Atak nożownika pod dworcem PKP! Lekarze uratowali życie 46-latka

Sąd Rejonowy w Jarosławiu zastosował trzymiesięczny areszt wobec 35-letniego recydywisty, który zranił nożem 46-latka. Do zdarzenia doszło w okolicy dworca PKP na terenie Jarosławia. To miejsce, w którym po raz kolejny dochodzi do podobnych aktów agresji.

i Autor: Materiały policyjne Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla zatrzymanego 35-latka