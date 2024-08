Odpoczynek w uzdrowisku

Szczawnica

To uzdrowisko w woj. małopolskim, położone tuż przy granicy ze Słowacją, nad potokiem Grajcarkiem, na pograniczu Pienin i Beskidu Sądeckiego. Tuż obok ujścia Grajcarka do Dunajca znajduje się przystań końcowa słynnego spływu Przełomem Dunajca. Na spływ tratwą wybrać się trzeba, bo to nie tylko przygoda, ale też dlatego, że piękne widoki zapierają dech. Miłośnicy rowerów i pieszych wycieczek znów mogą jeździć i wędrować wzdłuż przełomu Dunajca. To jeden z najpiękniejszych w Polsce szlaków turystycznych. Centrum miasta zostało także odnowione.

Gołdap

Gołdap To uzdrowisko tuż przy granicy z Obwodem Kaliningradzkim. To miasto o najczystszym w Polsce powietrzu! Słynie też ze swoich tężni. Powstał tu Zakład Przyrodoleczniczy z 3 strefami: gabinetami przyrodoleczniczymi (peloido-, krioterapia, inhalatoria, masaże, gabinet lekarski), termoterapią (sauny, tepidarium) i hydroterapią (baseny rehabilitacyjne). Rozbudowano także Promenadę. Fundusze Europejskie zostały też przeznaczone na oczyszczenie jeziora Gołdap, które znów służy do rekreacji. Wybudowane pijalnię wód mineralnych, powstało też podziemne ujęcie wód leczniczych.

i Autor: materiały prasowe

Muszyna

To uzdrowisko w woj. małopolskim, tuż koło Krynicy-Zdrój. Miejsce słynące z wód mineralnych i pięknych krajobrazów. Muszyna stawia na rozwój uzdrowiskowej i turystycznej części miasta. Dzięki pieniądzom z Unii powstał fantastyczny zespół basenów. Są tu groty sztucznej fali, jacuzzi, zjeżdżalnie i brodzik dla dzieci z bajkowymi fontannami i aquazorbingiem). Odnowiono też rodzinny Park Zdrojowy „Baszta” w widłach Popradu, Szczawnika i Muszynki. Postawiono siłownie zewnętrzne, a przez park wiedzie ścieżka rowerowa na Jaworzynę Krynicką. Po obu stronach kaskad wodnych na potoku Szczawnik powstały plaże.