie jest skuteczne i bezpieczne dla użytkowników, co potwierdzają wyniki przeprowadzonych testów. Tak jest w przypadku urządzeń TherapyAir iOn i TherapyAir Smart.

W 2021 r. zarówno oczyszczacz TherapyAir iOn, jak i TherapyAir Smart otrzymały Atesty Higieniczne Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego. PIB potwierdza, że oba urządzenia przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej m.in. w szpitalach, przychodniach lekarskich, szkołach, stołówkach i restauracjach, w hotelach, placówkach kultury, biurach czy w domach.

W kwietniu 2020 r. oczyszczacz Therapy Air iOn otrzymał CERTYFIKAT GUI-LAB. Dokument potwierdza wysoką skuteczność eliminowania najmniejszych cząstek zanieczyszczeń i mikroorganizmów, bakterii oraz wirusów przenoszonych drogą kropelkową takich jak np. SARS-CoV-2. Test został przeprowadzony w Niemczech przez certyfikowane laboratorium GUI-LAB pod nadzorem dr. Andreasa Winkensa.

Oczyszczacze przenośne - dla kogo?

Czy wiesz, że możesz korzystać z dobroczynnych właściwości jonizacji także poza domem czy biurem? Wybierz przenośny oczyszczacz powietrza – model MYiOn jest tak małych rozmiarów (wielkości zbliżonej do pendrive’a), że możesz mieć go zawsze pod ręką. Możesz zabrać go na zakupy, do pracy, w podróż środkami komunikacji miejskiej: to doskonały towarzysz w miejscach publicznych i zatłoczonych. Wystarczy zawiesić go na szyi i możesz oddychać czystym powietrzem gdziekolwiek jesteś. To niewielki (waży zaledwie 25 g), ale potężny jonizator: generuje aż 18 mln jonów ujemnych na 1 cm3. Jest bardzo prosty w obsłudze. Wystarczy skierować urządzenie na twarz i włączyć przycisk. Wskaźnik świecący się na niebiesko to znak, że jonizator pracuje. Urządzenie dostępne jest w kolorze różowym i srebrnym, a w zestawie jest też kabel USB, którym naładujemy urządzenie na ok. 10 godzin nieprzerwanej pracy. Jeśli większość czasu spędzasz poza domem, możesz wypróbować jeszcze wydajniejsze urządzenie – jonizator powietrza MyionZ Pro, który generuje aż 20 mln jonów ujemnych! Na jednym ładowaniu możesz go używać przez 36 godzin.

Coraz lepiej zdajemy sobie sprawę z tego, jak szkodliwe dla naszego zdrowia i samopoczucia są zanieczyszczenia w powietrzu, którym oddychamy. Najlepsze, co możemy zrobić w trosce o siebie i swoich bliskich, to zaopatrzyć się w oczyszczacz powietrza z jonizatorem zaufanej marki. Warto zainwestować w zdrowie, ono jest bezcenne.

Materiał powstał przy współpracy z ZEPTER.