ORLEN inwestuje w wydobycie gazu z krajowych złóż

Zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu, kraje Unii Europejskiej miały zrezygnować z paliw kopalnych do 2050 r. Jednak m.in. z powodu wielkich kosztów inwestycyjnych, dopuszczono stosowanie gazu ziemnego jako paliwa przejściowego pomiędzy węglem a odnawialnymi źródłami energii. Gaz bowiem emituje do atmosfery daleko mniej szkodliwych substancji niż węgiel, w tym dwutlenku węgla nawet o połowę mniej. Specjaliści szacują, że gaz ziemny zostanie z nami nie tylko do 2050 r., ale znacznie dłużej. Dlatego wciąż jest potrzebne jego wydobycie i poszukiwanie nowych złóż.

Nowocześnie i proekologicznie

ORLEN dąży do zwiększenia krajowej produkcji gazu ziemnego. Cel ten jest jednym z podstawowych elementów zapewnienia nieprzerwanych dostaw tego surowca do odbiorców w Polsce. Spółka stale poszukuje nowych złóż, ale też intensyfikuje wydobycie ze złóż istniejących, dzięki optymalizacji wykorzystania już funkcjonującej infrastruktury wydobywczej. Budowa tłoczni gazu w Kopalni Kościan-Brońsko jest najlepszym przykładem sukcesu takiego projektu. Rozwijając segment poszukiwań i wydobycia Grupa ORLEN, wykorzystuje wieloletnie doświadczenie, wiedzę oraz najnowszą technologię. Również integracja rozproszonych dotąd krajowych aktywów wydobywczych w jednej spółce nakierowana jest na zwiększenie efektywności ekonomicznej i operacyjnej segmentu poszukiwań i wydobycia.

Nowa tłocznia to nie tylko sprawniejsze wydobycie gazu. Wykorzystanie nowoczesnych technologii pozwala osiągać proekologiczne synergie, takie jak odzysk ciepła wytwarzanego w procesach technologicznych. Umożliwia to wyłączenie istniejącej kotłowni gazowej i oszczędności w zużyciu gazu na potrzeby grzewcze.

Orlen wydobywa gaz na 4 kontynentach

Grupa ORLEN prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą na czterech kontynentach – w Europie oprócz Polski to Norwegia, Litwa i Ukraina, w Ameryce Północnej – Kanada, w Azji – Pakistan i Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz w Afryce – Libia. Udokumentowane zasoby gazu, którymi ORLEN dysponował na koniec 2023 r., wyniosły ok. 1,3 mld boe (skrót z ang. barrel of oil equivalent, czyli baryłka ekwiwalentu ropy naftowej). Prace realizowane są w oparciu o ok. 360 koncesji na 239 złożach.

W 2023 r. produkcja krajowa gazu ziemnego wyniosła ok. 3,4 mld m sześc. gazu, pokrywając 20 proc. zapotrzebowania Polski. Natomiast łącznie ze złóż krajowych i zagranicznych Grupy ORLEN produkcja wyniosła ok. 7,1 mld m sześc., co odpowiadało 42 proc. zapotrzebowania naszego kraju.